Туктамышеву разозлили вопросы о борьбе за место в сборной России

Фигуристка заявила, что была зла на себя после короткой программы, где она допустила ряд ошибок и заняла четвертое место. Она сказала, что ей надоели разговоры о борьбе за место в сборной России. «Хотела завязать соцсети, но все эти статьи… Развели очень большой шум по поводу этого соревнования», — добавила фигуристка.