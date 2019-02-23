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12:00 (мск), источник: Советский спорт

Браво, Медведева, браво, Туктамышева! И кого из них теперь отправлять на ЧМ?

ФФККР предстоит непростой выбор между Евгенией Медведевой и Елизаветой Туктамышевой, которых в новгородском финале Кубка России разделили всего 1,71 балла.

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Тигай Лев

Медведева в блестящем стиле выиграла короткую программу в четверг. Туктамышева сделала то же самое в произвольной в пятницу.

Медведева преодолела себя после затяжной серии неудач в этом сезоне. Но Туктамышева сделала то же самое осенью, после того, как три года пребывала в тени.

Медведева ради последнего шанса все-таки отобраться на мартовский чемпионат мира без тени сомнений рванула в Великий Новгород из Канады, оставив там своего нового тренера Брайана Орсера. Но Туктамышева тоже не планировала выступать в финале КР. Ее вынудил недавний провал на турнире в Любляне первый после перенесенного на стыке 2018-го и 2019 годов воспаления легких.

Медведева знаменитость, двукратная чемпионка мира. Но Туктамышева тоже экс-чемпионка мира, просто ее победы были чуть раньше, в 2015-м.

ЭТО БЫЛА НИЧЬЯ

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По результатам текущего сезона в целом Туктамышева явно предпочтительнее. Она — бронзовый призер серии Гран-при, где Медведева не отобралась в финал вовсе. Зато последний, новгородский турнир выиграла, как ни крути, именно она.

Справедливо ли? Ну, по идее произвольная программа всегда и везде была поважнее короткой. Однако я ни в коем случае не хочу (хотя мог бы) углубляться в детали судейских оценок финала КР. Потому что здесь вовсе не в них дело.

Очевидно, что две замечательных фигуристки подарили нам еще один замечательный турнир, на котором они фактически сыграли вничью. У обеих — по одному падению, Туктамышева имеет преимущество по сложности программ, а Медведева компенсирует его традиционно более высокими компонентами.

Это была битва на равных — и, считайте, с двумя победительницами.

Они обе заслужили чемпионат мира! Только место в сборной, увы, осталось всего одно. После Софьи Самодуровой и Алины Загитовой, завоевавших золото и серебро соответственно на январском чемпионате Европы.

Еще важный момент: никто из ФФККР нигде и никогда не говорил, что чемпионка Новгорода автоматически получит путевку в Саитаму. Третье место в сборной — оно всегда субъективное, его судьбу решает федерация и ее тренерский совет, где полным-полно легендарных специалистов.

Так что же им теперь делать, что решать?

«БАЗА» МЕДВЕДЕВОЙ, УВЫ, УСТАРЕЛА

На мой личный (и отнюдь не легендарный) взгляд, при всей сложности-драматизме ситуации решение тут напрашивается. И — не в пользу Медведевой. Потому, что у нее нет тройного акселя, а у Туктамышевой он есть.

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Скажу больше: сейчас у Медведевой на две программы остался всего один лутц, который десятка два лучших фигуристок мира легко крутят четырежды — два в короткой, и два в произвольной. После того, как в конце 2018-го судьи несколько раз снижали Жене оценки за «неясное ребро» на лутце, она решила не злоупотреблять этим, самым сложным из тройных прыжков. А ведь одиночное катание — это в первую голову именно прыжки, именно сложность.

За два года, прошедших с последней победы Медведевой на ЧМ, ее техническая «база» применительно к мировому первенству просто устарела. Суммарная стоимость элементов в обеих новгородских программах (если по максимуму, без сбавок за недокруты и по уровням вращений-дорожек) — 93,90. А у Туктамышевой — 104,05. «Плюс десять». Это слишком много. Кстати, новый мировой лидер Рика Кихира парит где-то на уровне за 108. А Загитова, у которой лутц есть, но многооборотных прыжков нет — почти в сто.

Компоненты? В Новгороде Медведева выиграла по ним у Туктамышевой только 3,32. А ковыряться кто там, сколько, кому и за что технически наплюсил (это ж у нас судили, а не в Японии), повторяю, смысла нет. Мы ведь с вами не о финале Кубка России сейчас говорим, а о чемпионате мира?

Если упрощать до предела, то Медведева в Саитаме даже при чистых прокатах запросто может остаться без медали вообще. Это будет примерно 210, возможно — с хвостиком. А вот если Туктамышева прыгнет там все, что у нее есть (а она это уже делала в декабре — да и сейчас, в Новгороде положительная динамика по сравнению с Любляной была заметна невооруженным глазом), это будет минимум 220. Точно призовое место. Вот и вся разница.

ВСПОМНИТЕ ПРО ПЛЮЩЕНКО-2014

Кого бы из них в итоге не отцепили, мне ее будет искренне жаль. Обе — жуткие молодцы. И ведь у них это, возможно, последний год, когда есть шанс вновь выступить на чемпионате мира. В следующем сезоне придут ненормальные трусовы-щербаковы с четверными прыжками — поди их тогда, обойди. Там и Загитовой небо с овчинку покажется. Эх, ну и дела…

Под конец хочу напомнить, что ФФККР за последние годы не раз принимала в подобных ситуациях правильные субъективно-кадровые решения. Самый яркий пример — Олимпиада в Сочи, где в командный турнир поставили не Максима Ковтуна, а Евгения Плющенко, и прославленный ветеран принес России золотую медаль. Помните, сколько тогда было ругани? А оказалось, что попали в самое яблочко.

Теперь — ждем нового трудного выбора. Между Женей и Лизой. А потом, по факту, узнаем, правильным ли этот выбор был. 22 марта, в японской Саитаме.

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