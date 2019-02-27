Медведева включена в основной состав сборной России по фигурному катанию на ЧМ

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Также в основном составе значатся чемпионка Европы 2019 года 16-летняя Софья Самодурова и олимпийская чемпионка 2018 года 16-летняя Алина Загитова. В заявлении ФФККР отмечается, что по итогам обсуждения 27 членов тренерского совета организации за включение в состав 19-летней Медведевой, одержавшей победу в финале Кубка России в Великом Новгороде — отборочном старте перед чемпионатом мира, высказались 19 человек. Ее основная конкурентка за место в заявке — 22-летняя Елизавета Туктамышева, ставшая в Великом Новгороде второй, — получила семь голосов, еще один член совета воздержался.

На основании результатов голосования исполком ФФККР включил в основной состав Медведеву, Туктамышева и 18-летняя Станислава Константинова значатся в числе запасных.

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В основу сборной России на мужской одиночный турнир включены серебряный призер чемпионата Европы 2019 года 20-летний Александр Самарин, четырехкратный чемпион России 23-летний Максим Ковтун и бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира 24-летний Михаил Коляда. Запасными значатся Андрей Лазукин (21 год), Дмитрий Алиев (19) и Сергей Воронов (31).

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В основной состав национальной команды в парном катании вошли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Запасные — Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Алиса Ефимова / Александр Коровин.

В заявку в танцах на льду — единственной дисциплине на чемпионате мира 2019 года, в которой у сборной России нет максимального количества квот, — вошли Александра Степанова и Иван Букин, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Запасные — Софья Евдокимова / Егор Базин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, Бетина Попова / Сергей Мозгов.