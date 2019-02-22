Медведева чисто провела тренировку на КР, Туктамышева ошиблась на акселе

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В четверг Медведева набрала 76,89 балла по итогам короткой программы в Финале Кубка России в Новгороде. На втором месте идет Станислава Константинова (75,47), на третьем Анастасия Губанова (73,94). Туктамышева занимает четвертое промежуточное место (72,21).

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Утром в пятницу фигуристки вышли на тренировку в новгородской ледовой арене. Медведева чисто откатала программу со всеми элементами, в частности она сделала каскад тройной сальхов — тройной риттбергер. Туктамышева допустила степ-аут на тройном акселе.