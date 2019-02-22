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09:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Евгения Медведева: Удалось указать неуверенности и страху на дверь

Евгения Медведева после удачного проката в финале Кубка России в Великом Новгороде много смеялась и была свободна от привычного в этом сезоне давления.

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Источник: Reuters

— Народу было очень мало, может, несколько сотен, но было так же громко, как в Саранске. Потрясающе! Непонятно, откуда столько звука берется, — заявила Медведева.

— Не удивило, что все-таки на вас приехали?

— Я не думала, на меня приехали или нет. Люди приехали смотреть фигурное катание. Я в этой программе оправдала ожидания тренеров, болельщиков, это главное.

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— Вам удалось отрешиться? За счет чего произошло улучшение?

— Получилось отвлечься от всего, да. Конечно, до старта я нервничала. Страх, неуверенность, сомнение. Я представила их как людей: «Неуверенность, привет, мистер страх, здравствуйте». У меня как-то получилось им сказать: «Дверь там». Да, у меня богатое воображение, из-за чего я часто страдаю. Слышала только, как Татьяна Анатольевна кричала. На самом деле, просто надоело уходить со стартов грустной, я была рада не прокату, а тому, что у меня не было чувства давления на плечи.

— Счастливы? Это все-таки еще не те чемпионские результаты…

— Короткая программа должна быть. Сегодня было нормально, не сказать чтобы я суперсчастлива. Но давайте не будем ждать 80 баллов пока, я довольна оценками. Судейство объективно.

— Вы говорили, что после Гран-при Франции поменяли многое в подготовке…

— Я много чего поменяла («есть такое слово — чего? Наверное, много что!» — сама поправила себя Медведева. — Прим. «СЭ»). Есть одна большая перемена, два года я подводила себя к этой перемене. Это связано с моим телом. Может, через два месяца я расскажу.

— Вы после чемпионата России долгое время были в Москве, тренировались самостоятельно.

— Не могу сказать, что я тренировалась самостоятельно. Я была на связи с Брайаном. Мне помогали прекрасные Максим Завозин, Елена Германовна Водорезова поддерживала в сложные минуты. Татьяна Анатольевна Тарасова много давала советов.

— Отсутствие Брайана Орсера сбросило груз ответственности?

— Вы знаете, это немного некорректный вопрос.

— Вы заранее приехали в Россию?

— Да, два дня тренировалась в Петербурге. Решила попробовать заранее акклиматизироваться. Многие посоветовали — мне уже не 14−15 лет, когда можно сразу выйти. Эффективно ли, скажу после. Ещё предстоит борьба завтра. (Дмитрий Кузнецов).

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