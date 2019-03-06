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16:53 (мск), источник: ТАСС

Победительница Универсиады-2017 Радионова назвала особенным золото Студенческих игр

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Победительница Универсиады-2017 в женском одиночном катании Елена Радионова считает, что золотые медали Студенческих игр крайне важны для спортсменов, она сравнила их по важности с наградами Олимпиад. Об этом Радионова, которая приехала на Универсиаду в Красноярск в качестве телекомментатора, рассказала ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Звание чемпионки Универсиады навсегда останется со мной, такие титулы — как олимпийские, остаются навсегда. Я помню атмосферу тех Студенческих игр, эмоции, свою медаль. После каждого выступления мы собирались все вместе, поздравляли друг друга, помню, как после победы мне было приятно, что ребята ждали меня, чтобы поздравить, чувствовала себя частью большой команды», — рассказала Радионова.

«Очень ярким впечатлением того года осталась и встреча с президентом России. Тогда не все ребята взяли с собой телефоны, мы делали общую фотографию, но мне так хотелось еще сделать с ним фотографию, что побежала вслед за ним: “Владимир Владимирович, можно с вами сфотографироваться?” Он улыбнулся тогда, мол, какая шустренькая. Но зато у меня остались те эмоции и такое классное селфи, которое опубликовали тогда многие издания», — рассказала она.

Радионова рассказала, что будет болеть за всех российских фигуристов. «Я обязательно хочу посмотреть тренировки ребят, буду болеть за всех, особенно за наших ребят. Все-таки Студенческие игры — старт особенный, здесь разные спортсмены, разные страны, разный уровень мастерства. Но всех их объединяет одно — командный дух и ощущение себя частью чего-то большого и важного», — заключила спортсменка.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.

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