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10Новая Загитова: 13-летняя чемпионка из США
8Медведева одержала победу на Кубке России
16:43 (мск), источник: Р-Спорт

Туктамышева: Соперничество не влияет на наши отношения с Медведевой

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 фев — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что соперничество с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой не сказывается на их приятельских отношениях.

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«Нет, такого не было и нет, мы хорошие приятели, — ответила Туктамышева на вопрос журналистов, не сказывается ли негативно соперничество двух фигуристок на их взаимоотношениях. — У меня ни с кем нет грубых отношений».

«Мы с Женей разговаривали, делились впечатлениями, и нам обеим показалось, что это более масштабный старт, похож на чемпионат России», — добавила Туктамышева.

В пятницу Туктамышева заняла второе место в Финале Кубка России в Великом Новгороде, набрав 221,19 балла по итогам обеих программ. Победу одержала Медведева (222,90). Итоги турнира повлияют на решение Федерации фигурного катания на коньках России по составу на чемпионат мира, который пройдет 18—24 марта в Японии.

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