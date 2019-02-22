Туктамышева: Ажиотаж вокруг отбора в сборную на чемпионат мира надоел

Источник: РИА "Новости"

В пятницу Туктамышева набрала 221,19 балла по итогам обеих программ в Финале Кубка России, прошедшем в Великом Новгороде.

«На произвольную вышла более уверенной. После короткой была очень зла на себя, — сказала Туктамышева журналистам. — Борьба (за место в сборной — ред.) мне очень надоела, хотела завязать соцсети, но все эти статьи… Развели очень большой шум по поводу этого соревнования».