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20:39 (мск), источник: Р-Спорт

Фигуристка Костнер пропустит чемпионат мира

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Призер Олимпийских игр в Сочи в женском одиночном катании, итальянская фигуристка Каролина Костнер не выступит на чемпионате мира в Японии из-за травмы, сообщает L’Equipe.

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Ранее Костнер пропустила чемпионат Европы в Минске.

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В декабре она сообщила, что повредила ногу при падении с лестницы.

Отмечается, что фигуристка должна восстановиться к командному чемпионату мира, который пройдет в апреле в Японии.

Костнер — чемпионка мира 2012 года, пятикратная чемпионка Европы.

Чемпионат мира пройдет 18—24 марта в Японии.

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