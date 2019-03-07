Риццо объяснил, почему отпраздновал победу на Универсиаде в стиле Роналду

В четверг Риццо победил на Универсиаде в Красноярске, опередив Максима Ковтуна, который лидировал после короткой программы, но в итоге стал вторым.
«Я показал себя на 100 процентов, — сказал Риццо журналистам. — Моей задачей было откатать обе программы чисто, и мы этой цели добились. Мы очень счастливы».
После проката, уезжая со льда, итальянский фигурист резко притормозил и отпраздновал победу в стиле нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Нет, я не фанат “Ювентуса”, а фанат “Милана”, — ответил Риццо на вопрос, не является ли он болельщиком “Юве”. — В течение нескольких лет я таким образом отмечаю свои удачные прокаты, в стиле празднования голов футболистами. И теперь очередь Криштиану Роналду. Думаю, всегда интересно праздновать удачи в такой манере, потому что в фигурном катании никто так не поступает. Это нововведение, которое я привнесу в фигурное катание. Может, когда-нибудь кто-то изобразит меня?».