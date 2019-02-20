Фигуристка Костнер пропустит чемпионат мира
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Призер Олимпийских игр в Сочи в женском одиночном катании, итальянская фигуристка Каролина Костнер не выступит на чемпионате мира в Японии
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Призер Олимпийских игр в Сочи в женском одиночном катании, итальянская фигуристка Каролина Костнер не выступит на чемпионате мира в Японии
Ранее Костнер пропустила чемпионат Европы в Минске.
В декабре она сообщила, что повредила ногу при падении с лестницы.
Отмечается, что фигуристка должна восстановиться к командному чемпионату мира, который пройдет в апреле в Японии.
Костнер — чемпионка мира 2012 года, пятикратная чемпионка Европы.
Чемпионат мира пройдет