Фигурист Ковтун лидирует после короткой программы на Универсиаде

Ягудин считает, что он и Плющенко способны выступить на ЧЕ не хуже Коляды и Ковтуна

Ковтун является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2015, 2017), бронзовым призером европейского первенства 2016 года, двукратным серебряным призером командных чемпионатов мира (2015, 2017). Ковтун — действующий чемпион России, всего в его активе четыре победы на национальном первенстве (2014, 2015, 2016, 2019).