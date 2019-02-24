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8Медведева одержала победу на Кубке России
18«Енисей» выиграл День русского хоккея на Красной площади
12:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведева назвала причину поражения на Олимпиаде-2018

Российская фигуристка Евгения Медведева назвала причину поражения на Олимпийских играх 2018 года. Ее слова приводятся на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

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Фоторепортаж
Медведева одержала победу на Кубке России

Фигуристка заявила, что выиграть золотую медаль ей помешала незалеченная травма ноги. «Конечно, помешала, к чему лукавить. Не отпускала», — ответила она на вопрос журналиста.

Медведева также рассказала, что в Пхенчхане им с Алиной Загитовой помогал психологический настрой. «Задел для проката именно на тренировке. Если ты перед носом своей соперницы берешь и прыгаешь три оборота, три, три, три, еще и еще, это действует», — добавила она.

В ноябре 2017-го у Медведевой диагностировали трещину плюсневой кости правой стопы. Из-за этого она пропустила чемпионат Европы и финал Гран-при, но поехала на Олимпиаду. На Играх в Южной Корее Медведева завоевала серебряную медаль. Золото выиграла Загитова.

Евгения Медведева выиграла Кубок России по фигурному катанию
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23 февраля© Ньюстюб
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