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18:30 (мск), источник: Sports.Ru

Брайан Орсер — о выступлении Медведевой в финале КР: Я доволен катанием Евгении и ее яростным настроем

Тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал выступление фигуристки в финале Кубка России в Великом Новгороде (1-е место).

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9
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9
фотографий

«Я доволен катанием Евгении и ее яростным настроем. Интенсивность была очень высокой, и ставки были не менее высоки. Я думаю, теперь мы ждем окончательного решения.

Она упорно тренировалась для этого турнира, а поддержка, которую ей оказывают болельщики, просто невероятна. Это просто здорово для женского катания.

Готова ли Евгения выступить на чемпионате мира, если потребуется? Да, конечно", — сказал Орсер.

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