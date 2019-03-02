Ягудин поддержал не попавшую в основу на ЧМ Туктамышеву

«Я не вправе высказывать категоричное мнение по этому вопросу, ориентируясь на какие-то личные предпочтения. Не только Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, но и другие девочки заслуживают места в сборной. Но этих мест всего три. О правильности принятого решения можно будет говорить после окончания чемпионата мира. По-человечески хочется поддержать и тех, кто отправится в Японию, и тех, кто сейчас числится запасными», — подчеркнул Ягудин.