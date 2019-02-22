Фигуристка Леонова готова продолжать карьеру ради болельщиков

«Сезон окончен, будем кататься дальше. По поводу будущего ничего не буду говорить. Меня столько народу любит, столько людей на меня смотрит, что только ради этого я готова продолжать кататься дальше. Не ради четверных, ради болельщиков», — сказала Леонова.

Фигуристка призналась, что испытала предстартовое волнение перед прокатом произвольной программы в финале Кубка. «Да, волновалась, я же не робот. Я даже на Гран-при так не волновалась, не знаю почему, но этот старт мне показался более значимым, чем все остальные. Так бывает», — сказала фигуристка.