Риццо объяснил, почему отпраздновал победу на Универсиаде в стиле Роналду

В четверг Риццо победил на Универсиаде в Красноярске, опередив Максима Ковтуна, который лидировал после короткой программы, но в итоге стал вторым.

«Я показал себя на 100 процентов, — сказал Риццо журналистам. — Моей задачей было откатать обе программы чисто, и мы этой цели добились. Мы очень счастливы».