Медведева: Перед произвольной программой на ОИ-2018 приснился вещий сон

«Сны мне снятся. Причем, когда снятся в ночь с четверга на пятницу, то обязательно сбываются. Во время соревнований тоже. Я уже это знаю наверняка. Вот и в этот раз… Да, я знала (чем все закончится). Что приснилось, не скажу, но сон был вещий. Уже пятый раз в моей жизни такое. Позитивный вещий сон. Но дальше эту тему развивать не будем», — сообщила Медведева в интервью порталу teamrussia.pro, которое было взято после выступления спортсменки на Олимпиаде.