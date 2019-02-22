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13:47 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Алиев сожалеет, что упустил шанс выступить на чемпионате мира в Японии

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Дмитрий Алиев расстроен, что упустил шанс на попадание в сборную России на чемпионат мира в японской Сайтаме. Об этом фигурист рассказал журналистам после выступления с произвольной программой в финале Кубка России в Великом Новгороде.

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Алиев неудачно выступил в короткой программе и допустил несколько падений в произвольной. В короткой программе спортсмен стал пятым, в сумме набрал 216,17 балла.

«На этот старт я приехал в очень хорошем настроении, хорошо готовым, знал свои задачи, и связаны они были с чемпионатом мира. Но в голове это не сидело, я думал о работе только здесь и сейчас. Но свой шанс на чемпионат мира я профукал», — констатировал Алиев.

«Это не мой сезон. Думаю, причиной всему психология. Триумфальный олимпийский сезон, думаю, все-таки повлиял на меня — я понял, какая трудная штука спорт, да и жизнь в целом. Только настоящие мастера, элита фигурного катания умеет справляться с такими вещами [в послеолимпийский сезон]», — признался фигурист.

«Но с другой стороны, выполни год назад короткую программу так, как вчера, сорвался бы, а теперь сдерживаю себя. Хотя душа моя плачет — мне не нравилось мое катание, я знаю, как умею. Но закапывать себя еще больше нельзя», — считает Алиев.

Ни дня отдыха

Алиев, родившийся в Ухте, признался, что никогда в жизни нигде не отдыхал.

«Думаю, сейчас мне нужно отключиться от фигурного катания. Может, пожить личной жизнью, отдохнуть — я ни разу нигде не отдыхал, может, мне всю жизнь не хватало солнца и витамина D? Хочу лежать на пляже, слушать шум волн и не знаю где, правда. Нужно принять решение, может быть, даже два раза куда-то съездить», — рассказал фигурист.

«У нас появился психолог — мы только начали работать с ним, хотя раньше у меня с психологами работать и не получалось. Сейчас я все-таки доверился, ищем направление работы, учимся как принимать свое тело, свой разум», — сообщил Алиев.

Как рассказал спортсмен, весомую поддержку ему оказал хореограф-постановщик Илья Авербух. «Две недели назад мы обсуждали с ним вопросы психологии — я очень уважаю его, прислушиваюсь к его мнению. Мы поговорили коротко и о главном, Авербух сказал мне — иди и крути прыжки, чтобы ни происходило вокруг. Я заряжаюсь от него, у него такая энергия — наполняет других людей».

Алиев дебютировал во взрослом катании в олимпийском сезоне-2017/18, завоевав бронзу на взрослом чемпионате России, отборочном к Играм в Пхёнчхане. На Олимпийских играх фигурист стал седьмым. На чемпионате России нынешнего сезона Алиев показал пятый результат.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме 18—24 марта.

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