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00:02 (мск), источник: Газета.Ру

Ягудин поддержал не попавшую в основу на ЧМ Туктамышеву

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался относительно заявки сборной России на чемпионат мира в Японии, передает «Комсомольская правда».

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Фигурист отметил, что хочет поддержать вошедших в основной Алину Загитову, Софью Самодурову и Евгению Медведеву.

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«Я не вправе высказывать категоричное мнение по этому вопросу, ориентируясь на какие-то личные предпочтения. Не только Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, но и другие девочки заслуживают места в сборной. Но этих мест всего три. О правильности принятого решения можно будет говорить после окончания чемпионата мира. По-человечески хочется поддержать и тех, кто отправится в Японию, и тех, кто сейчас числится запасными», — подчеркнул Ягудин.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева была оставлена тренерским советом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в списке запасных.

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