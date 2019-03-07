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19:24 (мск), источник: Р-Спорт

Ковтун завоевал серебро на Универсиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 7 мар — РИА Новости. Российский фигурист Максим Ковтун завоевал серебряную медаль в одиночном мужском катании на Универсиаде в Красноярске.

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Источник: Р-Спорт

В четверг одиночники представляли произвольную программу. Ковтун набрал по сумме двух прокатов 259,49 балла, россиянин уступил итальянцу Маттео Риццо (273,54). Замкнул тройку лучших грузин Морис Квителашвили (258,02).

Россияне Александр Самарин (246,20) и Андрей Лазукин (245,73) заняли соответственно четвертое и пятое места.

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