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19:27 (мск), источник: Советский спорт

Алина Загитова: Пересматривала свое выступление на Олимпиаде, и ощущала тот же мандраж

Алина Загитова рассказал о своем самом удачном сезоне в карьере.

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Источник: Советский спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила премию Федерации союза спортивных журналистов России «Серебряная лань». Церемония прошла в Олимпийском комитете России. Сразу после награждения фигуристка ответила на вопросы журналистов.

— Алина, 2018 год сложился для вас удачно. Каким он вам вспоминается?
 — Конечно, больше всего мне запомнились Олимпийские игры в Пхенчхане.

— После Игр вы пересматривали свою произвольную программу?
 — Пересматривала, и отлично помню те ощущения, с которыми выходила на лед. И даже во время пересмотра ощущала тот же мандраж, что и в Пхенчхане.

— В марте в Японии пройдет чемпионат мира. Все мысли сейчас о нем?
 — Да, все мысли и силы отданы подготовке мировому чемпионату. Сейчас прямо отсюда еду на тренировку.

— Сколько часов в день вы уделяете тренировкам?
 — По-разному, но обычно я целый день на катке. И еще немалую часть дня занимает учеба в школе, в «Самбо-70».

— Что сложнее: выиграть Олимпийские игры, или затем целый год отвечать на вопросы журналистов?
 — Журналисты часто задают одни и те же вопросы. Не могу сказать, что это слишком сложно. А вот идти к Олимпиаде, готовиться к ней, — это большой труд.

— Год назад японцы подарили вам собаку. Как вы ее назвали?
 — Масару (победа, по-японски. — Прим. ред.).

— За ней ведь нужно ухаживать. Где она живет?
 — У нас дома.

— В Ижевске?
 — Нет, здесь, в Москве. Мы вместе с бабушкой живем. Занимаемся Масару по очереди — то я, то бабушка.

— На ее Родину в Японию на чемпионат мира с собой возьмете?
 — Пока не знаю, посмотрим.

— Перед чемпионатом вы будете проходить акклиматизацию в Японии?
 — Думаю, нет. Обычно мы приезжаем прямо перед началом турнира.

— Федерация никак не может определиться с третьим участником женской сборной на чемпионат мира. В расширенный состав включена и Евгения Медведева, и Елизавета Туктамышева (уже после этого интервью в окончательный состав была включена Медведева. — Прим. ред.). Кого из них вы хотели бы видеть в Японии?
 — Это сложный вопрос, я здесь ничего не решаю.

— Когда вы больше волнуетесь, во время общения с таким большим количеством журналистов или перед выступлением?
 — Раньше, давая такие интервью, сильно волновалась. Но сейчас уже привыкла общаться с представителями СМИ. Больше волнуюсь во время соревнований.

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