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20:25 (мск), источник: Р-Спорт

Медведева: Перед произвольной программой на ОИ-2018 приснился вещий сон

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что в ночь перед прокатом произвольной программы на Олимпиаде в Пхенчхане она увидела вещий сон.

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Медведева на Играх-2018 завоевала серебро в соревнованиях одиночниц, уступив 1,31 балла соотечественнице Алине Загитовой.

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Произвольную программу фигуристки исполнили в пятницу, 23 февраля прошлого года.

«Сны мне снятся. Причем, когда снятся в ночь с четверга на пятницу, то обязательно сбываются. Во время соревнований тоже. Я уже это знаю наверняка. Вот и в этот раз… Да, я знала (чем все закончится). Что приснилось, не скажу, но сон был вещий. Уже пятый раз в моей жизни такое. Позитивный вещий сон. Но дальше эту тему развивать не будем», — сообщила Медведева в интервью порталу teamrussia.pro, которое было взято после выступления спортсменки на Олимпиаде.

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