Худайбердиева и Назаров идут вторыми после ритм-танца на юниорском ЧМ
ЗАГРЕБ, 7 мар — РИА Новости. Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров идут на втором месте в соревнованиях танцевальных дуэтов после
ЗАГРЕБ, 7 мар — РИА Новости. Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров идут на втором месте в соревнованиях танцевальных дуэтов после
Худайбердиева и Назаров получили за свое выступление 68,69 балла. Лидируют канадцы Маржори Лажуа и Закари Лага (70,14), третье место занимает российский дуэт Софья Шевченко/Игорь Еременко (67,56).
Арина Ушакова и Максим Некрасов показали в короткой программе четвертый результат (65,96).
Произвольный танец участники представят 9 марта.