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21:11 (мск), источник: Р-Спорт

Тарасова: Туктамышева проделала каторжную работу

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 фев — РИА Новости, Тарас Барабаш. Известный российский тренер Татьяна Тарасова считает, что фигуристка Елизавета Туктамышева, которую не включили в основной состав сборной России на чемпионат мира, проделала в текущем сезоне «каторжную работу».

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Источник: Р-Спорт

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку вошли чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе. На прошлой неделе в Финале Кубка России Медведева заняла первое место, обойдя на 1,71 балла Туктамышеву.

«Мне очень жалко Алексея Николаевича Мишина (тренера Туктамышевой — ред.), перед тренерским гением которого я преклоняюсь. Поверьте мне, я в состоянии оценить всю ту каторжную работу, которую проделала Лиза», — сказала Тарасова РИА Новости по телефону.

«Лиза, конечно, гигант в этом году, понимаете? Я не могу это (состав) обсуждать, потому что я этого не назначала. Я всегда несу ответственность, такой человек, что во все всовываюсь. Но я считаю, что Лиза — гигант. Если мы будем проводить соревнования для того, чтобы определить победителя, а сами будем нарушать эти правила, то вообще будет “анархия — мать порядка”, понимаете?», — добавила Тарасова.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме 18—24 марта.

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