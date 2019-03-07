Россияне проиграли Универсиаду. Но это даже хорошо
Максим Ковтун стал вторым, Александр Самарин — четвертым.
Максим Ковтун стал вторым, Александр Самарин — четвертым.
Универсиада-2019. Фигурное катание. Мужчины. Итоговое положение
1. Маттео Риццо (Италия) — 273,54
2. Максим Ковтун (Россия) — 259,49
3. Морис Квителашвили (Грузия) — 258,02
4. Александр Самарин (Россия) — 246,20
5. Андрей Лазукин (Россия) — 245,73.
Сразу скажем: последнее, что нужно сейчас делать — это смотреть в итоговые результаты. Какие места заняли Ковтун и Самарин — 1-е, 5-е или 25-е — вообще не имеет значения. Просто потому, что всерьез воспринимать происходящее в Красноярске и смотреть на это без улыбки (доброй или саркастической — у кого как) просто невозможно. Если только вы не чиновник в
На что стоит обратить внимание? Упрощение Ковтуном своей короткой программы. Там он вместо четверного тулупа решил прыгать тройной лутц, который исполнил чисто. Такая стратегия имеет право на жизнь, но только в том случае, если:
а) ты стабильно исполняешь все остальные элементы, а у Ковтуна, например, были трудности с выезда с тройного акселя;.
б) у тебя вращения и дорожки шагов четвертого уровня, исполняемые на хорошие бонусы — и этим отчасти компенсируется разница в прыжковом наборе. Но это не про Ковтуна — вращения и дорожка шагов в короткой программе у него были третьего уровня. Да и вообще, это слабое место всех российских одиночников за исключением Михаила Коляды;.
в) у тебя хорошая оценка за компоненты, и ты пользуешься симпатией у судей. Но Ковтуну на это рассчитывать на чемпионате мира будет трудно — просто потому, что он много пропустил и в этом сезоне он, по сути, с нуля перезапускает карьеру.
Так что эта стратегия в Сайтаме вряд ли принесет успех. Зачем тогда все это было? У Ковтуна за годы выступлений и так сложилась специфическая репутация у публики, а тут еще и провал в произвольной программе на чемпионате Европы. Можно представить, что началось бы в случае повторения
Там, правда, уже было не все так радужно. И дело даже не в довольно болезненном падении с четверного сальхова — бывает, тем более что второй четверной в произвольной нужен обязательно, если хочешь бороться за место в топ-6. Гораздо более неприятны,
Наверное, в другой ситуации руководство ФФККР и могло бы задуматься о замене Ковтуна в составе на чемпионат мира, но сейчас менять его не на кого — с резервом у одиночников сейчас все очень плохо. И, в принципе, если Максим откатается, как умеет, то задача сохранить по итогам турнира три квоты выглядит вполне посильной.
У Самарина же ситуация прямо противоположная. Серебро чемпионата Европы дало ему
В произвольной Самарин начал с четверного лутца, исполненного со
Сейчас не получилось, но у Самарина и Соколовской есть время подумать и решить, на каком прыжковом контенте все же остановить выбор. Опять же, есть полезный опыт — откататься, когда не получается и нужно анализировать, какие прыжки остались и что куда можно добавить, чтобы выйти из ситуации с наименьшими потерями. .