Брайан Орсер — о выступлении Медведевой в финале КР: Я доволен катанием Евгении и ее яростным настроем

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«Я доволен катанием Евгении и ее яростным настроем. Интенсивность была очень высокой, и ставки были не менее высоки. Я думаю, теперь мы ждем окончательного решения.

Она упорно тренировалась для этого турнира, а поддержка, которую ей оказывают болельщики, просто невероятна. Это просто здорово для женского катания.