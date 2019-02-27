Жестокий выбор: Медведева — в сборной, Туктамышева — мимо ЧМ
Исполком ФФККР утвердил состав сборной России на ЧМ-2019, который пройдет
Исполком ФФККР утвердил состав сборной России на ЧМ-2019, который пройдет
Наряду с Медведевой в женском одиночном катании нашу страну в Саитаме будут представлять Алина Загитова и Софья Самодурова. Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова фигурируют в списке только в качестве запасных.
Исполком ФФККР последовал рекомендации тренерского совета, из 27 членов которого 19 проголосовали за Медведеву и 7 — за Туктамышеву. Один человек воздержался. Кандидатура Станиславы Константиновой, показавшей лучший результат среди кандидаток в сборную на декабрьском чемпионате России в Саранске, но провалившей затем чемпионат Европы, если и рассматривалась, то ни одного голоса на тренерском совете не получила.
Собственно, в этом и была главная причина, по которой ФФККР отложила окончательный вердикт по составу на ЧМ, отправив 25 февраля в ISU старую заявку, сформированную еще в конце 2018-го, по итогам ЧР. К счастью, задержка составила только два дня, и ключевой вопрос — Медведева или Туктамышева? — теперь решен.
Справедливо ли? На самом деле это мы узнаем только в Саитаме, по результату. Напомню, что Туктамышева прекрасно провела первую половину сезона, стала третьей в финале
В финал
Уже не раз писал и повторю опять: это была ничья. И они обе заслужили путевку на чемпионат мира — не только своим мастерством, но и бойцовскими качествами. Просто место в сборной на двоих было одно — потому, что обладательницы золота и серебра ЧЕ Самодурова и Загитова заслужили свои места еще больше. А все разговоры про еще один, дополнительный отбор уже явно граничили с издевательством. Федерации надо было решать, и она — после небольшой паузы, собравшись с духом, — решила.
На мой взгляд, это решение — неправильное. При всех деталях (популярность фигуристок, квоты на следующий сезон
А с моральной точки зрения хороших вариантов тут не было.
В итоге счастье улыбнулось Медведевой. Не зря она летела в Новгород из Канады без своего нового тренера Брайана Орсера! Туктамышеву же, с ее не менее легендарным наставником Алексеем Мишиным, теперь можно только искренне пожалеть. В том числе и потому, что дальше, с приходом во «взрослое» катание целой группы очень сильных юниорок, вернуться в сборную ей будет гораздо труднее. Впрочем, как и Медведевой.
В остальном составе сборной советую вам обратить внимание на два любопытных момента.
Момент № 2: сохранение в целости мужского состава с чемпионата Европы, где, в отличие от героически-серебряного Александра Самарина, Михаил Коляда в произвольной программе рухнул на пятое место, а Максим Ковтун — вообще на 14-е. Можно было предположить, что ФФККР подождет выступления Ковтуна на красноярской Универсиде (
Так что Ковтун в Саитаму поедет. А уж как там сложится — бог весть. Что у него, что у Медведевой.
Мужчины: Александр Самарин, Максим Ковтун, Михаил Коляда, запасные — Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.
Женщины: Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева, запасные — Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова.
Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, запасные — Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алиса Ефимова/Александр Коровин.
Танцы: Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, запасные — Софья Евдокимова/Егор Базин, Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро, Бетина Попова/Сергей Мозгов.