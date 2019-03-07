Радионова: На ЧМ должна была ехать Туктамышева

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Ранее Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав на чемпионат мира 2019 года. В заявку вошли чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева. Чемпионка мира-2015 Туктамышева осталась в запасе.

В Финале Кубка России Медведева заняла первое место, обойдя Туктамышеву на 1,71 балла.

«Не мне судить, справедливо или нет. Был Финал Кубка России, на котором, я так понимаю, был отбор. Но если в целом брать результаты сезона, то, конечно, мне кажется, что правильнее было бы послать на чемпионат мира Лизу. Но судить очень тяжело», — сказала Радионова в интервью корреспонденту агентства.