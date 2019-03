«Прожарить» Туктамышеву: фигуристка объявила конкурс на лучший мем

View this post on Instagram

Обожаю посмеяться над собой, без самоиронии никуда. Мы с ребятами из группы в ВК «Фегурка» организовали конкурс на лучший мем с Лизой Туктамышевой. Победителя выберу лично, а лучшие работы размещу потом у себя в инстаграме. Устроим прожарку Туктика! . . . : @nikitadragunov : @linch_artey: @elenabundas