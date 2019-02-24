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10Елисеев завоевал серебро на ЧЕ в Минске
17:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тутберидзе: судьба великого гения в кадрах (фото)

Сегодня свой 45-й день рождения празднует заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.

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Среди учеников Тутберидзе — олимпийская чемпионка Олимпиады в Сочи-2014 Юлия Липницкая, чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионка России-2019 Анна Щербакова, победительница юниорского финала Гран-при Алена Косторная.

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