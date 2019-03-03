«Прожарить» Туктамышеву: фигуристка объявила конкурс на лучший мем

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку вошли чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева осталась в запасе.