Ягудин поддержал не попавшую в основу на ЧМ Туктамышеву
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался относительно заявки сборной России на чемпионат мира в Японии, передает «Комсомольская правда».
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался относительно заявки сборной России на чемпионат мира в Японии, передает «Комсомольская правда».
Фигурист отметил, что хочет поддержать вошедших в основной Алину Загитову, Софью Самодурову и Евгению Медведеву.
«Я не вправе высказывать категоричное мнение по этому вопросу, ориентируясь на
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева была оставлена тренерским советом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в списке запасных.