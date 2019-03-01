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18:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В ФФККР опровергли, что тратят на Медведеву 6 миллионов в месяц

Федерация фигурного катания на коньках России на своем официальном сайте заявила, что не тратит 6 миллионов рублей в месяц на двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, занимающуюся под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

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— Еще осенью прошлого года президент ФФККР Александр Горшков, отвечая на вопросы представителей средств массовой информации, сообщил, что ни Министерство спорта России, ни Федерация фигурного катания России не оплачивают услуги нового тренера Евгении Медведевой — канадца Брайана Орсера, но обеспечивают подготовку Жени в тех же аспектах и в том же объеме, что и других фигуристов основного состава сборной команды страны, — говорится в заявлении. — Это включает оплату проезда спортсменки и тренера на соревнования и контрольные мероприятия, проводимые Федерацией, обеспечение инвентарем (ботинки, коньки), костюмами для тренировок и соревнований, оплату постановок соревновательных программ, аренду жилья, расположенного вблизи от мест тренировок и, в случае необходимости, оплату консультаций и лечения.

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Все это в десятки раз меньше неизвестно откуда взявшейся «фантастической» суммы в 6 миллионов рублей в месяц. И в этой связи абсолютно непонятно, кому и с какой целью понадобилось распространять заведомо ложную информацию, увязав ее с формированием состава российской команды для участия в предстоящем чемпионате мира в Японии.

Хотелось бы напомнить новоявленным «специалистам», что фигурное катание — это не футбол и не хоккей, поэтому сумма в 6 миллионов в месяц нашим спортсменам, к сожалению, даже не снилась!

Напомним, Медведева вошла в основной состав сборной России на чемпионат мира-2019. Турнир пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

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