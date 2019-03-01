Турсынбаева: Мне нравится тренироваться в России

Источник: РИА "Новости"

Летом 2018 года она вернулась к Тутберидзе от Орсера, с которым она работала пять лет. Примечательно, что летом 2018 года от Тутберидзе к Орсеру ушла российская фигуристка, вице-олимпийская чемпионка Евгения Медведева.

«Тут все зависит от того, что вы ищете. Везде есть свои плюсы и минусы. Для одних больше подходит обучение в Канаде, для других — в России. Мне нравится тренироваться в России. Здесь все ориентировано на результат. Некоторые предпочитают тренироваться в более спокойном режиме, некоторые — так, как в России. Я думаю, что нашла свое место.

Однако трудно постоянно тренироваться так далеко от семьи. Я своих родных почти не видела, может, раз в полгода. Дома сейчас стало намного проще. Этери Тутберидзе забрала меня обратно, и я очень этому рада, — цитирует Турсынбаеву официальный сайт ISU.