Свергнуть королеву: чем Мишин и Орсер ответят Тутберидзе

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Вернуться на вершину

Предстоящий чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет с 18 по 24 марта в японской Сайтаме, станет важнейшим для Этери Тутберидзе. На прошлогоднем турнире ее ученица Алина Загитова в статусе олимпийской чемпионки Пхенчхана провалила произвольную программу, в которой несколько раз упала, и заняла только пятое итоговое место.

Как признавалась сама фигуристка, после той неудачи она на протяжении нескольких часов в одиночестве сидела у себя в комнате и плакала, заедая горечь поражения шоколадом.

Теперь же Тутберидзе с Загитовой предпримут еще одну попытку покорить эту вершину и сделать 16-летнюю фигуристку чемпионкой мира — единственное достижение, которого пока не добилась Алина.

Основная доля волнения и беспокойства, безусловно, достанется молодой фигуристке. Текущий сезон она начала с победы в турнире серии «Челленджер» Nebelhorn Trophy, а затем выиграла этапы Гран-при в Хельсинки и Москве. Однако в финале соревнований Загитова уступила японке Рике Кихире и стала второй.

После финала Гран-при россиянка не знала побед. На национальном первенстве она заняла итоговое пятое место, а затем очень слабо для своего уровня выступила на чемпионате Европы.

В произвольной программе Загитова упала со второго прыжка в каскаде тройной лутц + тройной тулуп, а затем оперлась на руку после сольного лутца в три оборота и ошиблась в каскаде тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер, выполнив второй прыжок в один оборот. В конечном итоге она проиграла более 15 баллов Софье Самодуровой и осталась с серебром.

По итогам континентального первенства с критикой в свой адрес столкнулась не только Загитова, но и Тутберидзе. Эксперты выразили скепсис в отношении ее квалификации и методах работы с фигуристами.

Основной претензией было то, что она якобы оказывает серьезное психологическое давление на своих учениц. Среди сторонников данного мнения оказалась, например, хореограф Евгении Медведевой Сандра Безич. Специалист выразила мнение, что Тутберидзе не может преуспеть в технической подготовке своих воспитанниц.

В определенном возрасте ученицы Тутберидзе начинают с трудом кататься на коньках. И это так грустно, потому что они все прекрасные, талантливые девочки, к которым относятся, как к одноразовым. Но это маленькие жизни и прекрасные таланты, которые отдают свои сердце и душу спорту. Почему бы не дать им нормальные основы, полноценную карьеру и счастливое будущее? Сандра Безич хореограф Евгении Медведевой

Той же точки зрения придерживается и Александр Волков, ранее работавший вместе с Тутберидзе в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70», а ныне преподающий в академии Евгения Плющенко. По словам специалиста, за техническую составляющую отвечают ассистенты Тутберидзе, тогда как сама Этери Георгиевна лишь эмоционально мотивирует учениц.

Со временем критика в адрес именитого тренера утихла. Примечательно, что Тутберидзе на подобные комментарии даже не обратила внимания.

Сейчас она сосредоточена на том, чтобы ее подопечная вновь стала чемпионкой мира, как это было в 2016 и 2017 годах. Тогда золото мирового первенства дважды подряд завоевывала Евгения Медведева.

Забыть о Туктамышевой

Тренерское противостояние в отечественном женском одиночном катании могло пройти с участием двух сторон, однако Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) решила включить в основу на чемпионат мира не Елизавету Туктамышеву, а Евгению Медведеву. Таким образом, Алексей Мишин будет поддерживать своим советом только Софью Самодурову.

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Сам Мишин давать оценку итогам тренерского совета не стал, лишь отметив, что для него данная ситуация является крайне неприятной.

«Я понимаю, о чем вы хотите спросить. Я не могу это комментировать. Для меня это очень болезненный вопрос. Почему? Ну сами догадайтесь», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Есть два варианта, что именно имел в виду Мишин: либо он расстроен непопаданием в основной состав Туктамышевой, либо ему некомфортно разделять свою звездную ученицу с новоявленной чемпионкой Европы.

В действительности именитому тренеру переживать нет смысла. Ни на него, ни на Самодурову общественного давления почти нет. От Софьи, которая в своем дебютном сезоне на взрослом уровне выступает стабильно, ждут чистого проката, а попадание в тройку призеров станет настоящим чудом.

У Самодуровой не слишком сильный по мировым меркам набор прыжков. Самыми сложными элементами в программе 16-летней фигуристки являются тройной лутц и тройной риттбергер, но это сольные прыжки. Также Софья прыгает каскад тройной флип + тройной тулуп, однако и этим в современном женском одиночном катании удивить сложно.

При этом Мишин в случае с Самодуровой сделал акцент не на сложность программы, а на чистоту ее выполнения.

Основное требование Мишина от своих учеников — отработка каждого элемента до их совершенства. Именно поэтому его воспитанники отличаются стабильностью в выполнении номеров на соревнованиях. Самодурова тому яркий пример.

То же самое можно сказать и о Туктамышевой, которая к этому сезону восстановила тройной аксель и регулярно прыгает его в свои 22 года. Однако Елизавета попала только в запас сборной России, и на чемпионате мира единственной фигуристкой, владеющей «трикселем», останется Рика Кихира.

Столкновение тренеров Медведевой

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Решение ФФККР о включении Медведевой в заявку на первенство мира обсуждается до сих пор и будет оцениваться вплоть до старта турнира (и, скорее всего, долго после его окончания). С точки зрения популярности и привлечения внимания к соревнованиям федерация выступила на высшем уровне.

Увидеть дуэль между Медведевой и Загитовой на чемпионате мира — о таком по ходу сезона можно было только мечтать. Руководство федерации сделало все, чтобы о женском фигурном катании говорили, не умолкая, и даже подкинули представителям прессы сразу несколько тем для дискуссий. Помимо противостояния фигуристок можно, например, обсудить новую встречу Медведевой с Тутберидзе.

Ранее спортсменка пересекалась со своим бывшим тренером только на чемпионате России, но и тогда Тутберидзе не стала дожидаться выступления бывшей подопечной и ушла с проката Евгении.

Теперь же возобновляется история Пхенчхана. С одной стороны, россиянки должны составить конкуренцию мощным японкам в борьбе за золото, с другой — появляется новое очное противостояние между Медведевой и Загитовой. Однако если на Олимпиаде обе фигуристки соревновались под крылом Тутберидзе, то теперь за успехи Евгении отвечает Брайан Орсер.

Канадский специалист знаменит во всем мире. Под его руководством занимались и занимаются ведущие фигуристы планеты. Среди них, например, двукратный олимпийский чемпион из Японии Юдзуру Ханю, олимпийская чемпионка в командном турнире Габриэль Дэйлман (Канада) и легендарный испанец Хавьер Фернандес, который завоевал на Играх в Пхенчхане бронзу и после недавнего чемпионата Европы завершил карьеру.

Фоторепортаж Медведева одержала победу на Кубке России

В этом же сезоне в «коллекцию» Орсера добавилась и Медведева, с которой крупных успехов 57-летний канадец пока не достиг. Бронза на этапе Гран-при в Канаде, четвертое место по итогам французского этапа, седьмая строчка на чемпионате России, непопадание на первенство Европы и золото финала Кубка России. Этим может похвастать 19-летняя фигуристка по итогам дебютного сезона с новым наставником.

Интересно, что телерадиокомпания Radio Canada после объявления итогов тренерского совета ФФККР объявила, что Медведева решила покинуть Канаду и вернуться в Россию. Однако тренер данную информацию опроверг, заявив, что та продолжает тренировки в Торонто.

Примечательно, что еще в самом начале сотрудничества с россиянкой Орсер предупредил ее, что в приоритете у него будет Ханю, с которым они сотрудничают уже восьмой год. Даже на важнейший для Евгении чемпионат России канадец приехал спонтанно: изначально он планировал сопровождать Юдзуру на чемпионате Японии, однако двукратный олимпийский чемпион на этапе Гран-при в Москве получил травму и снялся с соревнований.

Можно с уверенностью сказать, что выступление японца на мировом первенстве станет для Орсера более важным, нежели прокаты Медведевой.

Однако без поддержки россиянка не останется: канадский тренер в любом случае будет вместе со своей подопечной во время турнира, а поддержит Евгению еще и Трейси Уилсон, которая сопровождала спортсменку в Великом Новгороде на финале Кубка России.

Что касается очного противостояния Орсера и Тутберидзе, то здесь стоит упомянуть не только дуэль Загитовой и Медведевой, но и казахстанскую фигуристку Элизабет Турсынбаеву. 19-летняя спортсменка на протяжении пяти лет занималась под руководством канадского тренера. За этот период Турсынбаева трижды становилась чемпионкой Казахстана, а также выиграла бронзу на юношеских Олимпийских играх 2016 года. После Олимпиады в Пхенчхане, где Элизабет заняла 12-е место, фигуристка вернулась к Тутберидзе, в группе которой она занималась до переезда в Канаду.

Первые успехи уже видны: на недавнем чемпионате четырех континентов Турсынбаева завоевала серебро. Кроме того, после занятий в Хрустальном она начала исполнять в тренировочном режиме четверной прыжок и на грядущем ЧМ может стать первой взрослой фигуристкой в истории, которая приземлит «квад». Похоже, что здесь Орсер тренерскую дуэль уже проиграл.