Адский гололед и билетный взрыв. Что происходит в Новгороде накануне выступления Медведевой

Источник: Sport24

Билетный взрыв

Финал Кубка России в Великом Новгороде взорвал мир фигурного катания. Планировалось, что вход на турнир будет бесплатным. Но потом Евгения Медведева объявила о приезде. И тут понеслось.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Билеты на арену в дни короткой и произвольной программы женщин стали продавать по 300 и 500 рублей. Но даже они разлетелись за несколько часов.

Просто магия! Хотите узнать секрет этого фокуса? Ледовый дворец вмещает всего 1080 мест.

Да, арена небольшая, но современная и уютная. Оранжевые кресла окружили лед с трех сторон небольшими трибунами высотой по 6−7 рядов.

Обидно, что фоном в трансляциях выступает одинокая стена, создающая ощущение пустынности. Но все не так плохо. Зрители есть.

На входе арену украшает большое количество наград. Постаралась местная команда «Йети», бомбящая на турнирах для юных хоккеистов разных возрастов. Справа сидит администратор и бесконечно отвечает на звонки желающих приобрести билеты болельщиков. Естественно, просят на 21 и 21 февраля, когда будут выступать Медведева, Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова. Понятно, что билетов нет.

«Продажа открылась ночью, а утром уже ничего не было. Спрос был просто сумасшедшим. Один фан-клуб Медведевой запросил около тысячи билетов. Когда мы проводили турнир в предыдущие годы, вход был свободным. Сейчас сделали платным, чтобы контролировать количество зрителей из соображений безопасности. По-другому никак», — рассказал администратор Sport24.

Здесь не ждали не только наплыва зрителей, но и журналистов. Но Медведева все изменила. Для того, чтобы хотя как-то рассадить работников СМИ, пришлось выселить спортивный магазин. Собранный на скорую руку пресс-центр получился добротным.

Разминка на глазах у зрителей

Но те, кто все-таки купил билет — счастливчики. В среду в его стоимость входило и наблюдение за разминками спортсменов. Спортзал в ледовом дворце встроен в подтрибунное помещение. Фигуристы перед выходом на лед разминались прямо на глазах у изумленной толпы.

Это не только зал для разминок, но и место для торжественных церемоний награждения.

Представляете, что здесь будет твориться во время разминки Медведевой? Похоже, что ничего. Организаторы заверили, что для звезд фигурного катания найдут более спокойное место.

Огромный каток-убийца на весь город

«В канун приезда легенды мирового фигурного катания Татьяны Тарасовой Великий Новгород превратился в каток под открытым небом», — как вам заголовок на одном из местных СМИ?

Вроде смешно, а на самом деле грустно. Из-за постоянной смены температуры центр города покрылся лужами, которые трансформировались в огромный каток, а перемещаться стало реально удобнее на коньках. Вот так подготовка к приезду титулованных фигуристов!

«Ну, а в нашем губернском городе на исходе зимы свое шоу со знаком “плюс”! Кругом гололедица, возникшая из-за теплой, не по сезону, погоды, заставшей врасплох мэрию. В минувшем январе вовремя не расчистили тротуары и дворы от обильного снега, и исток российской государственности вначале превратился в огромный сугроб, а затем — в такой же внушительный каток под открытым небом, где получить ушиб или перелом, согласитесь, проще простого!» — троллит градоначальников издание ВНовгороде.ру, опубликовавшее материал со смешным заголовком.

Днем произошла обратная метаморфоза. Огромный каток снова стал огромным бассейном.

Те, кто вышел на улицы без лодки, аккуратно перемещались по обочине дороги.

Вечером Татьяна Анатольевна прилетела и выложила фотографию городских улиц. К этому моменту бассейн снова стал катком.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BuHHIOhne0x/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-20T16:57:21+00:00">20 Фев 2019 в 8:57 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ученица Тутберидзе круче всех

В среду на ФКР разыграли три комплекта медалей. У взрослых пар всех грохнули Алина Пепелева / Роман Плешков. Однако больше баллов набрали чемпионы зачета КМС — победители юниорского финала Гран-при Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

У юношей круче всех оказался питерский спортсмен Андрей Мозалев. У девушек прошла короткая программа, где лидерство захватила 12-летняя ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых.

Финал Кубка России. Великий Новгород. Пары. Итоговое положение

1. Алина Пепелева / Роман Плешков — 194,67

2. Лина Кудрявцева / Илья Спиридонов — 188,20

3. Анастасия Полуянова / Дмитрий Сопот — 178,99

4. Александра Кошевая / Дмитрий Бушланов — 173,58

5. Диана Мухаметзянова / Илья Миронов — 171,47

6. Богдана Лукашевич / Александр Степанов — 168,73

7. Василиса Озерова / Максим Бобров — 140,04.

Юниоры. Пары. Итоговый результат

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 202,79

2. Станислава Вислобокова / Алексей Брюханов — 178,45

3. Татьяна Кузьмина / Алексей Хвалько — 172,85

4. Милана Матакаева / Сергей Безбородько — 161,45

5. Анна Щеглова / Илья Калашников — 161,01

6. Надежда Лабазина / Никита Рахманин — 156,46.

Юниоры. Итоговый результат

1. Андрей Мозалев — 257,60

2. Георгий Куница — 233,34

3. Глеб Лутфуллин — 230,86

4. Леонид Свириденко — 218,28

5. Артур Даниелян — 211,30

6. Андрей Кутовой — 208,36

7. Владислав Дикиджи — 201,21

8. Александр Голубев — 200,26.

Девушки. Короткая программа

1. Майя Хромых — 70,11

2. Анастасия Костюк — 67,45

3. Анна Фролова — 65,07

4. Мария Смирнова — 64,96

5. Николь Вайткус — 64,78

6. Виктория Сафонова — 64,08

7. Дарья Усачева — 61,64

8. Анастасия Шаботова — 55,98

9. Ева Кобзарь — 55,35

10. Мария Павлова — 51,92.