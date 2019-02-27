Алина Загитова: Пересматривала свое выступление на Олимпиаде, и ощущала тот же мандраж

Источник: Советский спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила премию Федерации союза спортивных журналистов России «Серебряная лань». Церемония прошла в Олимпийском комитете России. Сразу после награждения фигуристка ответила на вопросы журналистов.

— Алина, 2018 год сложился для вас удачно. Каким он вам вспоминается?

— Конечно, больше всего мне запомнились Олимпийские игры в Пхенчхане.

— После Игр вы пересматривали свою произвольную программу?

— Пересматривала, и отлично помню те ощущения, с которыми выходила на лед. И даже во время пересмотра ощущала тот же мандраж, что и в Пхенчхане.

— В марте в Японии пройдет чемпионат мира. Все мысли сейчас о нем?

— Да, все мысли и силы отданы подготовке мировому чемпионату. Сейчас прямо отсюда еду на тренировку.

— Сколько часов в день вы уделяете тренировкам?

— По-разному, но обычно я целый день на катке. И еще немалую часть дня занимает учеба в школе, в «Самбо-70».

— Что сложнее: выиграть Олимпийские игры, или затем целый год отвечать на вопросы журналистов?

— Журналисты часто задают одни и те же вопросы. Не могу сказать, что это слишком сложно. А вот идти к Олимпиаде, готовиться к ней, — это большой труд.

— Год назад японцы подарили вам собаку. Как вы ее назвали?

— Масару (победа, по-японски. — Прим. ред.).

— За ней ведь нужно ухаживать. Где она живет?

— У нас дома.

— В Ижевске?

— Нет, здесь, в Москве. Мы вместе с бабушкой живем. Занимаемся Масару по очереди — то я, то бабушка.

— На ее Родину в Японию на чемпионат мира с собой возьмете?

— Пока не знаю, посмотрим.

— Перед чемпионатом вы будете проходить акклиматизацию в Японии?

— Думаю, нет. Обычно мы приезжаем прямо перед началом турнира.

— Федерация никак не может определиться с третьим участником женской сборной на чемпионат мира. В расширенный состав включена и Евгения Медведева, и Елизавета Туктамышева (уже после этого интервью в окончательный состав была включена Медведева. — Прим. ред.). Кого из них вы хотели бы видеть в Японии?

— Это сложный вопрос, я здесь ничего не решаю.