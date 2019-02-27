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19:22 (мск), источник: Sport24

На Универсиаде в России выступит первая фигуристка в хиджабе. Ради нее переписали правила

Ее тренирует вице-чемпионка России.

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С 6 по 9 марта на Универсиаде в Красноярске пройдут соревнования по фигурному катанию. Среди участниц — спортсменка из ОАЭ Захра Лари. Для нее это первые соревнования такого уровня. Sport24 рассказывает историю необычной фигуристки.

Ее семья

Захра родилась в Абу-Даби. А в Красноярске отметит свой 24-й день рождения. Ее мать Рукайя Кохрен выросла в Америке. С будущим мужем, гражданином ОАЭ Фаделем они познакомились в Атланте, когда учились в университете. После свадьбы семья перебралась в Эмираты.

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Фигурным катанием Захра заинтересовалась, когда ей было 11 лет. Во всем виноваты фильм Disney «Принцесса льда» и исполнительница главной роли Мишель Трахтенберг, которая до съемок никогда даже не стояла на коньках. Но ради участия в проекте освоила элементы фигурного катания за 10 месяцев.

Увлечение Захры в семье приняли прохладно. Маме идея встать на коньки показалась слишком опасной, папе — слишком развязной.

«Папа долго сомневался, потому что воспринимал фигурное катание как достаточно откровенный танец перед чужими мужчинами, — рассказывала Захра в интервью CNN. — Но потом он все же разрешил попробовать. А с тех пор, как увидел меня на льду, стал самым отчаянным болельщиком. Понял, что фигурное катание делает меня по-настоящему счастливой, и не может лишать меня этого счастья».

Сейчас мама и папа активно помогают Захре. Отец основал первый в Эмиратах профессиональный клуб — Emirates Skating Club, а мама стала его директором и по совместительству менеджером дочери.

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В клубе, основанном семьей Лари, постоянно тренируются 75 человек. И у всех одна проблема — нехватка льда. В Абу-Даби только один подходящий каток и там в приоритете хоккеисты.

«Это большая проблема для меня, — говорит Захра. — Времени льду категорически не хватает. К тому же рядом нет зала для тренировок. Постоянно приходится куда-то ездить. Но бросать фигурное катание не планирую. Хочу доказать всем, что, если с достаточной отдачей и любовью заниматься каким-то делом, оно обязательно сделает тебя лучше».

Ее команда

Одной из первых в Захру поверила Антонина Пашковская. И это серьезный аванс. Пашковская — первый тренер олимпийской чемпионки Лиллехаммера Оксаны Баул и двукратной олимпийской чемпионки Сочи Татьяны Волосожар. Лари под ее руководством выиграла свои первые соревнования. Правда, только в ОАЭ Это случилось еще в 2007 году.

Через четыре года Объединенные Арабские Эмираты вступили в Международный союз конькобежцев. И Захра получила право выступать по всему миру. Первая победа на этом уровне случилась в Италии. При этом Захра заработала штрафной балл за то, что выступала в хиджабе. По правилам фигурного катания, на соревнованиях было запрещено использовать крупные украшения на голове и головные уборы.

Сразу после возвращения с соревнований Лари, заручившись поддержкой своей федерации, добилась от ISU отмены этого правила.

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Увидеть фигуристку в хиджабе теперь можно даже на «челленджерах». Выше в турнирной иерархии Захра пока не забиралась. Универсиада — еще один важный шаг на пути к самым статусным соревнованиям.

В Красноярск она приедет с Александрой Иевлевой. Серебряный призер чемпионата России-2007 теперь живет и тренирует в Эмиратах. У нее богатый опыт работы со спортсменами из стран, для которых фигурное катание — экзотика.

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После окончания спортивной карьеры ей поступило предложение сотрудничать с федерациями Турции и Тайваня. Но с оформлением рабочей визы в Тайвань возникли сложности, и Александра выбрала выгодный контракт с Турцией.

Под ее руководством Элиф Эрдем стала двукратной чемпионкой страны среди юниоров, не раз выступала на этапах Гран-при и даже на юниорском чемпионате мира.

Ее техника

Самый сложный прыжок в программах Захры — тройной сальхов. Базовая стоимость прыжков в короткой программе с трудом дотягивает до 10-ти баллов, в произвольной — до 36-ти. Компоненты тоже заметно проседают. В итоге Лари никогда не набирала больше 82 баллов по сумме двух программ.

Для наглядности: мировой рекорд Алины Загитовой — 238,43 балла, а в районе 80-ти баллов она обычно набирает только за короткую программу.

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Но Лари продолжает учиться. И если в короткой программе у нее пока получается только одинарный аксель (то есть — прыжок в полтора оборота), то на тренировках она уже приземляет двойной. Приличный уровень для спортсменки из страны, где с фигурным катанием начали основательно знакомиться около 10-ти лет назад.

Ее мечта

Главная цель Захры — Олимпийские игры. Она пыталась квалифицироваться в Пхенчхан, но безуспешно. Теперь думает о Пекине.

«Если я попаду на Олимпиаду, то много людей заинтересуются мной, ведь я буду первая женщина из ОАЭ, которой это удалось. Это станет большим достижением как для меня, так и для моей страны.

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Что еще заставляет меня двигаться вперед? Это восхитительное чувство, когда у тебя получается задуманное. Выполняя прыжок, вы пробуете и пытаетесь много раз, а в результате — только падение за падением. Но в один прекрасный день у вас получится прыгнуть красиво и не упасть. Это особенное чувство преодоления, которое хочется переживать заново.

Целеустремленность фигуристки ценят спонсоры, среди которых Nike, Garnier и Red Bull. Такими контрактами могут похвастаться далеко не все топ-фигуристки. Впрочем изменений в правилах от ISU тоже мало кто добивался.

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