Лазукин заявил, что у них с Туктамышевой нет проблем с сексом и шутками

«Шуток у нас всегда много, поэтому с этим проблем не бывает», — ответил фигурист журналистам на вопрос, много ли шуток было у него с Туктамышевой после рассказа партнерши о сексе. На уточнение, с чем не бывает проблем — сексом или шутками, он ответил так: «Компрометирующий вопрос. Ни с чем проблем не бывает».