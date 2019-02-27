Жестокий выбор: Медведева — в сборной, Туктамышева — мимо ЧМ

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Наряду с Медведевой в женском одиночном катании нашу страну в Саитаме будут представлять Алина Загитова и Софья Самодурова. Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова фигурируют в списке только в качестве запасных.

Исполком ФФККР последовал рекомендации тренерского совета, из 27 членов которого 19 проголосовали за Медведеву и 7 — за Туктамышеву. Один человек воздержался. Кандидатура Станиславы Константиновой, показавшей лучший результат среди кандидаток в сборную на декабрьском чемпионате России в Саранске, но провалившей затем чемпионат Европы, если и рассматривалась, то ни одного голоса на тренерском совете не получила.

Собственно, в этом и была главная причина, по которой ФФККР отложила окончательный вердикт по составу на ЧМ, отправив 25 февраля в ISU старую заявку, сформированную еще в конце 2018-го, по итогам ЧР. К счастью, задержка составила только два дня, и ключевой вопрос — Медведева или Туктамышева? — теперь решен.

ЭТОТ ВЫБОР В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ БЫЛ БЫ ЖЕСТОКИМ

Справедливо ли? На самом деле это мы узнаем только в Саитаме, по результату. Напомню, что Туктамышева прекрасно провела первую половину сезона, стала третьей в финале Гран-при, но потом заболела воспалением легких, пропустила первенство страны и ЧЕ, а в начале февраля довольно слабо выступила на турнире в Любляне.

У Медведевой до Нового года одна неудача следовала за другой.

В финал Гран-при она не попала, а в Саранске была седьмой — или четвертой среди «всех взрослых кроме Туктамышевой». Но на минувшей неделе Женя с Лизой сошлись вновь, в финале Кубка России в Великом Новгороде, и там Медведева выиграла. Всего 1,71 балла, которые потом вызвали вдобавок немало споров о судействе, — и тем не менее.

Уже не раз писал и повторю опять: это была ничья. И они обе заслужили путевку на чемпионат мира — не только своим мастерством, но и бойцовскими качествами. Просто место в сборной на двоих было одно — потому, что обладательницы золота и серебра ЧЕ Самодурова и Загитова заслужили свои места еще больше. А все разговоры про еще один, дополнительный отбор уже явно граничили с издевательством. Федерации надо было решать, и она — после небольшой паузы, собравшись с духом, — решила.

На мой взгляд, это решение — неправильное. При всех деталях (популярность фигуристок, квоты на следующий сезон и т. д. ) ФФККР в данном случае должно было интересовать главное: у кого больше шансов на медаль в Саитаме? Мне кажется, что за счет преимущества в технической сложности вообще и тройного акселя в частности, у Туктамышевой эти шансы были бы выше. Но кто я, собственно, такой — особенно на фоне переполненного легендами мирового масштаба тренерского совета? Так что вынужден смириться — по крайней мере, до самого ЧМ. Лед Саитамы- он все покажет.

А с моральной точки зрения хороших вариантов тут не было.

Любая из двух претенденток, оказавшись отцепленной, имела бы резонные основания считать такое решение несправедливым.

В итоге счастье улыбнулось Медведевой. Не зря она летела в Новгород из Канады без своего нового тренера Брайана Орсера! Туктамышеву же, с ее не менее легендарным наставником Алексеем Мишиным, теперь можно только искренне пожалеть. В том числе и потому, что дальше, с приходом во «взрослое» катание целой группы очень сильных юниорок, вернуться в сборную ей будет гораздо труднее. Впрочем, как и Медведевой.

МЕНЯТЬ КОВТУНА СТАЛО НЕКЕМ

В остальном составе сборной советую вам обратить внимание на два любопытных момента. Во-первых, на присутствие в основе финалистов Гран-при-2018/19 Натальи Забияко и Александра Энберта, после серебра на ЧР снявшихся с ЧЕ из-за травмы партнера, но на прошлой неделе получивших добро от врачей вернуться к соревнованиям. При всем уважении ко вчерашним юниорам Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину, это — серьезное усиление для российского парного катания.

Момент № 2: сохранение в целости мужского состава с чемпионата Европы, где, в отличие от героически-серебряного Александра Самарина, Михаил Коляда в произвольной программе рухнул на пятое место, а Максим Ковтун — вообще на 14-е. Можно было предположить, что ФФККР подождет выступления Ковтуна на красноярской Универсиде ( 6—7 марта ), однако федерация ждать не стала. И дело тут, подозреваю, в Сергее Воронове, который в конце 2018-го стал нашим единственным финалистом Гран-при, но в 2019-м из-за травм не выступал вовсе. Кстати, хотя Воронов и значится запасным на сайте ФФККР, на сайте ISU он не фигурирует среди участников ЧМ даже в этом качестве. Видимо, со здоровьем и формой там не ахти до сих пор. А без Воронова менять того же Ковтуна стало просто некем. Дмитрий Алиев недавно катался в Новгороде и в очередной раз провалился. А Андрей Лазукин выступает стабильнее, но до уровня чемпионата мира пока все же не дотягивает.

Так что Ковтун в Саитаму поедет. А уж как там сложится — бог весть. Что у него, что у Медведевой.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ЧМ-2019

Мужчины: Александр Самарин, Максим Ковтун, Михаил Коляда, запасные — Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.

Женщины: Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева, запасные — Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова.

Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, запасные — Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алиса Ефимова/Александр Коровин.