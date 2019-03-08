Мишина и Галлямов: Со следующего сезона переходим во взрослое катание

«Теперь можем сказать, что все», — сказала Мишина, отвечая на вопрос, закончилась ли с этим турниром их юниорская карьера. «Это золото поможет нам с хорошим настроением готовиться к дальнейшим стартам», — добавил Галлямов.

По словам фигуристов, они готовы к жесткому соперничеству на взрослом уровне. «Только нам для этого надо будет очень много сделать. Мы поняли, что наше катание пока не соответствует взрослому уровню. Нужно кататься лучше, эмоциональнее, элементы должны быть чище. Над этим будем очень много работать», — подчеркнула Мишина.