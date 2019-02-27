Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Йокерит1
ХК Динамо2
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард2
Ак Барс0
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив3
Сочи0
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Борнмут
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг1
Салават Юлаев4
Хоккей. НХЛ
28.02
Торонто Мэйпл Ливз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
28.02
Нью-Джерси Дэвилз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
28.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
28.02
Колорадо Эвеланш
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
28.02
Анахайм Дакс
Чикаго Блэкхокс
Все события
Фоторепортажи
9Бессмертных взял серебро на ЧМ
7Тренер. Главные кадры карьеры Сергея Семака
19:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Что нам, надо было подстраиваться под фанатов?» Вице-президент ISU — о выборе состава на ЧМ по фигурному катанию

Вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник — о том, как закончилась неопределенность с заявкой сборной России.

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

Перед стартом чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме можно уже открывать обратный отсчет — до главного турнира года осталось всего 20 дней. Времени все меньше, и наконец, объявлен окончательный состав сборной России. Особенно жестким выбор оказался в ее женской части. У одиночниц основной с момента завершения чемпионата России была тройка Софья Самодурова — Алина Загитова — Станислава Константинова, но в итоге последняя уступила место Евгении Медведевой. Решающим стал — кто бы мог подумать в начале сезона — финал Кубка России.

Елизавета Туктамышева и Константинова — в запасе. Они могут появиться в «основе» вплоть до дня перед началом соревнований — по крайней мере, юридически. И определенные основания у них на поездку были — Туктамышева была сильнее Медведевой в Гран-при и уступила на финале Кубка России с минимальным отставанием, Константинова обыграла Медведеву на главном турнире — чемпионате России. Но, видимо, на данный момент дележ билетов в Японию закончен. Однако долгая неопределенность и наличие информационного вакуума раскалило и без того напряженную спортивную общественность.

«СЭ» расспросил о процедуре выбора состава вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU) Александра Лакерника. По словам одного из самых авторитетных мировых специалистов в области судейства, задержка была связана с техническими моментами — опрос членов исполнительного комитета федерации и тренерского совета требовал времени.

— Дедлайн ISU по заявке был 25 февраля, а окончательное решение принято 27-го. Почему такая задержка?

— Шел обычный процесс принятия решения, это механика. Тренерский совет вынес рекомендацию, исполком утвердил как руководящий орган. Созвать заседание было уже невозможно, был опрос. Людям надо принять решение, и людей немало. Нельзя было это сделать одномоментно, за секунду. В исполком входит, может, человек тридцать (26, если быть точным, в тренерском совете — 27 человек. — Прим. «СЭ»). Это требовало времени, и не стоило нагнетать. Надо было просто немного потерпеть.

— Может быть, замечаете, что в интернете творится, есть недовольство.

— Замечаю. Ну и что? Что нам, надо было подстраиваться под фанатов? Федерация делает то, что можно и нужно. Решение было принято довольно быстро. Ускорить этот процесс невозможно.

— В ISU говорят, что поменять состав можно за час до жеребьевки. Основанием может быть травма или федерация может решить что угодно?

— Про час до жеребьевки — все верно. При этом возможно любое решение федерации, не обязательно из-за травмы.

— А на вашей памяти были такие ситуации с неопределенностью в составе одной из сборных?

— Наверное, были. Все забывается быстро. Это не первый и не последний раз, думаю. Никто не хотел плохого. Все хотели повести команду в самом сильном составе. Весь вопрос в том, где он, этот самый сильный состав. И тут могут быть разные мнения. Ничего такого фантастического не происходило.

— Разрешите у вас спросить не как у судьи, а как у зрителя — решение по делу?

— Я такие вопросы не комментирую. Вообще с некоторых пор стал аккуратнее в общении с прессой. Когда в интернете начинаются прямые оскорбления… В интернете меня называли «дедушкой». Мол, «Горшков, Коган и Дедушка Лакерник». Ну вот пока начавший это человек за «дедушку» не извинится — дедушка ничего говорить и не будет. Написано было специально, меня хотели задеть — считайте, что задели. Я разговаривал со СМИ как с серьезными людьми, а когда идут такие вещи — я разговаривать не буду.

 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Русский лыжник был в минуте от золота ЧМ, но проиграл астматику
Жестокий выбор: Медведева — в сборной, Туктамышева — мимо ЧМ
Австрийская полиция снимает лыжников прямо с трассы ЧМ
С Медведевой и Загитовой: кто выступит на чемпионате мира (фото)
10 событий, которые сделают весну РПЛ идеальной
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Металлургом»
Вяльбе: Мне горестно, это рок. Не знаю, что делать с норвежцами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь