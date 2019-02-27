На Универсиаде в России выступит первая фигуристка в хиджабе. Ради нее переписали правила

С 6 по 9 марта на Универсиаде в Красноярске пройдут соревнования по фигурному катанию. Среди участниц — спортсменка из ОАЭ Захра Лари. Для нее это первые соревнования такого уровня. Sport24 рассказывает историю необычной фигуристки.

Ее семья

Захра родилась в Абу-Даби. А в Красноярске отметит свой 24-й день рождения. Ее мать Рукайя Кохрен выросла в Америке. С будущим мужем, гражданином ОАЭ Фаделем они познакомились в Атланте, когда учились в университете. После свадьбы семья перебралась в Эмираты.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BNsL_ZbAPs3/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BNsL_ZbAPs3/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/zahralari/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Zahra Lari</a> (@zahralari) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-06T21:15:44+00:00">6 Дек 2016 в 1:15 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Фигурным катанием Захра заинтересовалась, когда ей было 11 лет. Во всем виноваты фильм Disney «Принцесса льда» и исполнительница главной роли Мишель Трахтенберг, которая до съемок никогда даже не стояла на коньках. Но ради участия в проекте освоила элементы фигурного катания за 10 месяцев.

Увлечение Захры в семье приняли прохладно. Маме идея встать на коньки показалась слишком опасной, папе — слишком развязной.

«Папа долго сомневался, потому что воспринимал фигурное катание как достаточно откровенный танец перед чужими мужчинами, — рассказывала Захра в интервью CNN. — Но потом он все же разрешил попробовать. А с тех пор, как увидел меня на льду, стал самым отчаянным болельщиком. Понял, что фигурное катание делает меня по-настоящему счастливой, и не может лишать меня этого счастья».

Сейчас мама и папа активно помогают Захре. Отец основал первый в Эмиратах профессиональный клуб — Emirates Skating Club, а мама стала его директором и по совместительству менеджером дочери.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BB5IYnrKme1/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_test" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BB5IYnrKme1/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_test" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/zahralari/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_test" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Zahra Lari</a> (@zahralari) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-02-17T15:37:37+00:00">17 Фев 2016 в 7:37 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В клубе, основанном семьей Лари, постоянно тренируются 75 человек. И у всех одна проблема — нехватка льда. В Абу-Даби только один подходящий каток и там в приоритете хоккеисты.

«Это большая проблема для меня, — говорит Захра. — Времени льду категорически не хватает. К тому же рядом нет зала для тренировок. Постоянно приходится куда-то ездить. Но бросать фигурное катание не планирую. Хочу доказать всем, что, если с достаточной отдачей и любовью заниматься каким-то делом, оно обязательно сделает тебя лучше».

Ее команда

Одной из первых в Захру поверила Антонина Пашковская. И это серьезный аванс. Пашковская — первый тренер олимпийской чемпионки Лиллехаммера Оксаны Баул и двукратной олимпийской чемпионки Сочи Татьяны Волосожар. Лари под ее руководством выиграла свои первые соревнования. Правда, только в ОАЭ Это случилось еще в 2007 году.

Через четыре года Объединенные Арабские Эмираты вступили в Международный союз конькобежцев. И Захра получила право выступать по всему миру. Первая победа на этом уровне случилась в Италии. При этом Захра заработала штрафной балл за то, что выступала в хиджабе. По правилам фигурного катания, на соревнованиях было запрещено использовать крупные украшения на голове и головные уборы.

Сразу после возвращения с соревнований Лари, заручившись поддержкой своей федерации, добилась от ISU отмены этого правила.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/wQkbltKmco/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/wQkbltKmco/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/zahralari/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Zahra Lari</a> (@zahralari) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2014-12-06T08:40:08+00:00">6 Дек 2014 в 12:40 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Увидеть фигуристку в хиджабе теперь можно даже на «челленджерах». Выше в турнирной иерархии Захра пока не забиралась. Универсиада — еще один важный шаг на пути к самым статусным соревнованиям.

В Красноярск она приедет с Александрой Иевлевой. Серебряный призер чемпионата России-2007 теперь живет и тренирует в Эмиратах. У нее богатый опыт работы со спортсменами из стран, для которых фигурное катание — экзотика.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lIp3a48QZYc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После окончания спортивной карьеры ей поступило предложение сотрудничать с федерациями Турции и Тайваня. Но с оформлением рабочей визы в Тайвань возникли сложности, и Александра выбрала выгодный контракт с Турцией.

Под ее руководством Элиф Эрдем стала двукратной чемпионкой страны среди юниоров, не раз выступала на этапах Гран-при и даже на юниорском чемпионате мира.

Ее техника

Самый сложный прыжок в программах Захры — тройной сальхов. Базовая стоимость прыжков в короткой программе с трудом дотягивает до 10-ти баллов, в произвольной — до 36-ти. Компоненты тоже заметно проседают. В итоге Лари никогда не набирала больше 82 баллов по сумме двух программ.

Для наглядности: мировой рекорд Алины Загитовой — 238,43 балла, а в районе 80-ти баллов она обычно набирает только за короткую программу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/4hGhLMqmWB/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/4hGhLMqmWB/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/zahralari/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Zahra Lari</a> (@zahralari) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-06-29T14:56:59+00:00">29 Июн 2015 в 7:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но Лари продолжает учиться. И если в короткой программе у нее пока получается только одинарный аксель (то есть — прыжок в полтора оборота), то на тренировках она уже приземляет двойной. Приличный уровень для спортсменки из страны, где с фигурным катанием начали основательно знакомиться около 10-ти лет назад.

Ее мечта

Главная цель Захры — Олимпийские игры. Она пыталась квалифицироваться в Пхенчхан, но безуспешно. Теперь думает о Пекине.

«Если я попаду на Олимпиаду, то много людей заинтересуются мной, ведь я буду первая женщина из ОАЭ, которой это удалось. Это станет большим достижением как для меня, так и для моей страны.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/b-v6o3FNt0E?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что еще заставляет меня двигаться вперед? Это восхитительное чувство, когда у тебя получается задуманное. Выполняя прыжок, вы пробуете и пытаетесь много раз, а в результате — только падение за падением. Но в один прекрасный день у вас получится прыгнуть красиво и не упасть. Это особенное чувство преодоления, которое хочется переживать заново.