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19:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Туктамышеву разозлили вопросы о борьбе за место в сборной России

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в финале Кубка России. Ее слова приводит ТАСС.

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Фигуристка заявила, что была зла на себя после короткой программы, где она допустила ряд ошибок и заняла четвертое место. Она сказала, что ей надоели разговоры о борьбе за место в сборной России. «Хотела завязать соцсети, но все эти статьи… Развели очень большой шум по поводу этого соревнования», — добавила фигуристка.

По словам Туктамышевой, она не может ответить, кто поедет на чемпионат мира. «Я свою работу сделала, пусть другие решают. Я в хорошей форме, лучше, чем в начале сезона», — отметила она.

Туктамышева заняла второе место в финале Кубка России, набрав 221,19 балла. Победительницей стала Евгения Медведева — 222,90 балла. По итогам турнира должен определиться полный состав сборной России на чемпионат мира в Японии (18—24 марта).

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