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10:19 (мск), источник: Газета.Ру

«Поддержу и Медведеву»: самая необычная ученица Тутберидзе

Подопечная Этери Тутберидзе Майя Хромых завоевала золотую медаль в финале Кубка России среди юниорок. В интервью «Газете.Ru» фигуристка рассказала, как пришла в группу к известному тренеру, пока та находилась на Олимпиаде, почему занятия с Тутберидзе помогли ей раскрыть себя, и призналась, что будет болеть на соревнованиях женщин за Евгению Медведеву и Елизавету Туктамышеву.

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В Великом Новгороде, где Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова борются за попадание на чемпионат мира в женском одиночном катании, проходили не менее интересные соревнования и между юниорками.

В финале Кубка России среди девушек победу одержала ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых, получившая 201,06 балла, второе место заняла ее коллега по группе Дарья Усачева (189,83), а третье — Анна Фролова (189,38).

Едва завершилась церемония награждения, как толпа юных фанаток по дружному крику «Пошли!» кинулась к девушкам за автографами и совместными фото. Дольше всего дети кучковались возле победительницы соревнований — Майи.

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— У меня в первый раз такое. Прикольно! — призналась девушка, когда ее наконец отпустили из фанатских объятий. — Это самая большая аудитория, при которой я выступала. В моей жизни (смеется).

— Расскажите, как вообще началась ваша карьера в фигурном катании?

— Мой отец работает хоккейным тренером и скоро поедет на Универсиаду в Красноярск. Брат тоже играл в хоккей. Так что, если бы я не была девочкой, то обязательно стала бы хоккеистом. А так решили не нарушать традицию и отвели меня на каток — только на фигурное катание.

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— Вы занимались сначала в своем родном городе — Нижнем Тагиле. Когда решили переехать в Москву?

— В Москве я уже пятый год. Здесь пошла сначала в группу к Царевой Анне Владимировне. Спасибо ей большое, она научила меня тройным прыжкам. Если бы не она, я бы здесь сейчас не стояла.

— А когда вы перешли в группу к Этери Тутберидзе?

— В середине прошлого сезона, примерно в феврале 2018 года. Сама я изначально не просилась, но мои родители так решили, предложили мне, — и я согласилась.

Этери Георгиевна тогда была на Олимпиаде. Мы подошли к Сергею Александровичу Розанову (тренер из группы Тутберидзе. — «Газета.Ru») и спросили, можно ли попытаться. Нам разрешили. Пока Этери Георгиевна отсутствовала, я каталась там, а после возвращения она сама посмотрела меня и сказала: «Берем».

— Вы пропустили недавнее первенство России среди юниоров, поскольку из-за травмы в начале сезона не набрали достаточно баллов, чтобы пробиться туда. Обидно из-за этого пропуска? Хотелось бы посоревноваться с сильнейшими?

— Думаю, да, мне было бы интересно помериться силами с Трусовой, Щербаковой и Косторной. Это был бы серьезный опыт для меня.

К тому же на том первенстве была большая публика. Пока что самое большое количество зрителей я видела здесь — в финале Кубка России (ледовая арена в Великом Новгороде вмещает максимум 1080 человек. — «Газета.Ru»).

— Несмотря на непривычно широкую аудиторию, вы не поддались нервам и получили в сумме 201,06 балла.

— Да, это мой личный рекорд!

— На этом турнире вас поддерживал Сергей Дудаков.

— Этери Георгиевна решает, кто с нами и куда поедет. Мне комфортно со всеми тренерами. Сергей Викторович, например, перед выходом на лед дает напутствия, говорит все мои основные ошибки, чтобы я их не повторила.

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— А что вы думаете об усложнении контента? Учите тройной аксель или четверные?

— Да, я уже учу элементы ультра-си, но пока не могу открыть секрет, что именно.

— Как в целом впечатления от работы с Этери Тутберидзе?

— Мне очень нравится, что в этой группе каждая тренировка отличается от других по-своему.

Вообще эта группа меня раскрыла. Я открылась всему миру, можно так сказать. Атмосфера здесь раскрепощенная.

Сам с собой занимаешься, делаешь, что тебе надо, отрабатываешь нужные вещи. Раньше я была немногословной, не очень любила разговаривать на тренировках, сейчас же я стала общительнее. Этери Георгиевна может с нами пошутить.

— А с кем вы общаетесь больше всего из группы?

— С Камилой Валиевой — мы с ней дружим (программу этой фигуристки «Девочка на шаре» Тутберидзе назвала лучшей в этом году. — «Газета.Ru»). С Сашей Трусовой тоже…

— Камила пропустила первенство России среди юниоров из-за травмы…

— Да, но сейчас она уже тренируется и готовится к соревнованиям.

— У вас есть кумир в фигурном катании?

— Прямо кумира нет, но мне нравятся Алина Загитова, Саша Трусова, Софья Самодурова.

В принципе мне нравятся все (смеется). Но вот больше те, кого я назвала.

— На соревнованиях женщин в финале Кубка России за кого будете болеть?

— За наших. За Женю Медведеву, за Лизу Туктамышеву. За всех буду болеть. Желаю всем удачи!

Эльвира Ондар (Великий Новгород)

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