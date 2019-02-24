Медведева назвала причину поражения на Олимпиаде-2018

Фигуристка заявила, что выиграть золотую медаль ей помешала незалеченная травма ноги. «Конечно, помешала, к чему лукавить. Не отпускала», — ответила она на вопрос журналиста.

Медведева также рассказала, что в Пхенчхане им с Алиной Загитовой помогал психологический настрой. «Задел для проката именно на тренировке. Если ты перед носом своей соперницы берешь и прыгаешь три оборота, три, три, три, еще и еще, это действует», — добавила она.