Ягудин раскритиковал прокат Медведевой на Кубке России
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление серебряной призерки Игр Евгении Медведевой в финале Кубка России, передает РИА «Новости».
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление серебряной призерки Игр Евгении Медведевой в финале Кубка России, передает РИА «Новости».
Фигуристка одолела соперниц с результатом в 222,90 балла.
«Да, увидели попытку каскада тройной сальхов — тройной риттбергер. Команда Медведевой ищет
Он также дал оценку прокату чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой, которая заняла второе место (221,19).
«Вот так надо было прыгать накануне, как я и говорил, видно что прыжок у нее есть. Болезнь помешала ей выступить в Саранске на чемпионате России, но она прошла сложный период. Это очень хороший прокат. Да, не получился каскад тройной лутц — тройной тулуп — был неудобный выезд после первого прыжка, не позволил прицепить тройной тулуп», — заключил Ягудин.
Бронзу на турнире завоевала Виктория Васильева (208,75).