Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс4
Анахайм Дакс0
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ3
Флорида Пантерз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл ПредаторзБ3
Эдмонтон Ойлерз2
Футбол. Зарубежный
22:45
Кардифф Сити
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:45
Хаддерсфилд
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
22:45
Лестер
Брайтон & Хоув
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБ4
Лос-Анджелес Кингз3
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз5
Баффало Сэйбрз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз2
Монреаль Канадиенс1
Все события
Фоторепортажи
9Российские баскетболисты добыли путевку на Кубок мира
11«Ман Сити» взял Кубок лиги и другие события выходных
12:22 (мск), источник: Газета.Ру

Кому верить? Почему федерация мучает Медведеву и Туктамышеву

Федерация фигурного катания России путается в собственных заявлениях, не может определить состав на чемпионат мира и держит Евгению Медведеву, Елизавету Туктамышеву и даже чемпионку Европы Софью Самодурову в мучительном ожидании. «Газета.Ru» подробно разбирает происходящее и рассуждает о том, как эта неразбериха может повлиять на спортсменок.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Метания федерации

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что организация не смогла определиться с окончательным составом на чемпионат мира и отправила такую же заявку, как на чемпионат Европы.

«Нарушать сроки, установленные правилами Международного союза конькобежцев (ИСУ) мы не имеем права. Поэтому заявочный состав, включая запасных, остался прежним», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

По этим словам выходило, что в основном составе сборной на мировое первенство значатся Алина Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова.

Первой запасной является Елизавета Туктамышева, а второй — Евгения Медведева (так было в заявке на ЧЕ).

Нетрудно догадаться, что после этих слов в мире фигурного катания поднялась настоящая паника. Медведеву и Туктамышеву вроде бы вызывали на финал Кубка России, чтобы они доказали, что находятся в хорошей форме и решили, кто из них больше достоин поездки на чемпионат мира. Выходит, все было зря?

На Кубке России также выступала Станислава Константинова, которая в январе провалила короткую программу на чемпионате Европы и заняла там итоговое четвертое место.

В финале Кубка фигуристка допустила несколько ошибок в произвольном выступлении и снова не убедила, проиграв очное противостояние и Медведевой, и Туктамышевой.

Однако, судя по решению федерации, казалось, что ее шансы на ЧМ по-прежнему высоки. Все это напоминало постановку в жанре сюрреализма и мало вязалось с последними действиями ФФККР. Горшков, который ранее обещал огласить окончательный состав на ЧМ «между финалом Кубка России и 25 февраля», поспешил отметить, что времени для окончательного решения было «слишком мало», однако «регламент ИСУ позволяет внести изменения в основной состав до старта чемпионата мира».

Если верить этим словам, то оглашения заявки можно ждать хоть до 18 марта — первого дня мирового первенства.

Но для внесения экстренных изменений в основной состав, как правило, должны быть серьезные причины, вроде травмы фигуриста. Если оргкомитет ЧМ вдруг упрется и откажется просто так тасовать фигуристок в заявке сборной России, то могут возникнуть проблемы.

По крайней мере, в регламенте турниров по конькобежному спорту (которые курирует та же организация, что и соревнования по фигурному катанию), говорится, что в случае подачи заявки со списком из более чем трех человек должно быть четко указано, кто именно из спортсменов будет стартовать. Остальные могут быть заявлены только как запасные.

Читайте также
Бутырская: Федерация фигурного катания России издевается над Туктамышевой

Хотя, возможно, для фигурного катания у ИСУ другие правила. Тем более что у ФФККР довольно большой вес в мировом спорте, чтобы в случае необходимости настоятельно попросить разрешения на внесение изменений.

Новых дров в костер всеобщей неразберихи добавил комментарий гендиректора ФФККР Александра Когана, который, желая разрядить обстановку, сообщил Sport24, что никакого деления на основных и запасных организация делать не хочет, а списки были поданы в алфавитном порядке.

То есть в таком: Алина Загитова, Станислава Константинова, Евгения Медведева, Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева.

И все бы ничего, если бы не следующая фраза чиновника:

«Состав сборной вместе с запасными был подан в ИСУ в соответствии с правилами. Вот он такой и есть».

Получается, что заявка все же была оформлена с разделением на основных и запасных. И, если идти в алфавитном порядке, то в основе окажутся Загитова, Константинова и Медведева, а Туктамышева и Самодурова пролетают мимо Сайтамы.

В общем ответы федерации пока больше похожи на ребус, который можно понимать по-разному в зависимости от того, какой фигурист больше нравится.

Читайте также
«Как запасная?!» Медведева и Туктамышева остались вне сборной

Нервотрепка накануне чемпионата мира

Помимо очевидных практических вопросов, навалившихся на всех пятерых фигуристок, претендующих на поездку, вроде оформления японской визы (которая может и не пригодится), есть и немаловажный психологический аспект.

Федерация не назвала даже примерно сроков, когда она сможет окончательно определиться с составом на ЧМ, указав лишь, что это может продолжаться вплоть до 18 марта.

В худшем случае всем спортсменкам, кроме, пожалуй, олимпийской чемпионки Загитовой, остается еще около 20 дней колоссальной нервотрепки.

Как в таких условиях можно тренироваться в полную силу и в каком моральная состоянии выбранная все-таки спортсменка затем подойдет к ЧМ, можно только догадываться.

Очень четко выразила свою позицию по этому вопросу чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по фигурному катанию, а ныне — тренер Мария Бутырская.

«Я прям слышу сейчас какой-то бред, потому что девочкам надо настраиваться. Не отбираться, а готовиться к чемпионату мира. Федерации надо было вынести окончательное решение, чтобы конкретный человек уже понимал, едет он или нет. Запасным тоже очень тяжело быть. Это такая работа вникуда. Потому что в момент, когда ты готовишься к чемпионату мира, можно уже готовиться к следующему сезону», — приводит слова Бутырской Sport24.

Можно было, конечно, предположить, что на самом деле где-то в кулуарах федерация уже сообщила Туктамышевой или Медведевой, что кто-то из них точно отправится в Сайтаму, однако, судя по комментариям, это не так.

Например, тренер Елизаветы Алексей Мишин на первые вопросы журналистов о решении ФФККР отреагировал довольно нервно.

«Откуда вам известно, что две мои ученицы вошли в состав сборной на чемпионат мира? Горшков сказал, что Туктамышева — в запасном составе? Как это она запасная? Что сказал Горшков? У вас есть текст перед глазами? Читайте, читайте! Это ничего не значит!» — утверждал специалист в комментарии изданию «Спорт день за днем».

Евгения Медведева развеяла сомнения в своей осведомленности относительно окончательного состава, выложив в инстаграме следующую запись:

«Друзья, просто хочу сказать, что я еду на каждое соревнование с мыслью о победе. Этот сезон не исключение. Если я буду выбрана для участия на чемпионате мира, моя цель — быть в моей лучшей кондиции на этих соревнованиях в Сайтаме. Спасибо за вашу поддержку. Ваша Женя».

Во время загрузки произошла ошибка.

Почему федерации так сложно выбрать?

Метания ФФККР можно понять. Изначально заявка предполагалась такой — Загитова, Туктамышева, Самодурова.

Загитова и Туктамышева — претендентки на высокие места, а Самодурова — потрясающе стабильная фигуристка, которая в случае провала кого-то из двух других спортсменок послужит якорем и поможет не упасть слишком низко, чтобы завоевать три квоты на следующий сезон. Напомним, для этого сумма мест двух спортсменок должна составить не больше числа 13 (например, подойдут пятая и восьмая строчка по итогам соревнований).

Однако Туктамышева резко заболела в декабре, пропустила чемпионат России и Европы, а на разминочном турнире серии «Б» в начале февраля провалилась, ни разу не исполнив тройной аксель, только благодаря которому она и может посягать на пьедестал ЧМ.

В короткой программе финала Кубка России Императрица тоже упала с «трикселя» и смогла показать его лишь в произвольной. Таким образом, федерация видела этот элемент чистым только один раз за последние три месяца.

Конечно, в интервью после проката Туктамышева уверяла, что находится в замечательной форме.

«Я ни одной ошибки — даже минимальной — на тройном акселе не допустила с момента приезда на финал Кубка — это произошло только в короткой программе. Даже не знаю, как так получилось. Сейчас я в достаточно хорошем состоянии, пожалуй, в лучшей форме, чем в начале сезона. Не хватает только соревновательной практики», — объясняла Елизавета.

Верить или нет? Вот в чем вопрос. А риск здесь заключается в том, что, если Туктамышева все же завалит тройной аксель в короткой программе на ЧМ, то у нее не образуется серьезного преимущества над остальными соперницами.

Читайте также
Японская фигуристка Кихира победила на чемпионате четырех континентов

Напомним, в коротком выступлении исполнение какого-либо акселя является обязательным, но все, кроме Елизаветы и японки Рики Кихиры, способны только на двойной. За счет этого Императрица способна создать большой отрыв перед произвольной программой.

Однако при падении с «трикселя» в короткой программе этого задела не появляется, и Туктамышева практически лишается шансов на медаль.

С другой стороны, есть Медведева, которая исполняет другие сложные элементы, не зависит от «трикселя», и, кажется, начинает приходить в себя после неудачной первой половины сезона. Она сама и ее тренеры списывают предыдущие проблемы на адаптацию к непривычному стилю работы в канадском спортивном клубе и слишком кардинальным переменам в жизни. Теперь же адаптация, судя по всему, завершилась.

Если раньше Медведева падала по несколько раз за турнир, то в финале Кубка упала только один раз с недавно разученного каскада и даже обошла по сумме баллов Туктамышеву.

Кроме того, серебряный призер явно превосходит Императрицу по компонентам.

В этом есть и огромный наработанный авторитет у судей (в том числе и на международной арене, чего Туктамышева сейчас лишена), и объективное преимущество Медведевой в артистизме и танцевальных навыках.

Превосходство Евгении в этом аспекте отметила, например, фигуристка Анна Погорилая.

«Туктамышева сама говорила, что ее программа начинается только после того, как она делает тройной аксель. Это уже не говорит о цельности ее программ. Частично она напоминает человека, который ездит от прыжка к прыжку», — приводит слова Погорилой РИА «Новости».

Поверить Туктамышевой или все же выбрать Медведеву? Вот что гложет сейчас ФФККР.

Читайте также
Российская фигуристка Самодурова стала чемпионкой Европы, Загитова — вторая

А может, вообще отчислить Самодурову?

В головах боссов федерации явно сидит и еще один вариант развития событий: отцепить от сборной не только Константинову, но и Самодурову, которая пока не владеет достаточно сложными техническими элементами, чтобы побороться за золото.

В таком случае состав может быть таким — Загитова, Медведева и Туктамышева.

Однако Софья стала чемпионкой Европы, что усложняет задачу морально. Кроме того, на последнем старте она показала результат 213,84 балла.

Это, конечно, не заоблачные цифры, но в случае ошибок конкуренток (а они всегда бывают у тех же японок), положение Самодуровой становится вовсе не таким безнадежным.

Так, на последнем чемпионате четырех континентов, где выступали основные соперницы россиянок из Америки и Японии, результаты первых трех мест были такими: Рика Кихира — 221,99 балла, Элизабет Турсынбаева — 207,46, Сатоко Михара — 207,12.

И как тут скажешь, что Самодурова с ее потенциальными 214 баллами будет там лишней? А если Софья уступит кому-то из своих (благо, Туктамышева показывала в сезоне результат в 219 баллов, а Загитова — аж в 238,43), то федерация вряд ли будет сильно расстроена.

Очевидно, что ФФККР при таком многовариантном выборе не позавидуешь, однако все же хочется, чтобы состав был оглашен как можно скорее и выбранные фигуристки смогли как следует подготовиться к главному старту сезона.

Антон Борисов

 Назван лидер на выборах в Молдавии после обработки 95% протоколов
Основатель НТВ Игорь Малашенко покончил с собой
«Как запасная?» Медведева и Туктамышева остались вне сборной
Российский нападающий побил личный рекорд результативности в НХЛ
Панарин и Бобровский закончат сезон НХЛ в «Коламбусе»
Дело Васильевой: новая попытка суицида российского биатлона
Хамес близок в воссоединению с Роналду в «Ювентусе»
Кокорину и Мамаеву предстоит ознакомиться еще с 3 томами дела
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь