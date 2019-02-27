Тарасова: Туктамышева проделала каторжную работу

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку вошли чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе. На прошлой неделе в Финале Кубка России Медведева заняла первое место, обойдя на 1,71 балла Туктамышеву.

«Мне очень жалко Алексея Николаевича Мишина (тренера Туктамышевой — ред.), перед тренерским гением которого я преклоняюсь. Поверьте мне, я в состоянии оценить всю ту каторжную работу, которую проделала Лиза», — сказала Тарасова РИА Новости по телефону.

«Лиза, конечно, гигант в этом году, понимаете? Я не могу это (состав) обсуждать, потому что я этого не назначала. Я всегда несу ответственность, такой человек, что во все всовываюсь. Но я считаю, что Лиза — гигант. Если мы будем проводить соревнования для того, чтобы определить победителя, а сами будем нарушать эти правила, то вообще будет “анархия — мать порядка”, понимаете?», — добавила Тарасова.