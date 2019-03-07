Ковтун: На Универсиаде ошибся в элементах, в которых никогда не ошибаюсь

Источник: Р-Спорт

Ковтун занял второе место на Универсиаде, набрав 167,75 балла за произвольную программу и 259,49 в сумме. Победителем стал итальянский фигурист Маттео Риццо (273,54).

«Был собран, хорошо мотивирован, но ошибки, которые допустил, были очень убыточными. Ошибся на элементах, на которых никогда не ошибаюсь, значит, надо обращать внимание и на те элементы, которые кажутся легче всего. Конечно, недоволен сегодняшним исполнением, выступил процентов на 60 от того, что умею», — сказал Ковтун журналистам.