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23:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Тарасова раскритиковала противников включения Медведевой в состав сборной

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение включить в основной состав сборной России на чемпионат мира фигуристку Евгению Медведеву. Тарасова заявила, что у критиков Федерации фигурного катания «отшибло память», так как они забыли заслуги спортсменки.

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23
фотографии
23
фотографии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение включить в основной состав сборной России на чемпионат мира фигуристку Евгению Медведеву.

Тарасова заявила, что финал Кубка России проводился для того, чтобы определить, кто поедет на чемпионат мира. По ее мнению, в женской сборной России собрались спортсменки с характером, звания которых говорят сами за себя.

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«Они [Евгения Медведева и Алина Загитова] их получили всего лишь в прошлом году, это было так близко, что я даже не знаю, как у людей так память отшибло. Они не помнят, что Алина выиграла короткую программу, но проиграла произвольную Жене», — добавила она. Тарасова обратила внимание на то, что в прошлом году никто не критиковал работу Федерации фигурного катания.

На голосовании тренерского совета было решено включить в состав на чемпионат мира Медведеву, Загитову и Софью Самодурову. До этого Медведева была в списке запасных.

22 февраля Медведева одержала победу в финале Кубка России. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, оставшаяся в списке запасных на ЧМ.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

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