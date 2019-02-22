Туктамышева: Соперничество не влияет на наши отношения с Медведевой

«Нет, такого не было и нет, мы хорошие приятели, — ответила Туктамышева на вопрос журналистов, не сказывается ли негативно соперничество двух фигуристок на их взаимоотношениях. — У меня ни с кем нет грубых отношений».

«Мы с Женей разговаривали, делились впечатлениями, и нам обеим показалось, что это более масштабный старт, похож на чемпионат России», — добавила Туктамышева.