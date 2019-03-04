Фигуристка Косторная пропустит чемпионат мира среди юниоров из-за травмы
ТАСС, 4 марта. Российская фигуристка Алена Косторная пропустит чемпионат мира среди юниоров по медицинским показаниям. Об этом сообщает
ТАСС, 4 марта. Российская фигуристка Алена Косторная пропустит чемпионат мира среди юниоров по медицинским показаниям. Об этом сообщает
Косторную, тренирующуюся в группе Этери Тутберидзе, заменит Ксения Синицына, которая являлась первой запасной. В женском разряде Россию на мировом первенстве будут представлять Александра Трусова, Анна Щербакова и Синицина.
15-летняя Косторная является серебряным призером мирового первенства среди юниоров 2018 года и победительницей прошедшего финала юниорского
Чемпионат мира среди юниоров пройдет в Загребе