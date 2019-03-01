В ФФККР опровергли, что тратят на Медведеву 6 миллионов в месяц

— Еще осенью прошлого года президент ФФККР Александр Горшков, отвечая на вопросы представителей средств массовой информации, сообщил, что ни Министерство спорта России, ни Федерация фигурного катания России не оплачивают услуги нового тренера Евгении Медведевой — канадца Брайана Орсера, но обеспечивают подготовку Жени в тех же аспектах и в том же объеме, что и других фигуристов основного состава сборной команды страны, — говорится в заявлении. — Это включает оплату проезда спортсменки и тренера на соревнования и контрольные мероприятия, проводимые Федерацией, обеспечение инвентарем (ботинки, коньки), костюмами для тренировок и соревнований, оплату постановок соревновательных программ, аренду жилья, расположенного вблизи от мест тренировок и, в случае необходимости, оплату консультаций и лечения.