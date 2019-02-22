Евгения Медведева: Удалось указать неуверенности и страху на дверь
Евгения Медведева после удачного проката в финале Кубка России в Великом Новгороде много смеялась и была свободна от привычного в этом сезоне давления.
Евгения Медведева после удачного проката в финале Кубка России в Великом Новгороде много смеялась и была свободна от привычного в этом сезоне давления.
— Народу было очень мало, может, несколько сотен, но было так же громко, как в Саранске. Потрясающе! Непонятно, откуда столько звука берется, — заявила Медведева.
— Не удивило, что
— Я не думала, на меня приехали или нет. Люди приехали смотреть фигурное катание. Я в этой программе оправдала ожидания тренеров, болельщиков, это главное.
— Вам удалось отрешиться? За счет чего произошло улучшение?
— Получилось отвлечься от всего, да. Конечно, до старта я нервничала. Страх, неуверенность, сомнение. Я представила их как людей: «Неуверенность, привет, мистер страх, здравствуйте». У меня
— Счастливы? Это
— Короткая программа должна быть. Сегодня было нормально, не сказать чтобы я суперсчастлива. Но давайте не будем ждать 80 баллов пока, я довольна оценками. Судейство объективно.
— Вы говорили, что после
— Я много чего поменяла («есть такое слово — чего? Наверное, много что!» — сама поправила себя Медведева. — Прим. «СЭ»). Есть одна большая перемена, два года я подводила себя к этой перемене. Это связано с моим телом. Может, через два месяца я расскажу.
— Вы после чемпионата России долгое время были в Москве, тренировались самостоятельно.
— Не могу сказать, что я тренировалась самостоятельно. Я была на связи с Брайаном. Мне помогали прекрасные Максим Завозин, Елена Германовна Водорезова поддерживала в сложные минуты. Татьяна Анатольевна Тарасова много давала советов.
— Отсутствие Брайана Орсера сбросило груз ответственности?
— Вы знаете, это немного некорректный вопрос.
— Вы заранее приехали в Россию?
— Да, два дня тренировалась в Петербурге. Решила попробовать заранее акклиматизироваться. Многие посоветовали — мне уже не 14−15 лет, когда можно сразу выйти. Эффективно ли, скажу после. Ещё предстоит борьба завтра. (Дмитрий Кузнецов).