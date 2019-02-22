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12:11 (мск), источник: Р-Спорт

Медведева чисто провела тренировку на КР, Туктамышева ошиблась на акселе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 фев — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева безошибочно провела тренировочный прокат утром перед произвольной программой в Финале Кубка России, чемпионка мира Елизавета Туктамышева допустила ошибку при исполнении тройного акселя.

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В четверг Медведева набрала 76,89 балла по итогам короткой программы в Финале Кубка России в Новгороде. На втором месте идет Станислава Константинова (75,47), на третьем Анастасия Губанова (73,94). Туктамышева занимает четвертое промежуточное место (72,21).

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Утром в пятницу фигуристки вышли на тренировку в новгородской ледовой арене. Медведева чисто откатала программу со всеми элементами, в частности она сделала каскад тройной сальхов — тройной риттбергер. Туктамышева допустила степ-аут на тройном акселе.

Губанова качественно исполнила тренировочный прокат произвольной, а Константинова под музыку сделала лишь один прыжок — двойной аксель. Произвольная программа в женском одиночном катании стартует в Финале Кубка России в пятницу в 14:00 мск.

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