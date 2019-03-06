Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс3
Торпедо НН0
Футбол. Кубок России
19:00
Рубин
Локомотив
Футбол. Кубок России
19:00
Арсенал Т
Оренбург
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Рома
Хоккей. НХЛ
7.03
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
7.03
Ванкувер Кэнакс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз1
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ4
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс1
Анахайм Дакс3
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз1
Нью-Йорк Рейнджерс0
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл ПредаторзБ5
Миннесота Уайлд4
Все события
Фоторепортажи
12Стадион, который спасает премьер-лигу
10Российский футбол вернулся
16:59 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Ковтун лидирует после короткой программы на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российский фигурист Максим Ковтун занимает первое место после исполнения короткой программы на Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Спортсмен набрал 91,74 балла.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Второе место занимает итальянец Маттео Риццо, набравший 90,78 балла. Третьим идет россиянин Андрей Лазукин (88,63). Россиянин Александр Самарин занимает шестое место (82,41).

Читайте также
Ягудин считает, что он и Плющенко способны выступить на ЧЕ не хуже Коляды и Ковтуна

Ковтун является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2015, 2017), бронзовым призером европейского первенства 2016 года, двукратным серебряным призером командных чемпионатов мира (2015, 2017). Ковтун — действующий чемпион России, всего в его активе четыре победы на национальном первенстве (2014, 2015, 2016, 2019).

В общекомандном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 18 золотых, 22 серебряные и 18 бронзовых медалей. На втором месте располагается команда Южной Кореи (6−2−4), на третьем — сборная Швейцарии (2−2−2).

Произвольную программу мужчины продемонстрируют 7 марта. Универсиада завершится 12 марта.

 Тарасова высказалась о включении Медведевой в состав сборной РФ на ЧМ
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Год без биатлона: россиянку дисквалифицируют за допинг
Выигравшего золото россиянина дисквалифицировали на Универсиаде
Суд в Ставрополе оставил под арестом Александра Емельяненко
Вечеринки Загитовой, осада Медведевой: последние дни перед ЧМ
Биатлонисты РФ выиграли все 6 медалей в спринте на Универсиаде
Главный тренер «Реала» нашел «виновника» вылета из ЛЧ
Экс-теннисистка Агнешка Радваньска сменила корт на танцы (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь