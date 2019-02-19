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20:24 (мск), источник: ТАСС

Загорски и Гурейро в третий раз выиграли финал Кубка России в танцах на льду

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 февраля. /ТАСС/. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов в финале Кубка России, который проходит в Великом Новгороде.

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Источник: ИТАР-ТАСС

По сумме ритм-танца и произвольного танца Загорски и Гурейро набрали 195,02 балла. Второе место заняли Бетина Попова и Сергей Морозов (182,22 балла). Третьими стали Аннабель Морозова и Андрей Багин (180,01).

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В соревнованиях юниоров победу одержали Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, набравшие 163,54 балла. Вторыми стали дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис в дуэте с Глебом Смолкиным (163,36), третьими — Софья Камышанова и Дмитрий Бовин (147,98).

Как заявил ранее ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, состав на чемпионат мира в Японии будет определяться с учетом результатов финала Кубка России. После соревнований тренерский совет сделает свои предложения, дедлайн подачи заявок на чемпионат мира — 25 февраля. Турнир пройдет с 18 по 24 марта.

Загорски и Гурейро стали трехкратными победителями финала Кубка России, ранее они побеждали в 2016 и 2017 годах. На этапах Гран-при в текущем сезоне фигуристы завоевали серебро (Япония) и бронзу (США). На декабрьском чемпионате России Загорски и Гурейро заняли седьмое место.

Позднее во вторник на турнире в Великом Новгороде короткую программу покажут спортивные пары. Финал Кубка России завершится 22 февраля.

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