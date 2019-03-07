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20:15 (мск), источник: Р-Спорт

Худайбердиева и Назаров идут вторыми после ритм-танца на юниорском ЧМ

ЗАГРЕБ, 7 мар — РИА Новости. Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров идут на втором месте в соревнованиях танцевальных дуэтов после ритм-танца на юниорском первенстве мира в Загребе.

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Источник: Р-Спорт

Худайбердиева и Назаров получили за свое выступление 68,69 балла. Лидируют канадцы Маржори Лажуа и Закари Лага (70,14), третье место занимает российский дуэт Софья Шевченко/Игорь Еременко (67,56).

Арина Ушакова и Максим Некрасов показали в короткой программе четвертый результат (65,96).

Произвольный танец участники представят 9 марта.

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