Туктамышева: Ажиотаж вокруг отбора в сборную на чемпионат мира надоел

В пятницу Туктамышева набрала 221,19 балла по итогам обеих программ в Финале Кубка России, прошедшем в Великом Новгороде.
«На произвольную вышла более уверенной. После короткой была очень зла на себя, — сказала Туктамышева журналистам. — Борьба (за место в сборной — ред.) мне очень надоела, хотела завязать соцсети, но все эти статьи… Развели очень большой шум по поводу этого соревнования».
«Я не могу дать комментарий по поводу того, кто поедет на чемпионат мира. Я свою работу сделала, пусть другие решают. Я в хорошей форме, лучше, чем в начале сезона», — добавила фигуристка.