Ягудин раскритиковал прокат Медведевой на Кубке России

«Да, увидели попытку каскада тройной сальхов — тройной риттбергер. Команда Медведевой ищет что-то свое в программах, ведь никто не знает Женю лучше, чем она сама. Да тренер Трейси Уилсон хвалит, но нужно смотреть правде в глаза — было падение, плюс очень тяжелый двойной каскад, на грани», — подчеркнул спортсмен в эфире Первого канала.

«Вот так надо было прыгать накануне, как я и говорил, видно что прыжок у нее есть. Болезнь помешала ей выступить в Саранске на чемпионате России, но она прошла сложный период. Это очень хороший прокат. Да, не получился каскад тройной лутц — тройной тулуп — был неудобный выезд после первого прыжка, не позволил прицепить тройной тулуп», — заключил Ягудин.