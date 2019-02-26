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11:14 (мск), источник: Р-Спорт

Бутырская: Федерация фигурного катания России издевается над Туктамышевой

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская прокомментировала заявление Федерации Фигурного катания России (ФФКР) о том, что изменений в составе сборной России на чемпионат мира на данный момент нет.

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На чемпионате Европы, который прошел в январе в Минске, в женском одиночном катании от России выступали: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова, запасными были Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева.

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Бутырская считает, что при формировании окончательного состава на чемпионат мира ФФКР будет рассматривать кандидатуры Медведевой и Туктамышевой.

«Константинова точно не поедет на чемпионат мира. Она нестабильная на данный момент, а никому не выгодно терять квоты на следующий год. Они будут выбирать либо Медведеву, либо Туктамышеву. Как они будут выбирать? Наверное, у них что-то в голове есть. Они, наверное, что-то придумают. Может быть, будут какие-то прокаты ближе к чемпионату мира, например, в Новогорске. Я за Елизавету Туктамышеву, потому что она доказала это проведенным сезоном. Она прошла на “ура” этапы и финал Гран-при. Да, так получилось на чемпионате России, но каждый человек может заболеть и выбыть из борьбы. Для меня это какое-то издевательство над Лизой, потому что Лиза заслужила абсолютнейше быть в сборной. Я не говорю о том, каким номером, но в сборной она должна быть», — приводит слова Бутырской «Спорт день за днем».

Чемпионат мира пройдет в марте в японской Сайтаме.

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