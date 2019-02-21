Лазукин заявил, что у них с Туктамышевой нет проблем с сексом и шутками

В четверг Лазукин набрал 91,57 балла по итогам короткой программы в Финале Кубка России, проходящем в Великом Новгороде. Ранее Туктамышева рассказала, что не знает, сколько девушке необходимо заниматься сексом для здоровья.
«Шуток у нас всегда много, поэтому с этим проблем не бывает», — ответил фигурист журналистам на вопрос, много ли шуток было у него с Туктамышевой после рассказа партнерши о сексе. На уточнение, с чем не бывает проблем — сексом или шутками, он ответил так: «Компрометирующий вопрос. Ни с чем проблем не бывает».
«Конечно, я переживаю на соревнованиях за Лизу. Даже больше, чем за себя», — рассказал Лазукин о стартах в Великом Новгороде, где Туктамышева выступит тоже.