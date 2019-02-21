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18:20 (мск), источник: Р-Спорт

Лазукин заявил, что у них с Туктамышевой нет проблем с сексом и шутками

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 фев — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российский фигурист Андрей Лазукин заявил, что они с чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой обладают чувством юмора и у них нет проблем ни с шутками, ни с сексом.

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Источник: Р-Спорт
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В четверг Лазукин набрал 91,57 балла по итогам короткой программы в Финале Кубка России, проходящем в Великом Новгороде. Ранее Туктамышева рассказала, что не знает, сколько девушке необходимо заниматься сексом для здоровья.

«Шуток у нас всегда много, поэтому с этим проблем не бывает», — ответил фигурист журналистам на вопрос, много ли шуток было у него с Туктамышевой после рассказа партнерши о сексе. На уточнение, с чем не бывает проблем — сексом или шутками, он ответил так: «Компрометирующий вопрос. Ни с чем проблем не бывает».

«Конечно, я переживаю на соревнованиях за Лизу. Даже больше, чем за себя», — рассказал Лазукин о стартах в Великом Новгороде, где Туктамышева выступит тоже.

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