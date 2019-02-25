Следуя за мечтой. Как фигуристы приходят к Этери Тутберидзе

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Этери Тутберидзе входит в число самых известных и востребованных тренеров в фигурном катании. На двух последних Олимпиадах ее ученицы приносили российской команде важнейшие победы — на Играх в Сочи весомый вклад в общекомандное золото внесла юная Юлия Липницкая. На Играх в Пхенчхане ее воспитанницы помогли сборной России завоевать серебро командного турнира: Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой в индивидуальных соревнованиях, Евгения Медведева — серебряным призером.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Тутберидзе, несмотря на звания и регалии, достаточно закрытый человек в общении с прессой. И это объяснимо — зачастую ради красного словца журналисты «по своему» переиначивают прямую речь. Тележурналистам в данном случае повезло чуть больше — слова, сказанные в камеру, исказить куда сложнее. И в этом отношении Тутберидзе совершенно справедливо хранит молчание. Даже когда слышит критику в свой адрес.

Критики хватает, несмотря на достижения ее учеников, на все новые и новые имена, раскрывающиеся в ее группе с завидным постоянством. Так уж устроен человек, что в истории безоговорочного успеха ему свойственно искать читерство. И меньше всего его мозг способен воспринимать фигурное катание, да и спорт в целом, как ежедневную пахоту, травмы, слезы, пот и кровь в самом буквальном понимании этих слов. Но что делать, если уже сами размышления по поводу методик и достижений группы Тутберидзе — тренд. Равно успех.

Специалист продолжает открывать миру новые имена. Всего год назад ее 13-летняя ученица Александра Трусова стала первой в истории фигурного катания, кому удалось в одной программе чисто выполнить два прыжка в четыре оборота — сальхов и тулуп. Это произошло на юниорском чемпионате мира в Болгарии. Еще одна ее ученица, Анна Щербакова, выполняет в программе два четверных лутца. Аксель в три с половиной оборота к следующему сезону готовит и Алена Косторная — она также работает в группе Тутберидзе.

Великолепную троицу уже окрестили «девочки Тутберидзе», однако на то она и Тутберидзе, чтобы рушить стереотипы. Теперь в ее группе появилась новая звездочка — 13-летний Даниил Самсонов.

Чуть ли не самый маленький — как по возрасту, так и по росту, — участник юниорского чемпионата России обошел соперников на всех стартах сезона. От этапов Кубка России до «Детей Азии». Как все это удается Тутберидзе, ее секрет.

Немного приподнять завесу тайны помогли родители фигуристов из группы Тутберидзе. Всех их привело к специалисту стремление помочь собственным детям пройти этот нелегкий путь и достичь мечты.

Данила Самсонов

Екатерина, мама Дани, привела сына на каток еще грудничком — за компанию с шестилетней старшей дочерью. Сначала малыш играл в кубики, пока учились старшие дети, потом понемногу начал рисовать на льду «тюльпанчики» и «кружочки» под руководством Валерия Мешкова, четырехкратного чемпиона СССР. «Он не сюсюкался с Даней, он научил его любить фигурное катание», — рассказала Екатерина.

«Потом мы попали в училище олимпийского резерва N4, дальше в “Москвич”, и вот уже оттуда мы пришли в группу Этери Георгиевны. Я помню первый просмотр — Даня начал показывать все лучшее, что он умеет. Тройной сальхов мы тогда только пробовали. Даниил Маркович (Глейхенгауз, тренер группы Тутберидзе — прим. ТАСС), с которым мы до этого работали в “Москвиче”, подъехал к нему и сказал: “Даня, тут двойные не прыгают”».

Даня получил задание прыгнуть тройной флип. «Он пошел и прыгнул его, пять раз подряд. Он очень хотел показать — “я сильный, вы должны меня взять”. Вундеркинд ли он? Я не знаю, возможно. Но любой результат — это плод большого труда. И Этери Георгиевна это доказывает день за днем. Она — обычный человек с обычными эмоциями».

Спортсмены группы Тутберидзе понимают — к ним внимание особое, любое слово ловят на лету.

«Мы учимся общаться со СМИ, мы понимаем ответственность. Например, после юниорского чемпионата России в Перми вышли статьи с цитатой Дани: “Я не виноват, что я тут сильнее всех”. Но я, да и все, кто знают Даню, понимают, что что он такой фразы сказать не мог — а его цитату истолковали так, как ее потом процитировали все СМИ», — рассказала мама фигуриста.

«Но ведь такие вещи вызывают волну негатива — значит, мальчик зазнался?» А он приезжает только делать то, что умеет и никогда не смотрит на соперников, он за своими прокатами едет. В таких вещах я вижу объяснение сорванным прокатам многих детей — это прессинг. Мы будем учиться работать с этим, с опытом все придет, — уверена Екатерина.

По профессии Екатерина — управленец в гостиничном и ресторанном бизнесе, правда, в настоящее время мама троих детей все время посвящает семье: «Сейчас я домохозяйка, наш папа — автослесарь. Он с превеликим удовольствием обслуживает машину, на которой мы каждый день ездим на тренировки, это не близко. Так что дети встают рано, “досыпают” в машине».

«Думаем ли мы об Олимпиаде? На данный момент все, что я переживаю внутри, это для того, чтобы ему хотелось, горелось, нравилось. И я буду делать для этого все. Придет, швырнет коньки в угол, я пойму. Но я должна обеспечить ему возможность реализовать свою мечту».

Большинство родителей задаются вопросом, дорого ли «отдать ребенка в фигурку».

«Пожалуй нет, — рассказала Екатерина. — Хотя есть клубы, которые нацелены именно на заработок, и, по большому счету, правильно и справедливо было бы это озвучивать это изначально. А есть спортшколы в старом понимании этого слова — те, что работают на результат, те, что про спорт, а не про деньги. Деньги спортсмен может сам заработать, все от результатов зависит».

Читайте также Хореограф Загитовой описал стиль работы Тутберидзе

Анна Щербакова

Юля, мама Ани Щербаковой, привела дочь в фигурное катание в возрасте 3,5 лет. «Аня оказалась на льду за компанию со старшей дочкой — совершенно не умела кататься, их таких в группе было четверо. Тренеру было очень трудно управляться с такими малышами на льду, в итоге Аня стала работать со старшими только в зале. Потом дело пошло, а через какое-то время, поняв, что мы начали немного “прибуксовывать”, задумались о переменах и решили пойти к Этери Георгиевне», — рассказала мама Анны.

«Мы знали результаты, попросились к ней, хотя это был уже олимпийский сезон, уровень группы был очень серьезным. Я очень волновалась — думала, что Тутберидзе небожитель, боялась подойти, заговорить. Только потом мы поняли — она общается с родителями на равных, не свысока. Мы всегда присутствуем на тренировках, и это приветствуется Этери Георгиевной. А если кто не хочет, то того еще и вызвать могут. Строгая ли Тутберидзе? Мне кажется, это я строгая, а Этери Георгиневна зачастую умнее и мягче меня, — призналась Щербакова-старшая. — Любой родитель, который хочет разумного будущего своему ребенку, мягким не будет».

Первый год у Тутберидзе дался Ане Щербаковой очень тяжело: «Ничего не получалось. Хотя мы видели — несмотря на олимпийский сезон ей уделяли много внимания, но тройные прыжки не давались. В зале улучшения были, на льду — никакого прогресса. И только в начале следующего сезона пошел прогресс, причем резкий — она запрыгала в ноябре, а через полтора месяца каталась уже со всеми тройными в программе, догнала сверстниц, отобралась на первенство Москвы, России. Это был большой успех».

Юля практически никогда не смотрит соревнования — впервые посмотрела произвольную программу финала Гран-при. Потом — пришла на прокат произвольной программы чемпионата России. В ее голове даже не было мыслей о том, что ее 14-летний ребенок может выиграть взрослый чемпионат России. А поняв, что это уже факт, эйфории не испытала. «Я видела, что дочь откаталась чисто, остальное было в тумане. Когда поняла, что она выиграла, осознала — теперь ответственности должно быть еще больше», — говорит Юлия.

Юлия Щербакова по образованию — геолог-кристаллограф, закончила МГУ, кандидат наук. «Родив третьего ребенка, сейчас занимаюсь только детьми. Наш папа — физик-программист, занимается интернет-рекламой, интернет-изданиями. Дорого ли заниматься? Когда мы пришли — подкатки стоили смешные деньги, около 300 рублей. Все изменилось, когда фигурное катание стало более популярным», — считает Щербакова.

Семья Ани даже не загадывает насчет Олимпийских игр. Более того, многие в семье Щербаковых не понимали стремления девочки посвятить себя фигурному катанию, беспокоясь о ее образовании.

«Когда в какой-то момент у Ани перестало получаться, мы стали уговаривать ее бросить все это, — призналась Юля. — Она заплакала и сказала — это моя жизнь. Осознав это, мы поняли — ни в коем случае, мы просто должны помочь Ане осуществить ее мечту, ведь она этим не для медалей занимается, это ее путь, это ее победы и поражения».

Родители спортсменов прекрасно понимают, что травмы в спорте — вещь неизбежная: «У нас были травмы, и не одна. Был перелом руки, полученный вне фигурного катания. Был перелом ноги на тренировке за день до вылета в Японию, и дочь перенесла это мужественно. И эта травма ни на секунду не поставила под сомнение продолжение фигурного катания. Каждый родитель начинает на таком уровне понимать — к этому нельзя быть готовыми, но травмы неизбежны».

«Пубертат? К этому тоже нельзя быть готовыми, это и физическая, но и психологическая перестройка, и у всех этот процесс проходит по-разному. Просто нужно понимать, что это не что-то сверхужасное, это то, что поддается коррекции. Ане потребуется проявить больше характера», — считает мама спортсменки.

Саша Трусова

Для поклонников 14-летней Саши Трусовой не секрет — кумиром спортсменки является Нэтан Чен. Спортсмен на Играх в Пхёнчхане шел 17-м после короткой программы, а в произвольной впервые в истории Олимпиад выполнил шесть прыжков в четыре оборота и почти на девять баллов опередил занявшего в произвольной программе второе место двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю. Правда, в итоге стал только пятым.

«Не тот силен, кто никогда не падал, а тот, кто падал и вставал. Мы стараемся рассуждать именно так, — рассказала Светлана Трусова. — Нэтан Чен умеет рисковать, это Сашин кумир. Она всегда хотела прыгать четверные, как он».

Саша выросла на роликах. «Мы какое-то время жили в Волгограде, увидели девочек на льду — стало интересно. Потом вернулись в Рязань, где как раз строился олимпийский каток. В четыре года мы подарили Саше ролики, она жила в них — ела, сидела, все делала на роликах. Как видите, это работает. Мы и гуляли только на роликах — полдороги на роликах, полдороги с ними в руках. А потом открыли каток».

В семье Трусовых никогда не было профессиональных фигуристов, к спорту в этой семье отношение имеет только отец, занимавшийся различными видами единоборств: «Мы всегда за активный отдых, и я настраиваю Сашу так — спорт, это часть твоей жизни. Да, мне неприятно видеть, как ребенок расстраивается. Но это — материнские эмоции. У Саши же все четко, никакой лирики — ей всегда нужно быть там, где лучшие, ей нужно на кого-то равняться. Для нее большим примером была Женя Медведева, настоящий трудоголик».

«Саша всегда уверена в себе. Иногда мне кажется, что ей больно, когда она падает, а оказывается — нет. А бывает совершенно наоборот. Саша — сильная личность, наверное, она даже сильнее меня. Мне как маме, несущей ответственность за своего ребенка, бывает тяжеловато. Я думаю об этом по ночам, но наступает утро, и все становится понятно», — рассказала Светлана.

«Нужно ли быть вундеркиндом в группе Тутберидзе? Думаю, что нет. Думаю, нужен талант и работоспособность. Нужно просто уметь работать, вот и все. Сейчас очень много талантливых спортсменов, но они ничего не хотят делать», — считает Трусова-старшая.

Этери Тутберидзе — тоже мама фигуристки. Свою дочь, Диану Дэвис, специалист брала на тренировки с двух месяцев от роду. Сейчас Диана выступает в танцах на льду с дуэте с Глебом Смолкиным. В нынешнем сезоне спортсмены дебютировали на международном уровне на этапе юниорского Гран-при в чешской Остраве.

19 февраля фигуристы выиграли серебро в финале Кубка России.