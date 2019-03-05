Новая битва Трусовой и Щербаковой. Кто покинет юниорское катание победительницей?

В среду, 6 марта, в хорватском Загребе стартует чемпионат мира среди юниоров. На нем состоится новый раунд соперничества двух учениц Этери Тутберидзе — Александры Трусовой и Анны Щербаковой.

Без Косторной

Это была бы красивая история: три невероятных воспитанницы Тутберидзе — Трусова, Щербакова и Алена Косторная — выясняют между собой, кто из них лучший по итогам этого сезона, последнего для них в юниорских соревнованиях. Ведь каждая из них выиграла по одному турниру, на которых они собирались все вместе.

Косторная стала лучшей в финале юниорской серии «Гран-при». Щербакова победила на взрослом чемпионате России, причем тогда девушки заняли весь пьедестал. Ну, а Трусова стала лучшей на первенстве России среди юниоров, выдав великолепный прокат с двумя чисто исполненными четверными прыжками и двумя каскадами «3−3».

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И на чемпионате мира в Загребе должно было определиться, кто же лучший в этом своеобразном мини-турнире. Думается, для самих фигуристок это тоже было важно: бешеная внутренняя конкуренция — один из главных рычагов, позволяющий спортсменкам, занимающимся в группе Тутберидзе, осваивать столь сложный технический контент и добиваться таких невероятных результатов. До открытой вражды и состояния холодной войны дело, к счастью, не доходит, но здоровое соперничество тут точно есть.

Но открытого чемпионата катка «Хрустальный» не будет — в понедельник стало известно, что Косторная снялась с турнира по медицинским показаниям. В составе сборной России ее заменила ученица Светланы Пановой Ксения Синицына, занявшая на первенстве страны в Перми четвертое место.

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Битва четверных

Год назад на ЮЧМ в Софии 13-летняя на тот момент Трусова заставила заговорить о себе весь мир фигурного катания, показав невероятную произвольную программу. Два приземленных четверных прыжка — сальхов и тулуп, три каскада «3−3», в том числе сложнейший «лутц-риттбергер», просто тройной лутц, невероятные 92,35 балла за технику и 153,49 в сумме. Далеко не каждый взрослый мужчина имеет такой технический контент и получает за его исполнения такие баллы.

За год ситуация не изменилась. Произвольные программы Трусовой и Щербаковой сложнее, чем у подавляющего большинства российских одиночников — разве что Александр Самарин с его четверным лутцем может поспорить в этом отношении с 14-летними девушками.

Почти наверняка в Загребе мы увидим битву четверных. Просто потому, что Трусова и Щербакова — максималистки. Если уж на Юношеских играх в Сараево Анна даже с сильным ушибом решила идти на четверной, хотя уровень турнира позволял спокойно побеждать, показав от силы треть своего потенциала, то что говорить о чемпионате мира и соперничестве с Трусовой.

Русский канадец против всех

Однако турнир в Загребе — это не только соревнования девушек. Интересно будет и у юношей. Главный фаворит — занимающийся у Брайана Орсера русский канадец Стивен Гоголев, уже успевший в этом сезоне выиграть финал «Гран-при». 14-летний спортсмен родился в Торонто, но первые шаги в фигурном катании делал в Екатеринбурге в ДЮСШ № 8 «Локомотив» (там, кстати, когда-то начинал и Максим Ковтун), где занимался три года и даже успел стать третьим на первенстве России в зоне «Урал-Поволжье» в 2014 году. В конце концов семья Гоголева осела в Канаде, и он выступает за эту страну.

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Он — самый юный фигурист в истории, кто успешно приземлил четверные лутц, сальхов и тулуп на официальных соревнованиях ISU. Это было в августе на этапе юниорского «Гран-при» в Словакии.

Но побороться за золото может и россиянин Петр Гуменник. 16-летний петербуржец в этом сезоне стал вторым в финале юниорского «Гран-при», да и вторая сумма баллов в сезоне тоже принадлежит ему — 220,04 (больше набирал только Гоголев — 233,58).

Расписание соревнований

6 марта

14.15*. Юноши. Короткая программа

21.15. Пары. Короткая программа

7 марта

14.30. Танцы. Ритмический танец

20.30. Пары. Произвольная программа

8 марта

13.00. Девушки. Короткая программа

20.15. Юноши. Произвольная программа

9 марта

14.30. Танцы. Произвольный танец

19.00. Девушки. Произвольная программа

*время московское.

Состав сборной России

Юноши — Артур Даниэлян, Петр Гуменник, Роман Савосин.

— Артур Даниэлян, Петр Гуменник, Роман Савосин. Девушки — Ксения Синицына, Александра Трусова, Анна Щербакова.

— Ксения Синицына, Александра Трусова, Анна Щербакова. Пары — Полина Костюкович/Дмитрий Ялин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов.

— Полина Костюкович/Дмитрий Ялин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов. Танцы — Елизавета Худайбердыева/Никита Назаров, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Арина Ушакова/Максим Некрасов.

Призовой фонд чемпионата мира

Одиночное катание

1-е место — 10 000 долларов США

2-е место — 7000 долларов США

3-е место — 5000 долларов США

4-е место — 4000 долларов США

5-е место — 2000 долларов США

6-е место — 1000 долларов США