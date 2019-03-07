Ковтун: На Универсиаде ошибся в элементах, в которых никогда не ошибаюсь

Ковтун занял второе место на Универсиаде, набрав 167,75 балла за произвольную программу и 259,49 в сумме. Победителем стал итальянский фигурист Маттео Риццо (273,54).
«Был собран, хорошо мотивирован, но ошибки, которые допустил, были очень убыточными. Ошибся на элементах, на которых никогда не ошибаюсь, значит, надо обращать внимание и на те элементы, которые кажутся легче всего. Конечно, недоволен сегодняшним исполнением, выступил процентов на 60 от того, что умею», — сказал Ковтун журналистам.
«Хочется поздравить итальянца, который показал чистое катание, конкуренция здесь была на самом высоком уровне, на эти старты приехали сильные соперники, это тоже мотивировало стараться. Нужно было резче раскрываться с сальхова, я никогда с него не падал. А риттбергер — это просто невнимательность. Это хорошая тренировка перед чемпионатом мира, хорошая проверка, чтобы уточнить, над чем еще нужно работать», — добавил фигурист.