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20:03 (мск), источник: Sport24

«Туктамышева запасная? Это ничего не значит». В фигурном катании все окончательно запутались

Поможем тренерскому совету определиться с составом на чемпионат мира.

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Источник: Sport24

В конце февраля Федерация фигурного катания должна была назвать состав сборной России на мартовский чемпионат мира в Саитаме. Главная интрига — у девушек. На три квоты сазу пять претенденток. Наиболее сильные позиции — у олимпийской чемпионки Алины Загитовой и действующей чемпионки Европы Софьи Самодуровой. Станиславе Константиновой, Елизавете Туктамышевой и Евгении Медведевой устроили дополнительный просмотр в финале Кубка России. С окончательным составом должны были определиться 25 февраля до 14:00 — дедлайн установили в ISU. При этом решающее слово оставалось за тренерским советом.

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Так думали примерно все болельщики и почти все эксперты, пока не выяснилось, что в заявку на ЧМ-2019 были включены все участники чемпионата Европы в Минске. Решение почти сразу прокомментировал генеральный директор федерации Александр Коган: «Мы сейчас не делим состав на основных и запасных. Сейчас весь список подан в алфавитном порядке. Состав сборной вместе с запасными был подан в ISU в соответствии с правилами. Вот он такой и есть».

Получается, по версии федерации, прямо сейчас заявка у девушек выглядит примерно так: Загитова, Константинова, Медведева, Самодурова и Туктамышева.

Но у ISU своя версия. Она уже опубликована на официальном сайте организации. Там есть основа — Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова. И запасные — Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

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В Федерации фигурного катания уточняют: «Вносить изменения в стартовый состав мы можем за один час до team leaders meeting на чемпионате мира. То есть условно, до 18 марта (соревнования у женщин начинаются 20 марта, замены могут быть сделаны до 19 марта — Sport24). Исходя из тех людей, которые есть в списке основных и запасных».

Странная ситуация, которую точнее всех описала Мария Бутырская, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании.

«Все это какой-то бред. Девочкам надо настраиваться, — цитирует спортсменку “Спорт день заднем”. — Не отбираться, а готовиться к чемпионату мира. Федерации надо было вынести окончательное решение, чтобы конкретный человек понимал, едет он или нет. Запасным тоже очень тяжело быть. Это такая работа в никуда. Вместо того, чтобы готовиться к чемпионату мира, от которого тебя в итоге отцепят, лучше готовиться к следующему сезону. Я, честно говоря, не понимаю такого ответа, потому что знаю, что они должны были определиться с составом сборной».

При этом важно понимать — четких критериев отбора на чемпионат мира нет, по крайней мере, в открытом доступе. Раньше с переменным успехом работала формула, по которой две квоты доставались чемпионке и вице-чемпионке России, еще одну участницу называл тренерский совет. В этом году применять ее сложно, как минимум потому что первые три места на национальном чемпионате заняли юниорки, у которых пока нет права соревноваться со взрослыми на международном уровне.

Пока в федерации принимают абстрактные решения и обходятся общими словами, Sport24 внимательно изучает данные всех претенденток, чтобы помочь с выбором. Вы тоже можете присоединиться. А пока наш список тоже в алфавитном порядке.

Алина Загитова

Результаты в сезоне: победа на «челленджере» в Германии, две победы на этапах Гран-при — в Хельсинки и Москве, второе место в финале Гран-при и на чемпионате Европы. На чемпионате России заняла пятое место (второе — среди взрослых).

У Алины Загитовой репутация одной из самых техничных спортсменок в современном фигурном катании. Впервые о ней заговорили так еще в декабре-2017, когда юниорка Загитова почти на два балла обошла чемпионку Медведеву в технической оценке после произвольной программы на чемпионате России. Насыщенная прыжками произвольная могла принести больше 50-ти баллов.

После Олимпийских игр в Пхенчхане ISU снизил базовую стоимость сложных прыжков. Контент Загитовой подешевел примерно на 5 баллов. В текущем сезоне этого достаточно, чтобы бороться за самые высокие места и даже устанавливать новые мировые рекорды. Прямо сейчас Алине принадлежат сразу два — в произвольной программе и по сумме двух программ.

Правда, есть важное условие — прокаты должны быть максимально чистыми. А это получается не всегда. Причин много: статус олимпийской чемпионки, накопившаяся усталость и проблемы роста (за несколько месяцев Алина прибавила больше 7-ми сантиметров).

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Но сдаваться Загитова точно не планирует. В качестве подтверждения — видео с тренировки, на котором она играючи исполняет очень сложный каскад из тройного лутца, тройного тулупа и тройного риттбергера.

Станислава Константинова

Результаты в сезоне: третье место на «челленджере» в Словакии, серебро на этапе Гран-при в Хельсинки, четвертое место на чемпионате Европы и в финале Кубка России. На чемпионате России тоже была четвертой (и первой среди взрослых).

Пару лет назад Татьяна Тарасова в прямом эфире называла Константинову своей любимой фигуристкой. Цифры подтверждают эмоции. Несколько сложных каскадов, в том числе «тройной лутц-тройной тулуп, и отдельные прыжки, исполненные с поднятой рукой, обеспечивают очень приличную базу — больше 44 баллов в произвольной программе.

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К сожалению, набирать их получается нечасто. И сейчас заслуженный тренер и комментатор регулярно обращает внимание на проблемы, связанные с расстановкой элементов в программах спортсменки. Станислава чаще других срывает двойной аксель и тройной флип, для которых из года в год выбирают один и тот же заход и одно и то же место в программах. В итоге появляется страх, который очень плохо поддается контролю перед исполнением этих элементов.

Идти на усложнение Станислава тоже боится. Но не боится в этом честно признаваться. «У меня были попытки сделать тройной аксель. Ничем хорошим они не закончились. Специальных удочек, с помощью которых страхуют фигуристок, у нас нет. Пробовала прыгать сама. Если честно, очень больно. Психологически пока не готова».

Учитывая, что уже в следующем сезоне Трусова и Щербакова будут показывать четверные прыжки на взрослом уровне, сейчас у Константиновой, возможно, последний шанс выиграть что-то по-настоящему серьезное. А это хорошая мотивация.

Евгения Медведева

Результаты в сезоне: второе место на «челленджере» в Канаде, бронза на этапе Гран-при в Канаде и победа в финале Кубка России. На чемпионате России была седьмой.

Весной Женя покинула группу Тутберидзе и начала новую жизнь. За ее спортивную часть теперь отвечает статусный канадский тренер Брайан Орсер. Они задумали большие перемены. Этот сезон Женя начала с рисковой короткой: тройной лутц (и неправильное ребро, которое часто видят судьи), не очень уверенный (еще с детства) двойной аксельи каскад из тройного флипа и тулупа во второй половине программы, когда уже нет права на ошибку. Базовая стоимость прыжков — 18,7 балла — позволяла бороться за самые высокие места, но Женя ни разу не набрала даже базу.

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К важному чемпионату России программу заменили. Каскад оказался первым, а неудобный лутц сменил более надежный риттбергер, озорной джаз — спокойная и протяжная «Тоска» Пуччини. На чемпионате России ход не сработал. А вот в финале Кубка Женя выдала первый чистый прокат короткой в сезоне.

Произвольная тоже менялась по ходу сезона. Но в этом случае перемены вряд ли на пользу. Самый серьезный срыв в финале Кубка России — на очень неожиданном каскаде из тройных сальхова и риттбергера. Соревнования Женя выиграла. Но эту победу вряд ли можно считать безоговорочной.

Дошло до объяснения с подписчиками в инстаграме: «Лиза и правда сильнее меня. Я горжусь ею. Но я сильнее себя вчерашней».

Софья Самодурова

Результаты в сезоне: второе место на «челленджере» в Италии, третье место на этапе Гран-прив Америке, второе место на этапе Гран-при в Москве, пятое место в финале серии, победа на чемпионате Европы. На чемпионате России была шестой (третьей среди взрослых).

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У Алексея Мишина давно не появлялись ученики с такими перспективами. Достаточно сказать, что на этапах юниорского Гран-при Самодурова дважды выигрывала у фигуристок Тутберидзе — сначала была сильнее Анастасии Таракановой (речь о времени, когда спортсменка еще не ушла из «Самбо-70» — Sport24), а потом победила Алену Косторную.

Сделать больше не позволила травма. Софья завершила сезон сразу после чемпионата России, на котором заняла 11-е место. Чтобы больше понимать про уровень конкуренции на том турнире, просто представьте, что один из недавних лидеров сборной, бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова замкнула десятку сильнейших.

Свой первый взрослый сезон Софья неожиданно для многих проводит в статусе самой стабильной спортсменки сборной. Она не завалила ни одной программы. И это хороший пример того, как выигрывать без суперсложных прыжков и каскадов. При этом в арсенале есть тройной аксель, но в соревновательном режиме его пока не показывают — нужно довести до автоматизма.

Елизавета Туктамышева

Результаты в сезоне: победа на «челленджерах» в Италии и в Германии, победа на этапе Гран-при в Канаде, третье место на этапе Гран-при в Японии и в финале серии, второе место в финале Кубка России. Чемпионат России пропускала из-за болезни.

Туктамышева — живое подтверждение того, что сегодня можно быть фигуристкой топ-уровня даже после 20-ти. Лиза преодолела все трудности переходного возраста, не растеряв при этом техническое мастерство. Удалось сохранить даже тройной аксель. Самый сложный (и дорогой) прыжок у девушек: за него можно получить сразу 8 баллов (и это только база). Столько же стоит каскад из трех прыжков Загитовой.

Ценность тройного акселя не только в баллах, которые можно заработать за его исполнение, но и в том, что его разрешают включать и в короткую, и в произвольную программы. Таким образом, с учетом обеих программ, у Туктамышевой второй по сложности контент в мире (после японки Рики Кихиры, которая делает три тройных акселя — один в короткой и два в произвольной).

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Все сложности Лизы в этом сезоне связаны с тем, что прямо перед чемпионатом России она заболела воспалением легких. В итоге пропустила и сам турнир в Саранске, и чемпионат Европы. А после возвращения допустила несколько срывов на своем фирменном элементе, один из которых стоил победы в финале Кубка России. И, возможно, места в сборной. Но это не точно. Сомневается даже Алексей Мишин.

«Туктамышева запасная? Откуда вам это известно? Это ничего не значит!» — первая реакция профессора на вчерашнее решение федерации.

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