Россияне проиграли Универсиаду. Но это даже хорошо

Источник: Спорт-Экспресс

Универсиада-2019. Фигурное катание. Мужчины. Итоговое положение

1. Маттео Риццо (Италия) — 273,54

2. Максим Ковтун (Россия) — 259,49

3. Морис Квителашвили (Грузия) — 258,02

4. Александр Самарин (Россия) — 246,20

5. Андрей Лазукин (Россия) — 245,73.

Сразу скажем: последнее, что нужно сейчас делать — это смотреть в итоговые результаты. Какие места заняли Ковтун и Самарин — 1-е, 5-е или 25-е — вообще не имеет значения. Просто потому, что всерьез воспринимать происходящее в Красноярске и смотреть на это без улыбки (доброй или саркастической — у кого как) просто невозможно. Если только вы не чиновник в какой-нибудь федерации, Министерстве спорта или региональном спорткомитете и вам не нужно писать по итогам всей этой фантасмагории победные ура-патриотические реляции на тему «российский студенческий спорт встал с колен». Значение имеет только то, что Ковтун и Самарин показали на льду, а не то, какие оценки они за это получили.

Упрощение от Ковтуна

На что стоит обратить внимание? Упрощение Ковтуном своей короткой программы. Там он вместо четверного тулупа решил прыгать тройной лутц, который исполнил чисто. Такая стратегия имеет право на жизнь, но только в том случае, если:

а) ты стабильно исполняешь все остальные элементы, а у Ковтуна, например, были трудности с выезда с тройного акселя;.

б) у тебя вращения и дорожки шагов четвертого уровня, исполняемые на хорошие бонусы — и этим отчасти компенсируется разница в прыжковом наборе. Но это не про Ковтуна — вращения и дорожка шагов в короткой программе у него были третьего уровня. Да и вообще, это слабое место всех российских одиночников за исключением Михаила Коляды;.

в) у тебя хорошая оценка за компоненты, и ты пользуешься симпатией у судей. Но Ковтуну на это рассчитывать на чемпионате мира будет трудно — просто потому, что он много пропустил и в этом сезоне он, по сути, с нуля перезапускает карьеру.

Так что эта стратегия в Сайтаме вряд ли принесет успех. Зачем тогда все это было? У Ковтуна за годы выступлений и так сложилась специфическая репутация у публики, а тут еще и провал в произвольной программе на чемпионате Европы. Можно представить, что началось бы в случае повторения чего-то подобного в короткой программе в Красноярске. А так получилось избежать излишнего давления и в произвольной кататься уже раскрепощеннее.

Там, правда, уже было не все так радужно. И дело даже не в довольно болезненном падении с четверного сальхова — бывает, тем более что второй четверной в произвольной нужен обязательно, если хочешь бороться за место в топ-6. Гораздо более неприятны, во-первых, два двойных тулупа в каскадах — они почти ничего не стоят и сейчас двойных прыжков не увидишь уже и в исполнении сильнейших женщин. А, во-вторых, «бабочка» вместо тройного риттбергера — здесь он остался без элемента, потеряв на ровном месте около шести баллов.

Наверное, в другой ситуации руководство ФФККР и могло бы задуматься о замене Ковтуна в составе на чемпионат мира, но сейчас менять его не на кого — с резервом у одиночников сейчас все очень плохо. И, в принципе, если Максим откатается, как умеет, то задача сохранить по итогам турнира три квоты выглядит вполне посильной.

Эксперименты Самарина

У Самарина же ситуация прямо противоположная. Серебро чемпионата Европы дало ему карт-бланш на любые эксперименты и падения. И фигурист вместе со своим тренером Светланой Соколовской воспользовались этой возможностью, совершенно справедливо рассматривая выступления в Красноярске как контрольную тренировку перед чемпионатом мира. В короткой программе Самарин решил прыгать каскад четверной лутц-тройной тулуп и попробовать вместо четверного тулупа четверной флип — более дорогой и сложный элемент. Получилось не очень — два падения.

В произвольной Самарин начал с четверного лутца, исполненного со степ-аутом на приземлении, затем был сорванный четверной тулуп, который судьи засчитали как тройной, и каскад из четверного и двойного тулупа. Если это все делается чисто, а также почти ничего не стоящий двойной тулуп заменяется в каскаде на тройной (уверен, что так и задумано) — это очень неплохой набор на очень хорошие баллы, позволяющий на чемпионате мира бороться на топ-6, а при хорошем раскладе и за медаль.