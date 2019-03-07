Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи1
Локомотив2
Хоккей. КХЛ
перерыв
ХК Динамо5
Йокерит0
Футбол. Еврокубки
20:55
Айнтрахт Ф
Интер
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо З
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:55
Севилья
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
20:55
Ренн
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:55
Зенит
Вильярреал
Биатлон. Биатлон
18:15
Эстерсунд (Швеция)
Смешанная эстафета (См)
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Валенсия
Краснодар
Футбол. Кубок России
17:00
Урал1
Спартак0
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев3
Металлург Мг2
Хоккей. НХЛ
8.03
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
8.03
Питтсбург Пингвинз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
8.03
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
8.03
Детройт Ред Уингз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
8.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
8.03
Чикаго Блэкхокс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
8.03
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
8.03
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
8.03
Аризона Койотс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
8.03
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
8.03
Сан-Хосе Шаркс
Монреаль Канадиенс
Все события
Фоторепортажи
14Состав сборной России по биатлону на чемпионат мира
10«Аякс» выбил «Реал» из Лиги чемпионов
20:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россияне проиграли Универсиаду. Но это даже хорошо

Максим Ковтун стал вторым, Александр Самарин — четвертым.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Универсиада-2019. Фигурное катание. Мужчины. Итоговое положение
1. Маттео Риццо (Италия) — 273,54
2. Максим Ковтун (Россия) — 259,49
3. Морис Квителашвили (Грузия) — 258,02
4. Александр Самарин (Россия) — 246,20
5. Андрей Лазукин (Россия) — 245,73.

Сразу скажем: последнее, что нужно сейчас делать — это смотреть в итоговые результаты. Какие места заняли Ковтун и Самарин — 1-е, 5-е или 25-е — вообще не имеет значения. Просто потому, что всерьез воспринимать происходящее в Красноярске и смотреть на это без улыбки (доброй или саркастической — у кого как) просто невозможно. Если только вы не чиновник в какой-нибудь федерации, Министерстве спорта или региональном спорткомитете и вам не нужно писать по итогам всей этой фантасмагории победные ура-патриотические реляции на тему «российский студенческий спорт встал с колен». Значение имеет только то, что Ковтун и Самарин показали на льду, а не то, какие оценки они за это получили.

Упрощение от Ковтуна

На что стоит обратить внимание? Упрощение Ковтуном своей короткой программы. Там он вместо четверного тулупа решил прыгать тройной лутц, который исполнил чисто. Такая стратегия имеет право на жизнь, но только в том случае, если:

а) ты стабильно исполняешь все остальные элементы, а у Ковтуна, например, были трудности с выезда с тройного акселя;.

б) у тебя вращения и дорожки шагов четвертого уровня, исполняемые на хорошие бонусы — и этим отчасти компенсируется разница в прыжковом наборе. Но это не про Ковтуна — вращения и дорожка шагов в короткой программе у него были третьего уровня. Да и вообще, это слабое место всех российских одиночников за исключением Михаила Коляды;.

в) у тебя хорошая оценка за компоненты, и ты пользуешься симпатией у судей. Но Ковтуну на это рассчитывать на чемпионате мира будет трудно — просто потому, что он много пропустил и в этом сезоне он, по сути, с нуля перезапускает карьеру.

Так что эта стратегия в Сайтаме вряд ли принесет успех. Зачем тогда все это было? У Ковтуна за годы выступлений и так сложилась специфическая репутация у публики, а тут еще и провал в произвольной программе на чемпионате Европы. Можно представить, что началось бы в случае повторения чего-то подобного в короткой программе в Красноярске. А так получилось избежать излишнего давления и в произвольной кататься уже раскрепощеннее.

Там, правда, уже было не все так радужно. И дело даже не в довольно болезненном падении с четверного сальхова — бывает, тем более что второй четверной в произвольной нужен обязательно, если хочешь бороться за место в топ-6. Гораздо более неприятны, во-первых, два двойных тулупа в каскадах — они почти ничего не стоят и сейчас двойных прыжков не увидишь уже и в исполнении сильнейших женщин. А, во-вторых, «бабочка» вместо тройного риттбергера — здесь он остался без элемента, потеряв на ровном месте около шести баллов.

Наверное, в другой ситуации руководство ФФККР и могло бы задуматься о замене Ковтуна в составе на чемпионат мира, но сейчас менять его не на кого — с резервом у одиночников сейчас все очень плохо. И, в принципе, если Максим откатается, как умеет, то задача сохранить по итогам турнира три квоты выглядит вполне посильной.

Эксперименты Самарина

У Самарина же ситуация прямо противоположная. Серебро чемпионата Европы дало ему карт-бланш на любые эксперименты и падения. И фигурист вместе со своим тренером Светланой Соколовской воспользовались этой возможностью, совершенно справедливо рассматривая выступления в Красноярске как контрольную тренировку перед чемпионатом мира. В короткой программе Самарин решил прыгать каскад четверной лутц-тройной тулуп и попробовать вместо четверного тулупа четверной флип — более дорогой и сложный элемент. Получилось не очень — два падения.

В произвольной Самарин начал с четверного лутца, исполненного со степ-аутом на приземлении, затем был сорванный четверной тулуп, который судьи засчитали как тройной, и каскад из четверного и двойного тулупа. Если это все делается чисто, а также почти ничего не стоящий двойной тулуп заменяется в каскаде на тройной (уверен, что так и задумано) — это очень неплохой набор на очень хорошие баллы, позволяющий на чемпионате мира бороться на топ-6, а при хорошем раскладе и за медаль.

Сейчас не получилось, но у Самарина и Соколовской есть время подумать и решить, на каком прыжковом контенте все же остановить выбор. Опять же, есть полезный опыт — откататься, когда не получается и нужно анализировать, какие прыжки остались и что куда можно добавить, чтобы выйти из ситуации с наименьшими потерями. ​.

 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Глушаков помог забить в ворота «Спартака». Дальше идет «Урал»
Россия загрустила в первой же гонке чемпионата мира по биатлону
СМИ: Перес во время перепалки угрожал выгнать Рамоса из «Реала»
ОНК просит пустить к Кокорину врачей, рекомендованных «Зенитом»
Фигурист Ковтун завоевал серебро на Универсиаде в Красноярске
Источник: Неймар пытался прорваться в судейскую после матча ЛЧ
Месси впервые после ЧМ-2018 был вызван в сборную Аргентины
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь