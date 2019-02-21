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02:40 (мск), источник: Sport24

Адский гололед и билетный взрыв. Что происходит в Новгороде накануне выступления Медведевой

Городу пришлось тяжело из-за приезда звезд.

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Источник: Sport24

Билетный взрыв

Финал Кубка России в Великом Новгороде взорвал мир фигурного катания. Планировалось, что вход на турнир будет бесплатным. Но потом Евгения Медведева объявила о приезде. И тут понеслось.

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Билеты на арену в дни короткой и произвольной программы женщин стали продавать по 300 и 500 рублей. Но даже они разлетелись за несколько часов.

Просто магия! Хотите узнать секрет этого фокуса? Ледовый дворец вмещает всего 1080 мест.

Да, арена небольшая, но современная и уютная. Оранжевые кресла окружили лед с трех сторон небольшими трибунами высотой по 6−7 рядов.

Обидно, что фоном в трансляциях выступает одинокая стена, создающая ощущение пустынности. Но все не так плохо. Зрители есть.

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На входе арену украшает большое количество наград. Постаралась местная команда «Йети», бомбящая на турнирах для юных хоккеистов разных возрастов. Справа сидит администратор и бесконечно отвечает на звонки желающих приобрести билеты болельщиков. Естественно, просят на 21 и 21 февраля, когда будут выступать Медведева, Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова. Понятно, что билетов нет.

«Продажа открылась ночью, а утром уже ничего не было. Спрос был просто сумасшедшим. Один фан-клуб Медведевой запросил около тысячи билетов. Когда мы проводили турнир в предыдущие годы, вход был свободным. Сейчас сделали платным, чтобы контролировать количество зрителей из соображений безопасности. По-другому никак», — рассказал администратор Sport24.

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Здесь не ждали не только наплыва зрителей, но и журналистов. Но Медведева все изменила. Для того, чтобы хотя как-то рассадить работников СМИ, пришлось выселить спортивный магазин. Собранный на скорую руку пресс-центр получился добротным.

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Разминка на глазах у зрителей

Но те, кто все-таки купил билет — счастливчики. В среду в его стоимость входило и наблюдение за разминками спортсменов. Спортзал в ледовом дворце встроен в подтрибунное помещение. Фигуристы перед выходом на лед разминались прямо на глазах у изумленной толпы.

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Это не только зал для разминок, но и место для торжественных церемоний награждения.

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Представляете, что здесь будет твориться во время разминки Медведевой? Похоже, что ничего. Организаторы заверили, что для звезд фигурного катания найдут более спокойное место.

Огромный каток-убийца на весь город

«В канун приезда легенды мирового фигурного катания Татьяны Тарасовой Великий Новгород превратился в каток под открытым небом», — как вам заголовок на одном из местных СМИ?

Вроде смешно, а на самом деле грустно. Из-за постоянной смены температуры центр города покрылся лужами, которые трансформировались в огромный каток, а перемещаться стало реально удобнее на коньках. Вот так подготовка к приезду титулованных фигуристов!

«Ну, а в нашем губернском городе на исходе зимы свое шоу со знаком “плюс”! Кругом гололедица, возникшая из-за теплой, не по сезону, погоды, заставшей врасплох мэрию. В минувшем январе вовремя не расчистили тротуары и дворы от обильного снега, и исток российской государственности вначале превратился в огромный сугроб, а затем — в такой же внушительный каток под открытым небом, где получить ушиб или перелом, согласитесь, проще простого!» — троллит градоначальников издание ВНовгороде.ру, опубликовавшее материал со смешным заголовком.

Днем произошла обратная метаморфоза. Огромный каток снова стал огромным бассейном.

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Те, кто вышел на улицы без лодки, аккуратно перемещались по обочине дороги.

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Вечером Татьяна Анатольевна прилетела и выложила фотографию городских улиц. К этому моменту бассейн снова стал катком.

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Ученица Тутберидзе круче всех

В среду на ФКР разыграли три комплекта медалей. У взрослых пар всех грохнули Алина Пепелева / Роман Плешков. Однако больше баллов набрали чемпионы зачета КМС — победители юниорского финала Гран-при Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

У юношей круче всех оказался питерский спортсмен Андрей Мозалев. У девушек прошла короткая программа, где лидерство захватила 12-летняя ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых.

Финал Кубка России. Великий Новгород. Пары. Итоговое положение

1. Алина Пепелева / Роман Плешков — 194,67
2. Лина Кудрявцева / Илья Спиридонов — 188,20
3. Анастасия Полуянова / Дмитрий Сопот — 178,99
4. Александра Кошевая / Дмитрий Бушланов — 173,58
5. Диана Мухаметзянова / Илья Миронов — 171,47
6. Богдана Лукашевич / Александр Степанов — 168,73
7. Василиса Озерова / Максим Бобров — 140,04.

Юниоры. Пары. Итоговый результат

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 202,79
2. Станислава Вислобокова / Алексей Брюханов — 178,45
3. Татьяна Кузьмина / Алексей Хвалько — 172,85
4. Милана Матакаева / Сергей Безбородько — 161,45
5. Анна Щеглова / Илья Калашников — 161,01
6. Надежда Лабазина / Никита Рахманин — 156,46.

Юниоры. Итоговый результат

1. Андрей Мозалев — 257,60
2. Георгий Куница — 233,34
3. Глеб Лутфуллин — 230,86
4. Леонид Свириденко — 218,28
5. Артур Даниелян — 211,30
6. Андрей Кутовой — 208,36
7. Владислав Дикиджи — 201,21
8. Александр Голубев — 200,26.

Девушки. Короткая программа

1. Майя Хромых — 70,11
2. Анастасия Костюк — 67,45
3. Анна Фролова — 65,07
4. Мария Смирнова — 64,96
5. Николь Вайткус — 64,78
6. Виктория Сафонова — 64,08
7. Дарья Усачева — 61,64
8. Анастасия Шаботова — 55,98
9. Ева Кобзарь — 55,35
10. Мария Павлова — 51,92.

Константин Лесик

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