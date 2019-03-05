Новая битва Трусовой и Щербаковой. Кто покинет юниорское катание победительницей?
Выступление учениц Тутберидзе — главное событие юниорского чемпионата мира.
Выступление учениц Тутберидзе — главное событие юниорского чемпионата мира.
В среду, 6 марта, в хорватском Загребе стартует чемпионат мира среди юниоров. На нем состоится новый раунд соперничества двух учениц Этери Тутберидзе — Александры Трусовой и Анны Щербаковой.
Это была бы красивая история: три невероятных воспитанницы Тутберидзе — Трусова, Щербакова и Алена Косторная — выясняют между собой, кто из них лучший по итогам этого сезона, последнего для них в юниорских соревнованиях. Ведь каждая из них выиграла по одному турниру, на которых они собирались все вместе.
Косторная стала лучшей в финале юниорской серии «Гран-при». Щербакова победила на взрослом чемпионате России, причем тогда девушки заняли весь пьедестал. Ну, а Трусова стала лучшей на первенстве России среди юниоров, выдав великолепный прокат с двумя чисто исполненными четверными прыжками и двумя каскадами «3−3».
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И на чемпионате мира в Загребе должно было определиться, кто же лучший в этом своеобразном
Но открытого чемпионата катка «Хрустальный» не будет — в понедельник стало известно, что Косторная снялась с турнира по медицинским показаниям. В составе сборной России ее заменила ученица Светланы Пановой Ксения Синицына, занявшая на первенстве страны в Перми четвертое место.
Год назад на ЮЧМ в Софии 13-летняя на тот момент Трусова заставила заговорить о себе весь мир фигурного катания, показав невероятную произвольную программу. Два приземленных четверных прыжка — сальхов и тулуп, три каскада «3−3», в том числе сложнейший «лутц-риттбергер», просто тройной лутц, невероятные 92,35 балла за технику и 153,49 в сумме. Далеко не каждый взрослый мужчина имеет такой технический контент и получает за его исполнения такие баллы.
За год ситуация не изменилась. Произвольные программы Трусовой и Щербаковой сложнее, чем у подавляющего большинства российских одиночников — разве что Александр Самарин с его четверным лутцем может поспорить в этом отношении с 14-летними девушками.
Однако турнир в Загребе — это не только соревнования девушек. Интересно будет и у юношей. Главный фаворит — занимающийся у Брайана Орсера русский канадец Стивен Гоголев, уже успевший в этом сезоне выиграть финал «Гран-при». 14-летний спортсмен родился в Торонто, но первые шаги в фигурном катании делал в Екатеринбурге в ДЮСШ № 8 «Локомотив» (там, кстати,
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Он — самый юный фигурист в истории, кто успешно приземлил четверные лутц, сальхов и тулуп на официальных соревнованиях ISU. Это было в августе на этапе юниорского «Гран-при» в Словакии.
6 марта
14.15*. Юноши. Короткая программа
21.15. Пары. Короткая программа
7 марта
14.30. Танцы. Ритмический танец
20.30. Пары. Произвольная программа
8 марта
13.00. Девушки. Короткая программа
20.15. Юноши. Произвольная программа
9 марта
14.30. Танцы. Произвольный танец
19.00. Девушки. Произвольная программа
*время московское.
Одиночное катание
1-е место — 10 000 долларов США
2-е место — 7000 долларов США
3-е место — 5000 долларов США
4-е место — 4000 долларов США
5-е место — 2000 долларов США
6-е место — 1000 долларов США
Парное катание и танцы
1-е место — 15 000 долларов США (на двоих)
2-е место — 10 000 долларов США
3-е место — 7000 долларов США
4-е место — 5000 долларов США
5-е место — 3000 долларов США
6-е место — 1000 долларов США.