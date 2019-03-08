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15:24 (мск), источник: Р-Спорт

Константинова идет второй после короткой программы на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 8 мар — РИА Новости. Российская фигуристка Станислава Константинова занимает второе место после короткой программы в соревнованиях одиночниц на Универсиаде в Красноярске.

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Источник: Р-Спорт

Константинова получила за свой прокат 70,25 балла, уступив лишь японке Маи Михаре (75,92). Замыкает тройку другая японская фигуристка Хина Такено (67,69).

Еще одна представительница России Мария Сотскова (58,43) идет седьмой.

Произвольную программу спортсменки исполнят в субботу.

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