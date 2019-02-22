Брайан Орсер — о выступлении Медведевой в финале КР: Я доволен катанием Евгении и ее яростным настроем
Тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал выступление фигуристки в финале Кубка России в Великом Новгороде (1-е место).
Тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал выступление фигуристки в финале Кубка России в Великом Новгороде (1-е место).
«Я доволен катанием Евгении и ее яростным настроем. Интенсивность была очень высокой, и ставки были не менее высоки. Я думаю, теперь мы ждем окончательного решения.
Она упорно тренировалась для этого турнира, а поддержка, которую ей оказывают болельщики, просто невероятна. Это просто здорово для женского катания.
Готова ли Евгения выступить на чемпионате мира, если потребуется? Да, конечно", — сказал Орсер.