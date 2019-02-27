«Что нам, надо было подстраиваться под фанатов?» Вице-президент ISU — о выборе состава на ЧМ по фигурному катанию

Перед стартом чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме можно уже открывать обратный отсчет — до главного турнира года осталось всего 20 дней. Времени все меньше, и наконец, объявлен окончательный состав сборной России. Особенно жестким выбор оказался в ее женской части. У одиночниц основной с момента завершения чемпионата России была тройка Софья Самодурова — Алина Загитова — Станислава Константинова, но в итоге последняя уступила место Евгении Медведевой. Решающим стал — кто бы мог подумать в начале сезона — финал Кубка России.
Елизавета Туктамышева и Константинова — в запасе. Они могут появиться в «основе» вплоть до дня перед началом соревнований — по крайней мере, юридически. И определенные основания у них на поездку были — Туктамышева была сильнее Медведевой в
«СЭ» расспросил о процедуре выбора состава
— Дедлайн ISU по заявке был 25 февраля, а окончательное решение принято 27-го. Почему такая задержка?
— Шел обычный процесс принятия решения, это механика. Тренерский совет вынес рекомендацию, исполком утвердил как руководящий орган. Созвать заседание было уже невозможно, был опрос. Людям надо принять решение, и людей немало. Нельзя было это сделать одномоментно, за секунду. В исполком входит, может, человек тридцать (26, если быть точным, в тренерском совете — 27 человек. — Прим. «СЭ»). Это требовало времени, и не стоило нагнетать. Надо было просто немного потерпеть.
— Может быть, замечаете, что в интернете творится, есть недовольство.
— Замечаю. Ну и что? Что нам, надо было подстраиваться под фанатов? Федерация делает то, что можно и нужно. Решение было принято довольно быстро. Ускорить этот процесс невозможно.
— В ISU говорят, что поменять состав можно за час до жеребьевки. Основанием может быть травма или федерация может решить что угодно?
— Про час до жеребьевки — все верно. При этом возможно любое решение федерации, не обязательно
— А на вашей памяти были такие ситуации с неопределенностью в составе одной из сборных?
— Наверное, были. Все забывается быстро. Это не первый и не последний раз, думаю. Никто не хотел плохого. Все хотели повести команду в самом сильном составе. Весь вопрос в том, где он, этот самый сильный состав. И тут могут быть разные мнения. Ничего такого фантастического не происходило.
— Разрешите у вас спросить не как у судьи, а как у зрителя — решение по делу?
— Я такие вопросы не комментирую. Вообще с некоторых пор стал аккуратнее в общении с прессой. Когда в интернете начинаются прямые оскорбления… В интернете меня называли «дедушкой». Мол, «Горшков, Коган и Дедушка Лакерник». Ну вот пока начавший это человек за «дедушку» не извинится — дедушка ничего говорить и не будет. Написано было специально, меня хотели задеть — считайте, что задели. Я разговаривал со СМИ как с серьезными людьми, а когда идут такие вещи — я разговаривать не буду.