Медведева назвала причину поражения на Олимпиаде-2018
Российская фигуристка Евгения Медведева назвала причину поражения на Олимпийских играх 2018 года. Ее слова приводятся на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).
Российская фигуристка Евгения Медведева назвала причину поражения на Олимпийских играх 2018 года. Ее слова приводятся на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).
Фигуристка заявила, что выиграть золотую медаль ей помешала незалеченная травма ноги. «Конечно, помешала, к чему лукавить. Не отпускала», — ответила она на вопрос журналиста.
Медведева также рассказала, что в Пхенчхане им с Алиной Загитовой помогал психологический настрой. «Задел для проката именно на тренировке. Если ты перед носом своей соперницы берешь и прыгаешь три оборота, три, три, три, еще и еще, это действует», — добавила она.
В ноябре 2017-го у Медведевой диагностировали трещину плюсневой кости правой стопы.