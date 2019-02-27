Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург Мг0
Салават Юлаев2
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Борнмут
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Хоккей. НХЛ
28.02
Торонто Мэйпл Ливз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
28.02
Нью-Джерси Дэвилз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
28.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс4
Даллас Старз1
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона КойотсБ4
Флорида Пантерз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз2
Нэшвилл Предаторз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс2
Миннесота Уайлд3
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз1
Монреаль Канадиенс8
Все события
Фоторепортажи
25Нюша вдохновила Балашиху: «Авангард» разгромил «Ак Барс»
17Самая красивая теннисистка мира (фото)
16:05 (мск), источник: ТАСС

Медведева включена в основной состав сборной России по фигурному катанию на ЧМ

ТАСС, 27 февраля. Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева вошла в основной состав сборной России по фигурному катанию на мировое первенство в японской Сайтаме. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Также в основном составе значатся чемпионка Европы 2019 года 16-летняя Софья Самодурова и олимпийская чемпионка 2018 года 16-летняя Алина Загитова. В заявлении ФФККР отмечается, что по итогам обсуждения 27 членов тренерского совета организации за включение в состав 19-летней Медведевой, одержавшей победу в финале Кубка России в Великом Новгороде — отборочном старте перед чемпионатом мира, высказались 19 человек. Ее основная конкурентка за место в заявке — 22-летняя Елизавета Туктамышева, ставшая в Великом Новгороде второй, — получила семь голосов, еще один член совета воздержался.

На основании результатов голосования исполком ФФККР включил в основной состав Медведеву, Туктамышева и 18-летняя Станислава Константинова значатся в числе запасных.
22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии

В основу сборной России на мужской одиночный турнир включены серебряный призер чемпионата Европы 2019 года 20-летний Александр Самарин, четырехкратный чемпион России 23-летний Максим Ковтун и бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира 24-летний Михаил Коляда. Запасными значатся Андрей Лазукин (21 год), Дмитрий Алиев (19) и Сергей Воронов (31).

Читайте также
Кому верить? Почему федерация мучает Медведеву и Туктамышеву

В основной состав национальной команды в парном катании вошли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Запасные — Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Алиса Ефимова / Александр Коровин.

В заявку в танцах на льду — единственной дисциплине на чемпионате мира 2019 года, в которой у сборной России нет максимального количества квот, — вошли Александра Степанова и Иван Букин, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Запасные — Софья Евдокимова / Егор Базин, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, Бетина Попова / Сергей Мозгов.

Ранее президент ФФККР Александр Горшков сообщил ТАСС, что федерация подала заявочный состав в Международный союз конькобежцев (ISU), идентичный тому, что был на чемпионате Европы текущего года в Минске. При этом Горшков отметил, что до старта мирового первенства в составе возможны изменения.

 Родители фигуристов рассказали, как дети попали в группу Тутберидзе
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Новички РПЛ, которых вы могли не заметить. А они станут звездами
В «Формуле-1» появится второй российский пилот
Начавший борьбу с «грязным» театром Нурмагомедов стал мемом
ЧМ-2018 прошел, деньги остались. ФИФА продолжит платить России
Прогноз букмекеров: Кубковое «класико» порадует голами
«Спартак» ведет расследование из-за текста про «нищебродов»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь