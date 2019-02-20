Эта девочка стала чемпионкой США в 13 лет. Ее называют новой Загитовой

Обошлась без четверных
По итогам короткой программы на чемпионате США лидировала 20-летняя Брейди Теннел, Лю занимала второе место. В произвольной программе Теннел упала с недокрученного тройного лутца и опустилась сразу на четвертое место. Итого — сенсационная победа Лю, оторвавшейся от второго места на четыре очка.
Сумма баллов фигуристки — 217,51. Ее результаты пока не дотягивают до отличниц Этери Тутберидзе: на прошедшем юниорском чемпионате России Александра Трусова набрала 233,99 балла, Алена Косторная — 230,79, Анна Щербакова — 223,97, но Лю все-таки моложе соперниц на год-два.
При этом Алиса не отрицает, что вдохновляется Трусовой — особенно ее четверными прыжками.
При сравнении техники Лю с другими фигуристками, выступавшими в этом сезоне, американка не выглядит слабее. Ее техническая база (35,76) за короткую программу отстает лишь от японки Рики Кихиры за прокат в финале Гран-при (36,39). Россиянки Елизавета Туктамышева (35,39), Трусова (33,78), Щербакова (33,18) и даже олимпийская чемпионка Алина Загитова (33,23) по этому параметру уступают американке.
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Произвольная программа Лю чуть слабее — 69,64 балла. По технике ее опережают те же Трусова (78,12) и Щербакова (71,76), однако база Кихиры (68,75 на Гран-при), Туктамышевой (66,54 в финале Гран-при) и Загитовой (64,94 на Nebelhorn Trophy) все равно слабее.
Чем сильна Лю? В ее произвольной программе на чемпионате США было семь тройных прыжков. Она исполнила два тройных акселя, один из которых — в каскаде с двойным тулупом. Алиса стала самой молодой исполнительницей данного элемента, а также третьей в истории, кому покорились эти три прыжка в двух программах.
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Затмила Липински
Недетские результаты не мешают Лю оставаться ребенком. «Я счастлива, что побила личный рекорд и откатала чистую программу. Теперь жду поездки в Диснейленд — они всегда проходят очень весело», — говорила после победы фигуристка. И заставила вспомнить о другой американской фигуристке — Таре Липински.
До Лю она была самой молодой чемпионкой США — в 1997-м Тара выиграла первенство страны в 14 лет, а на следующий год одержала победу на Олимпиаде в Нагано.
Тара Липински (в центре) на церемонии награждения в Нагано | Источник: Reuters
В 90-х на лед выходило не так много девочек-подростков, и на фоне соперниц Липински выглядела ребенком. Фигуристку хвалили за детскую непосредственность и трудолюбие, но и травили, называя цирковой пигалицей. Сразу после Олимпиады Липински завершила любительскую карьеру и ушла в профессиональные ледовые шоу. Но тут ей помешала старая травма бедра. В итоге в 19 лет фигуристка покинула спорт, став звездой одного сезона.
Сегодня Тара работает спортивным журналистом. Комментируя чемпионат США-2019, Липински пришла в восторг от катания Лю: «Какой талант. 22 года назад я пыталась выйти за пределы технических возможностей, а теперь она подняла их на новый уровень». Надолго ли?
Кому принадлежит успех
После чемпионата США Лю сразу заметили журналисты, ее стали называть новой Загитовой и будущей звездой мирового фигурного катания. Алиса стала участницей The Tonight Show с Джимми Фэллоном, где, в отличие от наших юниорок на шоу «Вечерний Ургант», профессионально отвечала на вопросы, шутила и ничуть не смущалась.
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В интервью Лю благодарит двух человек: отца и тренера Лауру Липецки. С ней Алиса начала заниматься в пять лет. Липецки — бывшая фигуристка-одиночница. Ее наивысшее достижение — девятое место на чемпионате США 1995 года. Из-за травм она завершила карьеру и стала работать тренером.
После победы на чемпионате США в прессе заговорили, что Лю пора бы бросить тренера. Алиса наотрез отказалась и заявила, что интерес других специалистов ей безразличен.
Они говорят, что у меня должен быть более известный тренер. Что — разве известность делает тебя лучше? Нет, это не так.
Вне спорта главным человеком для Алисы является отец. Он в одиночку воспитывает ее и еще четверых детей: 11-летнюю Селену и 9-летних тройняшек Джулию, Джошуа и Джастина. По словам Артура Лю, он всегда хотел иметь семью, но в 40 лет было слишком поздно задумываться о женитьбе. Поэтому все его дети родились от суррогатных матерей.
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Лю родился в Китае, но иммигрировал в США после студенческих протестов в Пекине в 1989 году. Его генетический багаж как нельзя лучше подходит для фигурного катания — китайцы преимущественно небольшого роста и субтильного телосложения. Однако материнские гены, о которых Алиса не знает, могут испортить идеальную картину и лишить ее формы в переходном возрасте.
Артур вспоминает, что после переезда денег было настолько мало, что ему с детьми приходилось спать на одной кровати. В США Лю стал работать адвокатом. Воспитывать детей ему помогала бабушка, которая в пять лет отвела Алису на каток. Уже в 10 девочке пришлось перейти на домашнее обучение. Из-за спорта.
Сейчас Лю живет по армейскому распорядку: подъем в 5 утра, тренировки по 8 часов день, в перерывах учеба и домашние задания, обед в машине по дороге домой и отбой уже в 20:30. Фигуристка говорит, что ее устраивает такой напряженный график, и у нее даже есть свободное время. «Хожу в парк, катаюсь на велосипеде с друзьями, играю в пятнашки, но уже вскоре хочу вернуться к тренировкам», — признается она.
Впереди Олимпиада
Пока Алису можно увидеть только на внутренних соревнованиях. В прошлом году она победила на юниорском чемпионате США, набрав 184,16 балла, — еще без тройных акселей в программе. По возрасту Лю еще не может участвовать даже в юниорских Гран-при — она поедет на них лишь осенью этого года. Фигуристка родилась в августе 2005-го, и ей не было 13 лет к 1 июля прошлого лета. Зато на взрослый уровень Лю должна выйти в подходящий момент — ровно к олимпийскому сезону-2021/22. Загитовой к тому времени исполнится уже 19.
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Американские фигуристки на протяжении трех Олимпиад не могут завоевать медалей. Последнее призовое место среди спортсменок сборной было у Саши Коэн, которая стала второй в Турине-2006. Последнее золото — у Сары Хьюз в Солт-Лейк-Сити в 2002-м. До этого, с 1968 по 2006 год, американские фигуристки ни разу не оставались без медалей Олимпиады.
Игры 2022 года пройдут в Китае — на родине отца Алисы. По словам фигуристки, она мечтает попасть на Олимпиаду, но не торопит события.
«Я думаю о себе, а не об Играх. У меня есть время еще поработать над вращениями, скольжением и прыжками», — отмечает она.
В следующем сезоне Лю впервые поедет на соревнования за пределы США. Там ее ждут российские соперницы — финалистка юниорского Гран-при Алена Канышева и новая звезда группы Тутберидзе Камила Валиева. А значит ее борьба только начинается.