Тутберидзе: судьба великого гения в кадрах (фото)
Сегодня свой 45-й день рождения празднует заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.
Сегодня свой 45-й день рождения празднует заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.
Среди учеников Тутберидзе — олимпийская чемпионка Олимпиады в Сочи-2014 Юлия Липницкая, чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионка России-2019 Анна Щербакова, победительница юниорского финала