Медведева и с падением победила Туктамышеву. Ужасный сезон спасен?

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Медведева меняет всё

Победительница финала Кубка России займёт третью позицию в сборной России на чемпионат мира.

Болельщики, эксперты и журналисты не только абсолютно в этом уверены, но ещё и называют такой отбор самым гуманным из возможных. А между тем за минувшие пять лет лишь Анне Погорилой в 2014-м удалось поехать на чемпионат планеты, выступив до него в финале Кубка.

Что же изменилось в этом году?

Читайте также Медведева: Я повзрослела лет на 10 в этом сезоне

Ничего особенного, просто турнир в Великом Новгороде своим вниманием почтила Евгения Медведева. Следом за Женей на соревнования заявились обе её конкурентки в борьбе за поездку в Сайтаму — Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова. Казалось бы, настоящее торжество спортивного принципа, однако есть одно но. Туктамышева была на порядок сильнее Медведевой, а заодно и Самодуровой в первой половине сезона. Да, воспаление лёгких выбило её из колеи, поэтому выступление в Кубке выглядело оправданным, но только с точки зрения соревновательной практики. Однако чудесным образом ситуация поменялась.

Теперь гарантировать место в сборной Лизе могла лишь победа в Новгороде, а для этого было необходимо отыгрывать почти пять баллов у Медведевой в произвольной программе.

Туктамышева дала фору

При всём этом упорству Медведевой и её собранности в короткой программе можно только позавидовать. В первый день соревнований Женя привела трибуны ледового дворца в Великом Новгороде в экстаз, но ничего экстраординарного не показала. Дело даже не в оценке, а в том, что и таких баллов на чемпионате мира при аналогичном прокате она не дождётся. Только очень щедрые компоненты помогли Евгении опередить на полтора балла Константинову и почти на три Анастасию Губанову, покорившую многих своей энергетикой.

Туктамышева, для которой разминочный старт вдруг превратился в ключевой, в целом была хороша, но сорвала тройной аксель и получила весьма неприятное отставание от лидера в 4,68 балла. С одной стороны, критика Лизы за нестабильность имеет под собой основание, но с другой — в России просто нет другой фигуристки, регулярно катающей чисто близкую по сложности программу. Туктамышева на каждом турнире рискует, это её стиль. Да, в короткой тройной аксель не получился, но в произвольной шансы оставались.

Для победы Туктамышевой нужно было вновь рисковать и надеяться на порядочность судей.

Туктамышева снова фаворит

Читайте также Туктамышева: Соперничество не влияет на наши отношения с Медведевой

В первой разминке самое сильное впечатление произвела Анна Тарусина. 16-летняя фигуристка не допустила ни единой ошибки и получила вполне конкурентоспособные 205,27 балла. Первой обойти Тарусину удалось её подруге по группе Виктории Васильевой, зарядившей публику фантастической энергетикой. Когда на табло загорелись 208,75 балла, стало ясно, что борьба за медали пойдёт на очень серьёзных оценках.

Среди четвёрки лидеров первой катать произвольную выпало Туктамышевой. Ученица Алексея Мишина сразу ответила скептикам, призывающим отказаться от тройного акселя. На этот раз её фирменный элемент был исполнен безупречно, а значит, шансы на чемпионат мира вновь приобрели осязаемые очертания. Назвать эмоциональный и зажигательный прокат Лизы идеальным помешал недокрут на тройном тулупе в каскаде с тройным лутцем. В остальном же у Туктамышевой вряд ли были поводы для претензий к себе.

Мишин подбодрил ученицу у бортика: «Уже лучше». Оценили прогресс и арбитры, не пожалевшие для Туктамышевой высоких баллов за компоненты — 72,64. Суммарные 221,19 балла открыли перед ней грандиозные перспективы, вплоть до общей победы. Анастасии Губановой повторить потрясающий прокат короткой программы не удалось. Падение и недокрут опустили её ниже Туктамышевой и Васильевой.

Медведева падает, но приближается к Японии

До окончания соревнований оставалось два выступления, но именно они и должны были решить судьбу медалей Кубка России и путёвки на чемпионат мира. Евгения Медведева, как и накануне, вышла на лёд под оглушительные крики и аплодисменты. Публика была готова ликовать и восхищаться, и Женя предоставила ей такую возможность в концовке, заведя зал под страстное «Либертанго». Но до этого заставила всерьёз поволноваться. Падение с тройного риттбергера после тройного сальхова и не самый чистый тройной тулуп в каскаде с двойным акселем возродили интригу. По технике она уступила Туктамышевой 3,73 балла, а за компоненты получила ровно столько, сколько требовалось, чтобы опередить Елизавету.

Последней каталась Константинова, ориентиром для которой были очень высокие оценки экс-чемпионок мира. Станислава с нервами не справилась и произвольную программу, по большому счёту, сорвала. Провал в произвольной не только лишил её шансов на поездку в Японию, но и оставил за чертой призёров Кубка России. Третье место сенсационно заняла 15-летняя Виктория Васильева.