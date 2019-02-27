Тарасова раскритиковала противников включения Медведевой в состав сборной

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение включить в основной состав сборной России на чемпионат мира фигуристку Евгению Медведеву.

Тарасова заявила, что финал Кубка России проводился для того, чтобы определить, кто поедет на чемпионат мира. По ее мнению, в женской сборной России собрались спортсменки с характером, звания которых говорят сами за себя.

«Они [Евгения Медведева и Алина Загитова] их получили всего лишь в прошлом году, это было так близко, что я даже не знаю, как у людей так память отшибло. Они не помнят, что Алина выиграла короткую программу, но проиграла произвольную Жене», — добавила она. Тарасова обратила внимание на то, что в прошлом году никто не критиковал работу Федерации фигурного катания.

На голосовании тренерского совета было решено включить в состав на чемпионат мира Медведеву, Загитову и Софью Самодурову. До этого Медведева была в списке запасных.

22 февраля Медведева одержала победу в финале Кубка России. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, оставшаяся в списке запасных на ЧМ.