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15«Зенит» и «Краснодар» вышли в 1/8 финала Лиги Европы
8Медведева одержала победу на Кубке России
20:11 (мск), источник: Газета.Ру

Ягудин раскритиковал прокат Медведевой на Кубке России

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление серебряной призерки Игр Евгении Медведевой в финале Кубка России, передает РИА «Новости».

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Фигуристка одолела соперниц с результатом в 222,90 балла.

«Да, увидели попытку каскада тройной сальхов — тройной риттбергер. Команда Медведевой ищет что-то свое в программах, ведь никто не знает Женю лучше, чем она сама. Да тренер Трейси Уилсон хвалит, но нужно смотреть правде в глаза — было падение, плюс очень тяжелый двойной каскад, на грани», — подчеркнул спортсмен в эфире Первого канала.

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Он также дал оценку прокату чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой, которая заняла второе место (221,19).

«Вот так надо было прыгать накануне, как я и говорил, видно что прыжок у нее есть. Болезнь помешала ей выступить в Саранске на чемпионате России, но она прошла сложный период. Это очень хороший прокат. Да, не получился каскад тройной лутц — тройной тулуп — был неудобный выезд после первого прыжка, не позволил прицепить тройной тулуп», — заключил Ягудин.

Бронзу на турнире завоевала Виктория Васильева (208,75).

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