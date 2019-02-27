Алина Загитова: Пересматривала свое выступление на Олимпиаде, и ощущала тот же мандраж
Алина Загитова рассказал о своем самом удачном сезоне в карьере.
Алина Загитова рассказал о своем самом удачном сезоне в карьере.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила премию Федерации союза спортивных журналистов России «Серебряная лань». Церемония прошла в Олимпийском комитете России. Сразу после награждения фигуристка ответила на вопросы журналистов.
— Алина, 2018 год сложился для вас удачно. Каким он вам вспоминается?
— Конечно, больше всего мне запомнились Олимпийские игры в Пхенчхане.
— После Игр вы пересматривали свою произвольную программу?
— Пересматривала, и отлично помню те ощущения, с которыми выходила на лед. И даже во время пересмотра ощущала тот же мандраж, что и в Пхенчхане.
— В марте в Японии пройдет чемпионат мира. Все мысли сейчас о нем?
— Да, все мысли и силы отданы подготовке мировому чемпионату. Сейчас прямо отсюда еду на тренировку.
— Сколько часов в день вы уделяете тренировкам?
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— Что сложнее: выиграть Олимпийские игры, или затем целый год отвечать на вопросы журналистов?
— Журналисты часто задают одни и те же вопросы. Не могу сказать, что это слишком сложно. А вот идти к Олимпиаде, готовиться к ней, — это большой труд.
— Год назад японцы подарили вам собаку. Как вы ее назвали?
— Масару (победа,
— За ней ведь нужно ухаживать. Где она живет?
— У нас дома.
— В Ижевске?
— Нет, здесь, в Москве. Мы вместе с бабушкой живем. Занимаемся Масару по очереди — то я, то бабушка.
— На ее Родину в Японию на чемпионат мира с собой возьмете?
— Пока не знаю, посмотрим.
— Перед чемпионатом вы будете проходить акклиматизацию в Японии?
— Думаю, нет. Обычно мы приезжаем прямо перед началом турнира.
— Федерация никак не может определиться с третьим участником женской сборной на чемпионат мира. В расширенный состав включена и Евгения Медведева, и Елизавета Туктамышева (уже после этого интервью в окончательный состав была включена Медведева. — Прим. ред.). Кого из них вы хотели бы видеть в Японии?
— Это сложный вопрос, я здесь ничего не решаю.
— Когда вы больше волнуетесь, во время общения с таким большим количеством журналистов или перед выступлением?
— Раньше, давая такие интервью, сильно волновалась. Но сейчас уже привыкла общаться с представителями СМИ. Больше волнуюсь во время соревнований.