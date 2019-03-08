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12:59 (мск), источник: Р-Спорт

Мишина и Галлямов: Со следующего сезона переходим во взрослое катание

ЗАГРЕБ, 8 мар — РИА Новости, Андрей Симоненко. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов сообщили РИА Новости, что со следующего сезона перейдут из юниоров во взрослое парное катание.

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Источник: Р-Спорт

Мишина и Галлямов в четверг стали победителями чемпионата мира среди юниоров в Загребе.

«Теперь можем сказать, что все», — сказала Мишина, отвечая на вопрос, закончилась ли с этим турниром их юниорская карьера. «Это золото поможет нам с хорошим настроением готовиться к дальнейшим стартам», — добавил Галлямов.

По словам фигуристов, они готовы к жесткому соперничеству на взрослом уровне. «Только нам для этого надо будет очень много сделать. Мы поняли, что наше катание пока не соответствует взрослому уровню. Нужно кататься лучше, эмоциональнее, элементы должны быть чище. Над этим будем очень много работать», — подчеркнула Мишина.

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