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20:32 (мск), источник: Р-Спорт

Риццо объяснил, почему отпраздновал победу на Универсиаде в стиле Роналду

КРАСНОЯРСК, 7 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Победитель Универсиады 2019 года итальянский фигурист Маттео Риццо признался, что специально отпраздновал удачный прокат в стиле Криштиану Роналду, потому что ему нравится подражать в этом плане футболистам.

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Источник: Р-Спорт

В четверг Риццо победил на Универсиаде в Красноярске, опередив Максима Ковтуна, который лидировал после короткой программы, но в итоге стал вторым.

«Я показал себя на 100 процентов, — сказал Риццо журналистам. — Моей задачей было откатать обе программы чисто, и мы этой цели добились. Мы очень счастливы».

После проката, уезжая со льда, итальянский фигурист резко притормозил и отпраздновал победу в стиле нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Нет, я не фанат “Ювентуса”, а фанат “Милана”, — ответил Риццо на вопрос, не является ли он болельщиком “Юве”. — В течение нескольких лет я таким образом отмечаю свои удачные прокаты, в стиле празднования голов футболистами. И теперь очередь Криштиану Роналду. Думаю, всегда интересно праздновать удачи в такой манере, потому что в фигурном катании никто так не поступает. Это нововведение, которое я привнесу в фигурное катание. Может, когда-нибудь кто-то изобразит меня?».

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