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16:42 (мск), источник: Р-Спорт

«Алиса, терпи»: российские фигуристы начали Универсиаду с победы

КРАСНОЯРСК, 7 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Соревнования фигуристов в парном катании на Универсиаде в Красноярске завершились тем, что все награды достались россиянам, которые не столкнулись с конкуренцией со стороны единственной на турнире иностранной пары.

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В четверг на XXIX Всемирной зимней Универсиаде россияне сформировали тройку призеров в парном катании при четырех парах-участницах. Победу одержали Алиса Ефимова/Александр Коровин, набравшие итоговые 171,01 балла. Серебро досталось Анастасии Полуяновой/Дмитрию Сопоту (169,99 балла), бронза — Александре Кошевой/Дмитрию Бушланову (151,78).

А где болгары?

Четвертой парой на турнире была казахстанская — Жансая Адыханова/Абиш Байтканов. По итогам соревнований дуэт, не владеющий тройными прыжками, набрал 83,28 балла по итогам обеих программ.

Вообще-то, изначально на Универсиаду было заявлено пять спортивных пар. Еще в списке числились болгары — студентка Нового болгарского Университета Мина Здравкова и студент Университета штата Флорида Кристофер Эм Дэвис. Правда, перед самым стартом Универсиады выяснилось, что болгарская пара не спортивная, а танцевальная. В итоге они набрали 44,44 балла в своем ритм-танце. Интересно, что дуэт этот не совсем любительский. Ребята зарегистрированы в Международном союзе конькобежцев (ISU), чемпионы Болгарии 2015 года, выступали на различных известных «Челленджерах».

Травмированная Ефимова билась о лед

Ефимова и Коровин выходили на лед последними. После того как уже откатали с падением на выбросе Полуянова и Сопот. Днем ранее Ефимова/Коровин, которые не использовали свои шансы на декабрьском чемпионате России, уступив прямым конкурентам и заняв шестое место, пытались не то чтобы с кем-то бороться в короткой программе на Универсиаде, а стремились, по словам партнера, «просто доехать программу».

Дело в том, что Ефимова получила травму голеностопа, которая оказалась незалеченной на момент старта турнира в Красноярске. При любом ином раскладе фигуристов бы сняли с соревнований, однако проведение турнира в парном катании на Универсиаде было под вопросом из-за отсутствия необходимого количества парных дуэтов в мире, да и дефицит кадров в самой России вынуждал Алису терпеть.

Она падала. Сначала с акселя, потом с сальхова. Затем с выброса. Но вида, что ей тяжело, не подавала. «Самочувствие нормальное», — сказал она уже с золотой медалью на шее. Показалось, что лукавила. «Я знала, что в такой ситуации я могу кататься. С акселя мне больно приземляться, потому и получилось так осторожно и грязно. А на сальхове просто дурацкая ошибка — не из-за ноги. Вообще я рада медали, но и рада просто тому, что сегодня я могла кататься», — добавила она.

«Мы вообще рады, что не снимались с соревнований и смогли приехать и откатать, — сказал Коровин, у которого по итогам проката в четверг сложились “ощущения смешанные”. — Эмоционально пытались кататься хорошо и свободно, но нам было не убежать от проблем с элементами. Делали то, что могли делать».

Сопот проиграл, но согласен с судьями

Сопот был сильно расстроен. Они с Полуяновой откатали первыми, были лидерами после короткой программы и… уже принимали поздравления в микст-зоне. Мало кто, видя три падения Ефимовой, допускал, что Сопот с партнершей упустят первое место.

«Как откатали, так откатали — что мы, что соперники. По мнению судей, они были сильнее. Мы с этим согласны, и ничего с этим поделать нельзя. Если бы сделали выброс даже с ошибкой, но без падения, было бы первое место», — сказал Сопот.

Кошевая/Бушланов, будучи безальтернативными медалистами, свой прокат провели неидеально. Партнерша упала с двух прыжков и долго не могла сдержать слез. Как оказалось, дуэт хотел не просто медали, а как минимум серебро.

«Я считаю, что это неплохой подарок. Но хотелось быть чуть выше и выиграть медаль повыше, — сказал Бушланов журналистам. — Мы рассчитывали, что могли бы быть выше при более качественном прокате».

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