Браво, Медведева, браво, Туктамышева! И кого из них теперь отправлять на ЧМ?
ФФККР предстоит непростой выбор между Евгенией Медведевой и Елизаветой Туктамышевой, которых в новгородском финале Кубка России разделили всего 1,71 балла.
ФФККР предстоит непростой выбор между Евгенией Медведевой и Елизаветой Туктамышевой, которых в новгородском финале Кубка России разделили всего 1,71 балла.
Тигай Лев
Медведева в блестящем стиле выиграла короткую программу в четверг. Туктамышева сделала то же самое в произвольной в пятницу.
Медведева преодолела себя после затяжной серии неудач в этом сезоне. Но Туктамышева сделала то же самое осенью, после того, как три года пребывала в тени.
Медведева ради последнего шанса
Медведева знаменитость, двукратная чемпионка мира. Но Туктамышева тоже
По результатам текущего сезона в целом Туктамышева явно предпочтительнее. Она — бронзовый призер серии
Справедливо ли? Ну, по идее произвольная программа всегда и везде была поважнее короткой. Однако я ни в коем случае не хочу (хотя мог бы) углубляться в детали судейских оценок финала КР. Потому что здесь вовсе не в них дело.
Очевидно, что две замечательных фигуристки подарили нам еще один замечательный турнир, на котором они фактически сыграли вничью. У обеих — по одному падению, Туктамышева имеет преимущество по сложности программ, а Медведева компенсирует его традиционно более высокими компонентами.
Они обе заслужили чемпионат мира! Только место в сборной, увы, осталось всего одно. После Софьи Самодуровой и Алины Загитовой, завоевавших золото и серебро соответственно на январском чемпионате Европы.
Еще важный момент: никто из ФФККР нигде и никогда не говорил, что чемпионка Новгорода автоматически получит путевку в Саитаму. Третье место в сборной — оно всегда субъективное, его судьбу решает федерация и ее тренерский совет, где
Так что же им теперь делать, что решать?
На мой личный (и отнюдь не легендарный) взгляд, при всей
Скажу больше: сейчас у Медведевой на две программы остался всего один лутц, который десятка два лучших фигуристок мира легко крутят четырежды — два в короткой, и два в произвольной. После того, как в конце 2018-го судьи несколько раз снижали Жене оценки за «неясное ребро» на лутце, она решила не злоупотреблять этим, самым сложным из тройных прыжков. А ведь одиночное катание — это в первую голову именно прыжки, именно сложность.
За два года, прошедших с последней победы Медведевой на ЧМ, ее техническая «база» применительно к мировому первенству просто устарела. Суммарная стоимость элементов в обеих новгородских программах (если по максимуму, без сбавок за недокруты и по уровням вращений-дорожек) — 93,90. А у Туктамышевой — 104,05. «Плюс десять». Это слишком много. Кстати, новый мировой лидер Рика Кихира парит
Компоненты? В Новгороде Медведева выиграла по ним у Туктамышевой только 3,32. А ковыряться кто там, сколько, кому и за что технически наплюсил (это ж у нас судили, а не в Японии), повторяю, смысла нет. Мы ведь с вами не о финале Кубка России сейчас говорим, а о чемпионате мира?
Если упрощать до предела, то Медведева в Саитаме даже при чистых прокатах запросто может остаться без медали вообще. Это будет примерно 210, возможно — с хвостиком. А вот если Туктамышева прыгнет там все, что у нее есть (а она это уже делала в декабре — да и сейчас, в Новгороде положительная динамика по сравнению с Любляной была заметна невооруженным глазом), это будет минимум 220. Точно призовое место. Вот и вся разница.
Кого бы из них в итоге не отцепили, мне ее будет искренне жаль. Обе — жуткие молодцы. И ведь у них это, возможно, последний год, когда есть шанс вновь выступить на чемпионате мира. В следующем сезоне придут ненормальные
Под конец хочу напомнить, что ФФККР за последние годы не раз принимала в подобных ситуациях правильные
Теперь — ждем нового трудного выбора. Между Женей и Лизой. А потом, по факту, узнаем, правильным ли этот выбор был. 22 марта, в японской Саитаме.