«Прожарить» Туктамышеву: фигуристка объявила конкурс на лучший мем
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева объявила в своем Instagram конкурс на лучший мем, посвященный ей.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева объявила в своем Instagram конкурс на лучший мем, посвященный ей.
Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку вошли чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева осталась в запасе.