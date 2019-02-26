Бутырская: Федерация фигурного катания России издевается над Туктамышевой

«Константинова точно не поедет на чемпионат мира. Она нестабильная на данный момент, а никому не выгодно терять квоты на следующий год. Они будут выбирать либо Медведеву, либо Туктамышеву. Как они будут выбирать? Наверное, у них что-то в голове есть. Они, наверное, что-то придумают. Может быть, будут какие-то прокаты ближе к чемпионату мира, например, в Новогорске. Я за Елизавету Туктамышеву, потому что она доказала это проведенным сезоном. Она прошла на “ура” этапы и финал Гран-при. Да, так получилось на чемпионате России, но каждый человек может заболеть и выбыть из борьбы. Для меня это какое-то издевательство над Лизой, потому что Лиза заслужила абсолютнейше быть в сборной. Я не говорю о том, каким номером, но в сборной она должна быть», — приводит слова Бутырской «Спорт день за днем».