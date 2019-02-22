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18:36 (мск), источник: ТАСС

Уилсон: Москвина помогала Медведевой готовиться к финалу Кубка России

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 февраля. /ТАСС/. Российский тренер, вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Тамара Москвина помогала Евгении Медведевой готовиться к финалу Кубка России, пока спортсменка находилась в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам рассказала второй тренер Медведевой Трейси Уилсон, приехавшая со спортсменкой в Великий Новгород.

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Источник: РИА "Новости"

Медведева, набравшая 222,90 балла, выиграла финал Кубка России, последний этап отбора к чемпионату мира в японской Сайтаме. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (221,19), третьей стала Виктория Васильева (208,75). Ранее Медведева сообщала СМИ, что приехала в Россию из Торонто, где работает последние месяцы, заранее — для акклиматизации. Два дня спортсменка пробыла в Санкт- Петербурге.

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«Женя очень упорно тренируется, я была с ней сейчас в Санкт-Петербурге — там она поработала с Тамарой Москвиной в ее школе, — рассказала Уилсон. — Вообще работать с такой спортсменкой, как Медведева, это огромная ответственность, особые чувства. Мы работаем со спортсменами, которые переходят во взрослое катание, — этот переход крайне сложен. Евгения тоже находится на пути — у нее всегда была великолепная техника, но сейчас для нее меняется все».

Уилсон отметила, что Медведевой понадобится еще год. «Когда ты под давлением выходишь на соревнования, наружу вылезают слабые места, нужен еще минимум год. Конечно, сегодня она была разочарована своим падением, но надо учиться подниматься, и, сказав себе “ничего страшного”, идти дальше. Это именно то, что ей сегодня удалось», — отметила специалист.

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Шоу под давлением

«Я довольна тем, как она показала себя, это было шоу под давлением. Ведь это и есть суть этого спорта, он завязан на аудитории, на том, чтобы восхищать ее. Когда я выступала сама в танцах на льду, Татьяна Тарасова, великий российский тренер, однажды сказала мне — Трейси, главное — заставить их чувствовать, а не думать!» — рассказала Уилсон.

Я внимала каждому слову Татьяны Анатольевны, и это действительно именно то, что мы должны делать — заставить чувствовать, а не думать.
Трейси Уилсон

Федерация фигурного катания на коньках (ФФККР) объявит состав сборной страны на чемпионат мира 25—26 февраля. Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме 18—24 марта.

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