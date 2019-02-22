Туктамышева: Соперничество не влияет на наши отношения с Медведевой

«Нет, такого не было и нет, мы хорошие приятели, — ответила Туктамышева на вопрос журналистов, не сказывается ли негативно соперничество двух фигуристок на их взаимоотношениях. — У меня ни с кем нет грубых отношений».
«Мы с Женей разговаривали, делились впечатлениями, и нам обеим показалось, что это более масштабный старт, похож на чемпионат России», — добавила Туктамышева.
В пятницу Туктамышева заняла второе место в Финале Кубка России в Великом Новгороде, набрав 221,19 балла по итогам обеих программ. Победу одержала Медведева (222,90). Итоги турнира повлияют на решение Федерации фигурного катания на коньках России по составу на чемпионат мира, который пройдет 18—24 марта в Японии.