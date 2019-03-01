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12:03 (мск), источник: Prosports.kz

Турсынбаева: Мне нравится тренироваться в России

Фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева объяснила свое решение перейти к российскому тренеру Этери Тутберидзе от канадского специалиста Брайана Орсера, передает Prosports.kz со ссылкой на «Рамблер».

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Источник: РИА "Новости"

Летом 2018 года она вернулась к Тутберидзе от Орсера, с которым она работала пять лет. Примечательно, что летом 2018 года от Тутберидзе к Орсеру ушла российская фигуристка, вице-олимпийская чемпионка Евгения Медведева.

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«Тут все зависит от того, что вы ищете. Везде есть свои плюсы и минусы. Для одних больше подходит обучение в Канаде, для других — в России. Мне нравится тренироваться в России. Здесь все ориентировано на результат. Некоторые предпочитают тренироваться в более спокойном режиме, некоторые — так, как в России. Я думаю, что нашла свое место.

Однако трудно постоянно тренироваться так далеко от семьи. Я своих родных почти не видела, может, раз в полгода. Дома сейчас стало намного проще. Этери Тутберидзе забрала меня обратно, и я очень этому рада, — цитирует Турсынбаеву официальный сайт ISU.

Ранее Орсер опроверг слухи о возвращении Медведевой в Россию.

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