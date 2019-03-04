Фигуристка Косторная пропустит чемпионат мира среди юниоров из-за травмы

Косторную, тренирующуюся в группе Этери Тутберидзе, заменит Ксения Синицына, которая являлась первой запасной. В женском разряде Россию на мировом первенстве будут представлять Александра Трусова, Анна Щербакова и Синицина.

15-летняя Косторная является серебряным призером мирового первенства среди юниоров 2018 года и победительницей прошедшего финала юниорского Гран-при, также в ее активе две бронзовые награды чемпионата России (2018, 2019). Помимо этого, фигуристка является победительницей финала Кубка России среди юниоров.